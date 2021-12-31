Соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария избит вместе со своим несовершеннолетним сыном

Бывший губернатор края Самегрело и Земо-Сванети, ближайший соратник экс-премьера Грузии Георгия Гахария Малхаз Тория подвергся нападению вместе со своим сыном-подростком. Об этом сегодня на брифинге сообщил член политсовета партии Гахария «За Грузию» Каха Кемоклидзе.

Случай произошел накануне вечером в селе Коки Зугдидского муниципалитета недалеко от кладбища. Тория навещал могилу своего отца, который скончался несколько дней назад, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Примерно восемь молодых людей приблизились к Малхазу Тория и физически расправились как с ним, так и с его несовершеннолетним ребенком. Также поврежден автомобиль, они порезали все четыре колеса машины и отобрали мобильный телефон, который позже был найден на близлежащей территории», – рассказал Кемоклидзе.

Согласно его заявлению, нападавшие сказали Тория, что политик «заслуживает большего, поскольку он выбрал неправильный путь и отступился от них».

Злоумышленники передвигались на трех автомобилях, регистрационные знаки которых ни политик, ни его сын не запомнили. В партии утверждают, что некоторое время они следили за Тория, подбирая момент для нападения.

«За Грузию» считает, что произошедшее связано только с политической деятельностью Тория. Партия считает, что за нападением стоят власти и требует незамедлительного расследования.

«Речь идет не только о преступлении, но и о полном стирании человечности, а также об адаптации темной и порочной практики прошлых властей», – добавил Кемоклидзе.

По факту нападения начато следствие. Как сообщают СМИ, Тория уже опросили в полиции. О задержании подозреваемых до сих пор не сообщалось.

В настоящее время Малхаз Тория возглавляет краевое отделение партии, является депутатом сакребуло (муниципального собрания) Зугдиди. Будучи членом правящей партии «Грузинская мечта», в феврале-июне 2021 он занимал пост губернатора Самегрело и Земо-Сванети. Эту должность Тория покинул вскоре после скандальной отставки Гахария с поста премьера.