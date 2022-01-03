Новости
«Валенсия» выкупила вратаря Георгия Мамардашвили
Испанская «Валенсия» объявила о выкупе у тбилисского «Динамо» голкипера Георгия Мамардашвили, находившегося в аренде с июня прошлого года.
Испанский клуб заключил с 21-летним игроком сборной Грузии контракт до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.
По данным Marca, «Валенсия» выкупила Мамардашвили за 850 тысяч евро и прописала в соглашении отступные в размере 20 млн, при этом сумма будет возрастать. Кроме того, «Динамо» получит 10% с последующей продажи вратаря.
В сезоне Ла Лиги Мамардашвили провел 6 матчей, два из них — на ноль, пишет портал sports.ru.
Мамардашвили является воспитанником академии тбилисского «Динамо». Проведя сезон в тбилисском «Локомотиве» на правах аренды, он перешел в «Валенсию». Главный тренер испанской команды Хосе Бардалас говорил, что «игра Мамардашвили стала сюрпризом, все, что связано с ним, просто отлично».
Другие новости дня
В Абхазии возбудили уголовное дело после стрельбы в ресторане
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина.
По информации ведомства, информация о доставлении пострадавшего с огнестрельным ранением в Республиканскую больницу поступила в дежурную часть сухумского УВД 1 января, в 02:40.
В МВД указывают, что мужчина, по предварительным данным, получил «слепое огнестрельное ранение левого бедра».
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) и и ч. 2 ст. 105 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Абхазии.
«Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – сказано в заявлении.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что стрельбу, по неподтвержденным данным, открыл глава администрации Очамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший – певец Тамаз Цулукия.
Reuters сообщил о российском авиаударе по сирийскому Идлибу
Российская авиация 2 января нанесла удары по окрестностям города Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в среде вооружённой оппозиции. По их данным, самолёты сбросили бомбы на несколько населённых пунктов и на водозаборную станцию. Водоснабжение Идлиба прервано.
Reuters пишет, что пострадали временные лагеря, расположенные к западу от Идлиба. Там якобя погибли женщина и двое детей. Агентство обращает внимание, что с ноября авиаударов в Сирии не наблюдалось.
Официальных подтверждений этой информации нет. Ранее подконтрольная президенту Башару Асаду сирийская армия сообщала, что наносит удары исключительно по укрытиям джихадистов.
Российские военные также сообщили о ранении в результате снайперского обстрела сирийского военного в районе Идлиба. Как утверждается, стреляли в солдата исламисты.
В свою очередь сирийское агентство SANA со ссылкой на источники сообщило в понедельник о нападении запрещённой в России и других странах мира террористической группировки "Исламское государство" на армейскую колонну. По данным СМИ, погибли пять солдат, 20 получили ранения. Инцидент произошёл в пустыне, в 50 километрах от нефтяной станции на востоке Сирии.
- Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года с противостояния, переросшего в восстание против режима Башара Асада. Позднее в конфликт оказались вовлечёнными основные государства региона, международные организации, военно-политические группировки и мировые державы. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
- Стороны конфликта получают военную помощь от других государств. В частности, поддержку правительственным силам оказывают Россия и Иран. Сирийская оппозиция получает помощь от западных держав, Турции и стран Персидского залива.
- Россию неоднократно обвиняли в нанесении ударов по гражданским объектам. Москва эти сообщения отвергает.
Умер легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев
На 77-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, бывший советский легкоатлет, уроженец Сухуми Виктор Санеев. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.
Санеев выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.
В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию.
Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.
После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».
В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».
Байден пообещал Зеленскому решительный ответ при вторжении РФ
Президент США Джо Байден в воскресенье вечером провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого пообещал дать решительный ответ в случае вторжения России в Украину.
"Президент Байден ясно дал понять, что США вместе с союзникам и партнерами решительно ответят, если Россия в будущем вторгнется в Украину", - говорится в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Байден и Зеленский высказались в поддержку дипломатических усилий по разрешению ситуации, в том числе через контакты России с НАТО и ОБСЕ. Байден также пообещал, что Вашингтон не будет принимать решений, касающихся Украины, без ведома Киева.
Президент Украины после разговора с Байденом сказал, что ценит "непоколебимую поддержку" Украины.
Зеленский сообщил, что в ходе беседы обсуждались и внутренние дела Украины, включая проведение реформ и борьбу с олигархами.
30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце. По информации Кремля, в беседе с Байденом Путин дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины "стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений".
Байден сообщил, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было ещё раз согласовано проведение американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления в Украину. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Москва, по словам Путина, добивается "твёрдых правовых гарантий, исключающих продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ".
Финляндия заявила, что сама будет решать, вступать в НАТО или нет
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр этой страны Санна Марин в своих новогодних обращениях к согражданам подчеркнули, что Финляндия сохраняет за собой право обратиться в любое время в НАТО с просьбой о приёме её в этот военно-политический союз. Звявления прозвучали на фоне сообщений о возможном вторжении российских войск на территорию Украины.
Президент Ниинистё сказал: "Право Финляндии свободно выбирать свой путь включает и возможность присоединения к НАТО, если мы сами сделаем такой выбор".
Премьер-министр Марин заявила, что каждая страна имеет право выбирать свою политику безопасности. "Мы усвоили уроки истории, и мы не уступим право на свободу выбора", сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО будет иметь серьезные военные и политические последствия, которые потребуют адекватного ответа российской стороны.
«Вор в законе» из Абхазии умер в новогоднюю ночь в Греции
Абхазский «вор в законе» Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, умер в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стала онкология. Об этом сообщает агентство «Прайм-Крайм».
Чиро Шония родился в Гали 25 мая 1965 года. Десять раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус «вора в законе».
- В этот же день в Афинах застрелили одного из лидеров кутаисской воровской диаспоры Шоту Тевдорадзе. 41-летнему Тевдорадзе выстрелили в голову на глазах у его сына возле подъезда его дома. Он умер на месте. Очевидцы говорят, что слышали до пяти выстрелов. В прошлом Тевдорадзе привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следствие предполагает, что убийство было совершено из мести. О нападавшем известно лишь то, что он был одет во все черное. До сих пор о задержании злоумышленника не сообщалось.
Энтони Фаучи: Пик пандемии «омикрона» еще не пройден
В США отмечен «почти вертикальный» рост случаев Covid-19 вследствие быстрого распространения штамма «омикрон». Так оценил ситуацию главный американский специалист по вопросам пандемии Энтони Фаучи. В воскресенье в интервью телеканалу Эй-би-си Фаучи назвал «беспрецедентным» нынешний рост заболеваемости Covid-19. Он также предупредил, что пройдена лишь первая половина новой волны заболеваний.
Распространение по всему миру варианта «омикрон» привело только в минувшую пятницу к более чем 440 тысячам новых инфицированных. Это в два раза превышает наивысшую отметку в феврале прошлого года - тогда было по 200 тысяч в самые неблагоприятные дни.
Главный американский специалист по инфекционным заболеваниям считает, что опыт Южной Африки дает надежду на быстрое ослабление пандемии. В ЮАР, где первый случай «омикрона» был зарегистрирован в конце ноября, пиковые значения были достигнуты за короткий срок, но столь же быстро начали снижаться.
Факты показывают, что «омикрон» - менее опасный вариант, нежели предыдущие штаммы коронавируса, заявляет Энтони Фаучи. Количество смертей и госпитализаций в США в последние недели, меньше, чем подобные показатели во время предыдущих волн COVID-19.
41-летний уроженец Грузии застрелен в Афинах
Уроженец Грузии был застрелен в Афинах на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка, пишет со ссылкой на греческие СМИ агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел вечером 1 января. На 41-летнего мужчину напали возле подъезда его дома. Он скончался на месте. Очевидцы говорят, что слышали до пяти выстрелов.
В прошлом мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу. Следствие предполагает, что убийство было совершено из мести. О нападавшем известно лишь то, что он был одет во все черное. До сих пор о задержании злоумышленника не сообщалось.
Израильская армия в ответ на ракетные обстрелы атаковала сектор Газа
Израильские военные сообщили 2 января о проведенной ВВС страны операции в секторе Газа.
Как отмечается, с самолетов были атакованы позиции боевиков радикальной палестинской группировки ХАМАС в ответ на две выпущенные ракеты, которые упали в Средиземное море у берегов Тель-Авива в ночь на 1 января.
«Когда небо по всему миру осветили праздничные фейерверки по случаю наступления нового 2022 года, иной тип огня последовал из сектора Газа», - заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По информации военных, боевые самолеты в ответ нанесли удары по фабрике, где производятся ракеты, и одному из постов ХАМАС.
О пострадавших с обеих сторон не сообщается.
За исключением одного инцидента в сентябре в регионе не было обстрелов с момента объявленного в мае режима прекращения огня, положившего конец 11 дням нового вооруженного противостояния. Тогда стороны предупредили друг друга о возможных последствиях в случае нарушения перемирия. В Израиле указали, что режим прекращения огня перестанет действовать, если из сектора Газа продолжатся ракетные обстрелы израильской территории, отмечает «Немецкая волна».
Движение ХАМАС признают террористической группировкой Израиль, США и Европейский Союз. Израиль поддерживает блокаду сектора Газа с 2007 года, когда контроль над территорией перешел к ХАМАС.
У Байдена и Зеленского на 2 января намечены переговоры по телефону
Президент США Джо Байден в воскресенье, как ожидается, проведет телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Во время звонка Байден намерен подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудить с Зеленским подготовку к дипломатическим усилиям по деэскалации ситуации в регионе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома после того, как в четверг Байден провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, пишет «Голос Америки».
Сам Джо Байден 31 декабря, во время новогодних мероприятий в Уилмингтоне, в штате Делавэр, повторил в беседе с журналистами, что новые агрессивные действия России в отношении Украины приведут к жестким санкциям, которые станут сильным ударом для российской экономики.
«Мы дали понять президенту Путину, что если он предпримет еще какие-то действия, вторгнется в Украину, то нами будут применены суровые санкции. Мы увеличим свое присутствие в Европе вместе с нашими союзниками по НАТО, и это будет (для России) высокой ценой, которую ей придется заплатить», - подчеркнул глава Белого дома.
Байден также сказал, что в ходе переговоров с Путиным 30 декабря было еще раз согласовано проведение дипломатических американо-российских переговоров в Женеве 9-10 января, а также заседания Совета НАТО-Россия 12 января в Брюсселе и переговоров в рамках ОБСЕ 13 января.
Разведки стран НАТО осенью заподозрили Россию в подготовке полномасштабного наступления на Украине. Кремль эти планы категорически отрицает и в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности от НАТО. Главное требование российских властей заключается в том, чтобы расширение Североатлантического Союза не происходило за счет бывших советских республик.
В беседе с Байденом на этой неделе Путин, по информации Кремля, дал понять, что принятие новых санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины «стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Травмы от пиротехники, алкогольная и пищевая интоксикация: итоги Нового года в Грузии
В новогоднюю ночь в Грузии в результате применения пиротехники пострадали 27 человек. Об этом агентству IPN сообщили в Центре координации чрезвычайными ситуациями и неотложной помощи.
По словам структуры, в Тбилиси пострадали восемь человек, в том числе один несовершеннолетний. Шесть человек были госпитализированы с травмами разных частей тела. Что касается регионов, то там зарегистрировано 19 случаев травм от пиротехники. 13 пациентов доставлены в больницу.
Кроме того, в масштабах Грузии в этот Новый год был зафиксирован 41 случай пищевого отравления – 12 в Тбилиси (трое госпитализированы) и 29 в регионах (12 человек госпитализированы).
Вместе с тем, зарегистрирован 231 случай алкогольной интоксикации: 97 в Тбилиси (20 пациентов госпитализированы) и 134 в регионах (40 госпитализированы).
Митрополит Чкондиди госпитализирован после того, как был найден без сознания в келье
Митрополит Чкондидской епархии отец Степане (Калайджишвили) утром 2 января был найден без сознания в собственной келье в церкви в поселке Цагери. Об этом сообщает издание wenews.ge (World Ecclesiastical News – «Мировые церковные новости»). По их данным, митрополит был доставлен на машине скорой помощи в одну из клиник Тбилиси.
В настоящее время состояние здоровье священнослужителя оценивается как стабильное. Как пишет wenews.ge, предположительно, у отца Степане произошел разрыв двенадцатиперстной кишки. Издание распространило фотографию митрополита в больнице.
Число случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии превысило 140
Число случаев инцифирования новым штаммом коронавируса «омикрон» в Грузии увеличилось до 144, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).
Первые два случая омикрон-штамма в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали. По информации Центра, последние данные о лабораторно подтвержденных случаях были обновлены 31 декабря.
Лабораторные эксперименты и эпидемиологические данные указывают на то, что «омикрон» легко обходит защиту, выработанную после заражения другими вариантами коронавируса или вакцинации. Одновременно специалисты указывают, что прививки все же помогают снизить риск заражения и избежать тяжелого течения заболевания.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Всего за месяц он распространился в более чем 110 странах мира, начав вытеснять дельта-штамм.
Специалисты предполагают, что распространение «омикрона» приведет к началу шестой волны коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 937 640 случаев заражения, выздоровели 900 159 человек, скончались 13 905.
В катастрофе автобуса «Москва-Астрахань» погибли 5 человек
В катастрофе пассажирского автобуса под Рязанью в воскресенье рано утром погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель.
Госпитализированы 12 пострадавших, трое из них – в реанимации, сообщил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили более 20 человек.
Катастрофа произошла в Скопинском районе. Рейсовый автобус, который ехал из Москвы в Астрахань, врезался в железнодорожную опору.
В оперативном штабе на месте происшествия «Интерфаксу» сообщили, что ДТП, по уточненным данным, произошло в условиях сильного гололеда. Как отметил собеседник агентства, «водитель не справился с управлением на замерзшей дороге». Ранее агентство со ссылкой на информированный источник писало о версиях, что водитель мог либо уснуть за рулем, либо ему стало плохо.
«За людьми, которые не пострадали, выехал автобус, их доставят в Астрахань», - приводит ТАСС слова первого заместителя главы правительства региона Анны Росляковой. Она выехала на место ЧП. По ее данным, в пункте временного размещения сейчас 19 человек.
Всего в автобусе, по сведениям МВД области, находились 49 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В Кейптауне вспыхнул крупный пожар в здании парламента ЮАР
Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в парламенте ЮАР, в Кейптауне. На кадрах с места видны клубы черного дыма и пламя, охватившее крышу здания.
На борьбу с огнем были брошены десятки пожарных. О пострадавших не сообщается. Что стало причиной возгорания, пока не известно.
Как отмечает «Би-би-си», пожар начался спустя несколько часов после государственных похорон архиепископа, борца с режимом апартеида Десмонда Туту. Церемония проходила вблизи парламента.
По информации агентства France-Press, пламя до сих пор не удалось взять под контроль. В здании образовались трещины.
Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций. Старейшая часть была построена в 1884 году, две другие – в 20-х и 80-х годах прошлого века.
Первый ребенок в Грузии в 2022 году родился в столичной клинике «Имеди»
Первый новорожденный в Грузии в 2022 году появился на свет в тбилисском роддоме «Имеди» 1 января в 00:30, сообщает телекомпания «Рустави 2».
Родился мальчик весом 3,5 килограмма, рост - 45 сантиметров. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Второй малыш в новом году в Грузии родился в 1:00 в тбилисской клинике им. Гагуа.
За сутки в Грузии скончались 45 человек с коронавирусом
За последние сутки в Грузии 45 человек скончались от последствий коронавируса. Общее число умерших с диагнозом «ковид» в стране увеличилось до 13 905.
За минувшие сутки выявили 796 новых случаев заражения. Данные получены на основании проведения более 34,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 5,92%, за последние две недели – 5,49%, а за последнюю неделю – 5,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 936 844.
Выздоровел 3 291 человек, их общее число выросло до 896 868.
В Грузии отмечают мистический праздник Бедоба – День судьбы
2 января в Грузии отмечают мистический праздник Бедоба или День судьбы. Второй день нового года с давних пор считался в Грузии Днем судьбы - праздником счастья и здоровья. Название происходит от грузинского слова «беди», что в переводе означает «судьба».
Грузины верили, что весь год сложится так, как проведешь Бедоба. Заранее семьи подбирали меквле - человека, который принесет в их дом благополучие и удачу. Как правило, почетными гостями становились уважаемые особы, люди с хорошей репутацией.
Сегодня в Грузии к Бедоба по-прежнему относятся с почтением. Праздник принято проводить в кругу любимых людей, ходить в гости и дарить подарки. Следуя традициям, на Бедоба грузины стараются не занимать и не одалживать денег, не ссориться, не спорить в семье. Считается, что важнее всего на День судьбы – хорошее настроение и позитивные мысли.
Из-за угрозы распространений коронавируса эпидемиологи рекомендовали отказаться от традиций, связанных с походами в гости и большими застольями. Праздники призывали отмечать дома вместе с ближайшими родственниками, пишет агентство «Новости-Грузия».
Вообще, Бедоба бывает как минимум три раза в году: на Барбароба 17 декабря – день поминовения святой великомученицы Варвары, 2 января и 15 января – на второй день после наступления Нового года по старому стилю.
