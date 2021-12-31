Ацаа Бабаду – абхазский брат Деда Мороза и Санта Клауса

Среди того, что объединяет все страны и народы, – бесспорно, присутствует Новый год. Хотя и здесь, конечно, есть свои отличия, например, в датах – китайский Новый год и так далее.

Или взять одеяния Санта Клауса (прообразом которого был святой Николай, епископ Мирликийский), рождественского дедушки, который приходит поздравлять детей на Западе, и Деда Мороза, который вместе с внучкой Снегурочкой является детям в России и ряде других стран постсоветского пространства. У Деда Мороза длинный тулуп белого, синего, красного и других цветов, с узорами, подпоясан он кушаком, на голове меховая шапка, на ногах - валенки, на руках рукавицы, в руках – посох. У Санты красная куртка и ремень, колпак и сапожки, перчатки, в руках трубка. Еще Санта Клауса не сопровождает внучка Снегурочка, он передвигается на оленях (Дед Мороз – на тройке лошадей) и всегда, если следовать анекдотам, бывает трезвым.

В Абхазии Деда Мороза называют Ацаа Бабаду, то есть Холодным Дедом, а Снегурочку – Астыпха, то есть Дочерью Снега. По легенде, они приходят с Кавказских гор.

Наверное, как и везде, дети в Абхазии до определенного возраста свято верят в существование этих сказочных персонажей. Многие потом уже не верят, но продолжают утверждать, что верят, дабы их родители не забывали о своих обязанностях поддерживать эту веру, то есть класть в новогоднюю ночь под елку подарки.

Сегодня я провел опрос среди абхазских детишек на предмет их веры в существование и их представления о Деде Морозе:

«Дед Мороз – он живет далеко от нас, на вершине горы. И он каждый Новый год, не опаздывая, идет в каждый дом, чтобы положить подарки детям.

– Ага, но он кладет подарки под елку только детям, которые себя хорошо ведут, или всем подряд?

– Ну, я думаю, что всем подряд?

– Да? Интересно. Ну, хорошо, представься, как тебя зовут, где живешь.

– Меня зовут Ника, я живу в Цандрипше. Мне семь лет.

– А как фамилия?

– Аристава.

– А ты что скажешь?

– Дед Мороз очень хороший, потому что он вовремя приносит всем подарки. (Смеется).

– И все? А какой он из себя?

– Он... Он из себя… Он из себя… Он живет в Атрактиде, и там у него есть дом весь изо льда.

– Ты уже написала письмо Деду Морозу, что хочешь получить от него на Новый год?

– Да, я написала, что хочу…

– А я уже давно написала.

– И что ты, Ника, заказала ему?

– Краски, кисточки и альбом.

– А я – игрушку «Угадай, кто…».

– Сколько тебе лет и как зовут?

– Мне девять с половиной лет. Астанда. Сухум».

А вот другой мальчик, мой сосед, как оказалось, в Деда Мороза уже не верит.

«Дед Мороз существует или нет?

– Нет.

– Как нет? А подарки кто тебе приносит?

– Мама с папой. (Смеется).

– Представься. Как тебя зовут?

– Нестор Ходжава.

– Сколько тебе лет?

– Десять.

– Учишься где?

– В четвертой школе. В пятом «б» классе.

– Ну, скажи мне, почему ты не веришь в Деда Мороза? Ведь до этого же верил?

– До этого – да.

– И сколько тебе было лет, когда ты решил, что его нет?

– Когда моя соседка переоделась в Деда Мороза.

– А кто это такая?

– Рада.

– Рада? А ты ее узнал, да?

– Да».

А у еще одного мальчика, десятилетнего Алима Логуа, ученика пятого класса сухумской третьей средней школы, именно сегодня произошел перелом в сознании – утром он полез в платяной шкаф и обнаружил там спрятанные мамой подарки: футболку, щитки, капитанскую повязку, которые только завтра утром должен был найти под елкой.

«Дед Мороз существует?

– Нет. Я сегодня это уже понял. Потому что уже нашел свой подарок. Вот он, на мне.

– Так, но и что? Но это же Дед Мороз....

– Ладно (со вздохом), пусть он.

– Подожди, а в чем ты усомнился, я не понял…

– Я нашел дома подарок.

– Ну, а где он должен был быть, не дома? А, в смысле «раньше времени»?

– Да.

– Ну, а может, он перепутал часовые пояса. Ты знаешь, что в мире много часовых поясов? 24!

– Ладно. Дед Мороз существует.

– Хорошо, тогда опиши, какой он себя, где живет.

– Он живет на Северном полюсе.

– А что носит?

– Красный халат, шапка новогодняя…

– А Снегурочка еще с ним… Она ему кем приходится?

– Дочка…

– Да нет, внучка!»

Несколько лет назад дети в Абхазии очень радовались выпавшему на побережье аккурат под Новый год снегу, лепили снеговиков. Нынче снег тоже выпал, но неделю назад и быстро растаял. Сегодня на побережье днем было градусов 13-14 тепла.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия