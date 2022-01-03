«Валенсия» выкупила вратаря Георгия Мамардашвили

Испанская «Валенсия» объявила о выкупе у тбилисского «Динамо» голкипера Георгия Мамардашвили, находившегося в аренде с июня прошлого года.

Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.

По данным Marca, «Валенсия» выкупила Мамардашвили за 850 тысяч евро и прописала в соглашении отступные в размере 20 млн, при этом сумма будет возрастать. Кроме того, «Динамо» получит 10% с последующей продажи вратаря.

В сезоне Ла Лиги Мамардашвили провел 6 матчей, два из них — на ноль, пишет портал sports.ru.

Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Проведя сезон в тбилисском «Локомотиве» на правах аренды, он перешел в «Валенсию». Главный тренер испанской команды Хосе Бардалас говорил, что «игра Мамардашвили стала сюрпризом, все, что связано с ним, просто отлично».