Церковь относится к этому празднику весьма скептически, указывая, что он противоречит христианской этике. Как поясняют грузинские священнослужители, Евангелие учит нас, что перед Божьей волей все дни одинаковы и важны.
Путин уволил главу следствия одного из дел ФБК и «Болотного дела»
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении из Следственного комитета генерал-майора юстиции Рустама Габдулина. В разное время он возглавлял следствия по «Болотному» и «московскому» делам и по отмыванию денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Копия документа об отставке выложена в телеграм-канале адвоката Сергея Бадамшина. Подлинность корреспонденту Радио Свобода подтвердил знакомый следователя. Указ подписан 28 декабря, его номер - 729. На сайте Кремля нет такого документа, за 728-м президентским указом выложен 730-й. Старший командный состав силовых структур назначается и увольняется в России указами президента. Причина увольнения в текст не раскрывается.
Габдулин начал карьеру в прокуратуре Тракторозаводского района Челябинска, переехал в Москву, где быстро стал одним из самых известных следователей ведомства. Первым громким делом следователя стало расследование крушения теплохода «Булгария» в 2011 году. Тогда погибли 122 человека. В июле 2014 года несколько обвиняемых по этому делу были приговорены к различным тюремным срокам.
В марте 2012 года Габдулин вел дело депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, обвиненного в мошенничестве. Тот скрылся в США, Вашингтон не стал выдавать его в Россию. Габдулин возглавлял группу по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», при котором погибли 60 человек.
Однако широкую известность следователь получил после своей работы по нескольким резонансным политическим делам. Осенью 2012 года он вел расследование дела оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева, которые были обвинены в организации массовых беспорядков. Оба были приговорены к четырем с половиной годам колонии. Правозащитники признали их политическими заключенными.
По этой же статье было возбуждено дело после протестного марша после избрания Владимира Путина президентом в 2012 году. К работе по делу было привлечено около 200 следователей, были привлечены около 30 обвиняемых, почти все были признаны политическими заключенными. Процесс, получивший название «Болотное дело», закончился осуждением 14 человек к реальным срокам, трех человек – к условным.
В 2019 году Габдулин вел так называемое московское дело. После политических протестов в городе было возбуждено дело о массовых беспорядках. 22 человека были осуждены. Они также были признаны политическими заключенными. После этого следователь вел дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Обыски тогда прошли почти по 200 адресам по всей России. У примерно 90 активистов фондов политика были заблокированы счета. Позднее дело было объединено с несколькими другими делами против фонда.
Последним известным делом генерала стало расследование массового убийства в Пермском государственном университете в сентябре 2021 года. Через день, вскоре после встречи с ним покончил с собой глава следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Тогда сообщалось, что полковник был жестко раскритикован на совещании с главой СКР Александром Бастрыкиным. Встреча с Сарапульцевым, писала газета «Коммерсантъ», прошла спокойно. «Подчиненные называют генерала весьма спокойным и интеллигентным человеком», – писало тогда издание.
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Фонд борьбы с коррупцией был признан российскими властями экстремистской организацией и запрещен. Российское законодательство обязывает РС указывать этот факт.
В Ингушетии обстрелян дом брата бывшего главы республики
В Ингушетии обстрелян частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России, бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова - Юсупу. Одна из пуль попала в окно. Об инциденте сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник и издание «База».
По предварительным данным, в дом выстрелили восемь раз, передает источник «Интерфакса». По данным «Базы», нападавшие стреляли, когда запускались новогодние фейерверки, поэтому нападение было замечено не сразу. На месте работает полиция, ее видно и на видео предполагаемого очевидца, проезжавшего мимо места событий.
Никто не пострадал. Находился ли в доме Юсупа Евкурова он сам, его брат или кто-то еще - не сообщается. В 2009 году на Юнус-Бека, возглавлявшего тогда Ингушетию, было совершено покушение - смертник взорвался рядом с автомобилем президента, тот был ранен, погибли охранник и водитель политика. Евкуров тогда был ранен, а вместе с ним - его младший брат Увайс, занимавший тогда должность начальника его охраны.
Предполагаемые организаторы были выслежены и убиты полицией и ФСБ.
- Евкуров ушел в отставку в 2019 году после массовых протестов в республике из-за передачи части ее территории в состав Чечни. Лидеры протестов получили длительные тюремные сроки. Бывший президент занимает пост заместителя министра обороны, недавно он был повышен в звании до генерал-полковника.
В Грузии повысили зарплаты госслужащим, медикам и воспитателям детских садов
С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым учителям, пишет агентство «Новости-Грузия».
Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.
Согласно государственному бюджету на 2022 год, зарплата работников детских садов увеличится на 100 лари.
Прибавки также получат работники скорой помощи в регионах. Теперь их зарплата будет приравнена к зарплатам в Тбилиси и в среднем составит более 1 тысячи лари для врачей.
Зарплата учителей с определенным статусом с января 2022 года повысится на 100 лари. До сих пор, в зависимости от статуса, зарплата учителей колебалась от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).
Правительство ЕС предложило считать газовую и атомную энергетику «зелеными»
Еврокомиссия предложила считать газовую и атомную энергетику «зелеными» при определенных обстоятельствах. Проект документа разослан странам-членам ЕС, сообщают немецкое агентство dpa и газета Financial Times.
Предложение сделано в рамках принятия программы долгосрочного финансирования союза и вызовет ожесточенные споры, отмечает dpa. Отношение к этим видам энергетики радикально различается в разных странах ЕС.
Сторонники газовой энергетики отмечают, что она чище угольной, сторонники атомной - что она не влияет на выделение углекислого газа.
Работающие на природном газе электростанции будут жестко ограничены в производстве парниковых газов, если будут строиться после 2030 года, следует из предложения. Атомные проекты будут считаться зелеными, если получат разрешение на строительство до 2045 года.
Противники считают - что, когда речь идет о газовых станциях, «чище» не означает «чисто», а атомная энергетика требует утилизации опасных отходов, и подвержена риску опасных аварий.
К числу самых серьезных противников атомной энергетики относится первая по размеру экономики страна ЕС - Германия. 31 декабря Берлин закрыл три из шести оставшихся в стране атомных электростанций. Остальные три планируется закрыть до конца следующего года.
В то же время вторая экономика Евросоюза, Франция, производит на атомных электростанциях 70 процентов электроэнергии и планирует возобновить строительство АЭС, последняя из которых была запущена почти 20 лет назад.
Для того чтобы отвергнуть предложение Еврокомиссии, против него должно выступить квалифицированное большинство стран-участниц. То есть, не меньше 20 из 27 правительств, представляющих не менее 65 процентов населения блока или 353 из 705 депутатов Европарламента.
ЕСПЧ запретил России выдавать Минску участника протестов
Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать участника белорусских протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии.
Правозащитники рассказали, что белорус все еще находится в российском СИЗО. О том, что Россия приняла решение экстрадировать Подлобникова, стало известно в конце декабря.
Активиста задержали после уличного шествия в белорусском городе Жлобин в августе 2020 года. Спустя три дня Подлобникова отпустили. Позже он уехал на работу в Москву, где его взяли под стражу по запросу Минска.
С августа 2020 года в России по требованию белорусских властей арестовали как минимум 20 человек. Некоторых уже выслали на родину, в том числе бойца ММА Алексея Кудина. Российский суд вынес решение об экстрадиции спортсмена через несколько часов после того, как ЕСПЧ запретил его выдачу из-за угрозы пыток.
Страны мира отметили Новый год на фоне «омикрона»
В разных странах мира отметили Новый год на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».
Москва отметила праздник салютом над пустой Красной площадью, которую закрыли в рамках коронавирусных ограничений, но много людей отмечали праздник в других частях города.
В Париже тысячи людей отмечали Новый год на улице. Районы вокруг Эйфелевой башни и Елисейских полей были заполнены даже поздней ночью. При этом во Франции сейчас находится один из эпицентров распространения коронавируса. Уже третий день там выявляют больше двухсот тысяч новых случаев COVID-19.
В Афинах шоу устроили над Парфеноном, а в Берлине – над Бранденбургскими воротами.
В Дубае под новогоднюю елку оформили 828-метровый небоскреб «Бурдж Халифа», самое высокое здание мира. Его стены использовали как экран для светового и лазерного шоу.
В Нью-Йорке десятки тысяч человек праздновали Новый год на Таймс-сквер. В прошлом году праздник там отмечали только несколько десятков специально приглашенных, а массовые мероприятия из-за COVID-19 были отменены. Наступающий 2022 год городские власти решили отметить традиционно, чтобы показать, что город вернулся к жизни после пандемии. Порядок допуска публики на площадь при этом был ужесточен.
По традиции, существующей с 1907 года, приход Нового года в Нью-Йорке возвестило падение хрустального шара. Его каждый раз создают заново, изменяя расположение хрустальных пластинок.
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