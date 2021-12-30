«Чтобы все были живы и здоровы. Это главное!»

До нового 2022 года остаются считанные часы. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, с какими ожиданиями и надеждами они встречают Новый год.

Алана, 22 года: С началом нового года я бы хотела, чтобы эта пандемия поскорее закончилась. И главное, чтобы было здоровье. И все. Если у человека будет здоровье, добиться остального будет легче. Поэтому только здоровья!

Игорь, 37 лет: Сложно сказать, потому что у всех разные взгляды на жизнь. Лично я доволен всем, что было в старом году. Хочу, чтобы следующий год был такой же, не хуже. Себе желаю, и всем желаю.

Эмма, 40 лет: Хочу, чтобы была благодать на земле Осетии, и главное – чтобы не было войны. Если будет мир, нам больше ничего и не надо. Я думаю, все, кто пережил войну, согласятся со мной, мы научились это ценить. Всем нам желаю, чтобы наши дети жили в мирной стране и никогда не видели войны.

Ирина, 55 лет: Надеемся на улучшение во всех сферах. Это и повышение зарплаты, и стабильная политическая обстановка, чтобы здравоохранение работало лучше, и все остальное тоже. Конечно, мы всегда ждем лучшего. Я много планирую для себя, для своих детей. Я уже пенсионерка, но хочу работать. Надеюсь, в новом году найти работу. Я считаю, что буду хорошим работником, хорошим кадром. Дети у меня уже большие, есть время, потенциал, образование. Опыт тоже есть.

Алан, 19 лет: Чтобы все встречали Новый год с семьей, чтобы все было хорошо и чтобы пандемия обходила всех стороной. Всем желаю добра, счастья и благополучия. Я встречу Новый год с семьей, и меня это радует. Всем желаю тоже встретить Новый год с семьей и проводить больше времени с близкими.

Линда, 35 лет: Ожидание чего-то нового всегда подразумевает ожидание изменений в лучшую сторону, каких-то хороших событий в жизни. Человек свято верит, что в новом году обязательно произойдет что-то хорошее. Я надеюсь, что все люди будут верить в чудо, во что-то хорошее, несмотря на то, сколько лет человеку, несмотря на прожитые года и несмотря на то, что было много тяжелых событий в этом году. С наступающим! Пускай все мечты по возможности сбываются!

Лидия, 63 года: В это трудное для всех время хочется, чтобы все были живы и здоровы. Это главное! Чтобы все было благополучно, чтобы у людей улучшилось благосостояние. Чтобы все моли получить то, чего они хотят и к чему стремятся в жизни. Особенно молодежь. Я, как пенсионер, всем этого желаю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия