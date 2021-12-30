Минюст РФ внес в реестр «иноагентов» Шендеровича и Толоконникову

В ООО «Москва Резорт» заявляют, что земельный участок в Пицунде, на котором планируется строительство гостиничного и апартаментного комплекса, предоставлен компании на правах аренды.

Авторы обращения говорят, что слова из выступления экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева «трактуются неверно и вырваны из контекста»

«В 2006 году, учитывая дружеские отношения между Республикой Абхазия и правительством Москвы, Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия был принят специальный отдельный закон, в соответствии с которым имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР был передан в собственность компании, которая представляла правительство Москвы. Вместе с имущественным комплексом к данной компании перешли права пользования на земельный участок, на котором и планируется строительство гостиничного комплекса «Москва Резорт». Впоследствии данная компания реализовала имущественный комплекс непосредственно правительству Москвы. Собственник объекта произвел полный снос всех зданий и сооружений на участке, учитывая их аварийное состояние. В 2021 году компания ООО «Москва Резорт» компенсировала правительству Москвы все ранее понесенные расходы с учетом инфляции, тем самым получив право на дальнейшую реализацию проекта», – сказано в заявлении.

В компании говорят, что именно эти затраты Ткачёв и имел в виду, когда говорил о приобретении земельного участка на территории Абхазии.

«Впоследствии ООО «Москва Резорт» предоставлен данный земельный участок на условиях аренды в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Компания ООО «Москва Резорт» зарегистрирована в Минюсте Абхазии в полном соответствии с Гражданским кодексом Республики Абхазия, а мы, учредители и руководство, – все без исключения являемся гражданами Республики Абхазия и, соответственно, очень бережно относимся к нашей природе, что, безусловно, прослеживается в представленном 27 декабря проекте», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:

«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».

Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».

В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.

Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.