С новым счастьем, дамы и господа!

Оглянуться не успели, а Новый год уж катит в глаза. Вроде бы еще вчера с тревогой и надеждой встречали новый 2021 год, и вот уже, оказывается, он прошел. 2022 год через сутки вступит в свои права, и по обыкновению хочется воскликнуть: «С Новым годом, друзья, с новым счастьем!»

А потом задумываешься, что же такое это «новое счастье»? А старое счастье где и наличествовало ли оно в этом году?

Было, конечно, было счастье в этом году. Счастье, которое за год постарело… Счастье тоже, наверное, стареет, а то почему мы под Новый год желаем друг другу новое счастье?

Лично для меня счастьем в 2021 году было то, что, переболев ковидом, я и самые дорогие мне люди, все мы обошлись малыми потерями. Никто из нас не получил осложнения, особо тяжких повреждений и не попал в больницу. Это же тоже счастье? Конечно. Так что в этом году мы были счастливы, нам повезло, чего не скажу про многих других. Не буду перечислять всех тех известных и неизвестных людей, кто покинул в 2021 году нашу землю из-за этой напасти. Об этом много говорилось, писалось и плакалось. Пусть земля им, как говорится, будет пухом. Посмотрим, что произойдет в следующем. Во всяком случае, наши главные чаяния остаются прежними – не свалиться из-за этой заразы. И если так оно и будет, то мы снова будем счастливы.

Наверное, это какая-то ограниченность, если счастье видишь только в том, чтобы не заболеть. Помню, чем старше я становился, тем чаще мне говорила мать: «Главное, сынок, быть здоровым, а остальное приложится». Раньше я отмахивался от ее слов. Но чем взрослее я делаюсь, тем больше начинаю ценить материнский наказ. Она была права – главное, чтобы ничего не болело, а в остальном прорвемся.

Понятие «счастье» имеет свою нагрузку. Голодному счастье – еда, нищему – монетка, толстому – похудение, больному – выздоравливание, влюбленному – взаимность. Говорю банальности, но настроение у меня сейчас такое – полубанальное. Ничего нового не скажу, наверное. Все уже сказано до меня и не раз. Кто я такой, чтобы дать точное определение счастью? Хотя чуть-чуть попытаюсь со своей, так сказать, колокольни.

Вот в темные шеварднадзевские времена счастьем было, когда в восемь вечера давали свет. А несчастьем – когда в двенадцать ночи его вырубали. Тогда мы жили просто: есть свет – мы счастливы. Нет его – горе нам и несчастье. Кошмар, конечно, что тогда творилось. Интересно, такой «беспросвет» было только в Грузии или остальные республики бывшего Союза тоже на себе испытали подобное счастье-несчастье после развала СССР?

Но сейчас не про это; слава богу, тьма позади, и теперь мы мечтаем о чем-то гораздо большем: о вступлении в НАТО, о евросоюзничестве, о бесплатном интернете. Аппетиты на счастье растут. Многие думают, как только мы вступим в НАТО, сразу станем богатыми и неприступными. И, соответственно, счастливыми. Не буду мусолить эту тему, так как есть у меня подозрения, что в НАТО мы долго не вступим. А когда вступим, то очень может быть, что кроме нас там уже никого не будет.

Опять меня тянет на пессимизм. А ведь накануне Нового года хочется говорить про большие надежды, про реальные перспективы и про долгожданное счастье.

У каждого, наверное, свое видение счастья. И слава богу, что так оно и есть. А то, если бы все мечтали только об одном, жизнь стала бы скучной и пресной. Вот о чем я мечтаю? В первую очередь, повторюсь, конечно, о здоровье всех близких. Даже неблизких тоже. Не хочу, чтобы кто-нибудь болел, вообще, мир без болезней – это моя мечта. Пусть врачи обанкротятся, пусть им нечего будет делать, пусть прекратится поток пациентов… ну, или пусть будет самая малость – занозу вытащить, или царапку йодом смазать, или, самое большое, насморк залечить. Только гинекология должна оставаться в силе и работать не покладая рук, потому что дети – это наше самое большое счастье и без гинекологов мы и не туды, и не сюды.

И вот когда все будем здоровы, потом можно помечтать и о чем-то более насущном – о богатстве, об интересной работе, о шестичасовом, а еще лучше, пятичасовом рабочем дне, о теплых зимах и прохладных летах. О мире во всем мире и дружбе между народами. Ведь это правда счастье, когда народы дружат, когда нигде не бахает и бухает, когда президенты встречаются и обмениваются опытом по улучшению отношений, когда совместно летают в космос, лазят в Марианский желоб и вместе ставят знамена на Луне. Не по отдельности, а вместе. Это же здорово, и все будут от этого испытывать счастье и уверенность в завтрашнем дне.

Зарапортовался я чуток. Но ничего, предновогодний блог должен быть чуть-чуть легоньким, чтобы не грузить предстоящий праздник. Конечно, можно было бы поговорить о растущих ценах, о крючкотворстве в нашей юриспруденции, о нескончаемых вылазках радикальных оппозиционеров, но не хочется. Об этом еще успеем наговориться в новом году. А пока будем готовиться к пляскам вокруг елки, к получению новогодних подарков, к спокойным и долгим выходным. И к подведению годовых итогов, дабы потом зажить получше, не повторять старых ошибок, а готовиться к новым.

Чем же этот год мне запомнился? А ничем особенным. По большому счету он ничем не отличался от предыдущего – пандемия опять все свела на нет. Ковид остается проблемой номер один, так же, как и в прошлом году. Обещают еще один подобный год, и потом уже, мол, все пойдет на лад – найдут лекарство в виде таблеток от ковида. Лекарство вроде бы уже нашли, но они пока в процессе испытаний. Но я верю, что найдут, обязательно найдут. От свиного гриппа в свое время придумали «Тамифлю», вот и от этого что-нибудь придумают. Я оптимист по натуре и верю в медицину. Верю, что рано или поздно все будут лечить – даже старость. Единственное, от глупости и скупости, жадности и подлости, как в детской песенке поется, еще долгое время ничего не придумают.

А жаль!

Господи, опять я свернул на здоровье. Нет, не получается вырваться из этой темы. Видать, правда старею. Все ловлю себя на том, что хочу жаловаться на дорогие лекарства, на аптечную мафию, на бездействие правительства в этом направлении. Да, ловлю себя и стараюсь переключиться на праздничное настроение.

Но не получается. Заел меня быт, зараза. Эх, где мои семнадцать лет?

Ладно, последняя попытка.

Новый год через пару дней вступит в свои законные права. Мы счастливые люди, что можем два раза справлять Новый год – новый и старый. Я думаю и надеюсь, что в новом, 2022 году, в году Голубого Водяного Тигра, все у нас наладится, ситуация успокоится и в мире, и в нашей стране. Что враги примирятся, друзья не разгавкаются, семьи не разрушатся, дети будут учиться, учиться и еще раз учиться, и надежда на лучшую жизнь наконец превратится в реальность. Неужели мы этого не заслужили?

Думаю, что заслужили.

А кто слушал – молодец.

Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю всего самого-самого-самого.

И себе тоже желаю того же самого.

P.S. Интересно, а каков он из себя этот Водяной Тигр? И почему он голубой?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции