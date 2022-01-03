Умер легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев

На 77-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке, бывший советский легкоатлет, уроженец Сухуми Виктор Санеев. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Грузии.

Санеев выиграл Олимпийские игры 1968, 1972 и 1976 годов, а также стал серебряным призером Олимпиады-1980 в Москве.

В начале 1990-х Санеев вместе с семьей уехал из Грузии, где он родился и вырос, в Австралию.

Виктор Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами НОК, Чести, Вахтанга Горгасали I и II степеней.

После российско-грузинской войны 2008 года Санеев в одном из интервью заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21-м веке».

В 2014 году он говорил, что не планирует возвращаться на родину: «чтобы вернуться, мне пришлось бы начинать новую жизнь. А я ее уже столько раз начинал... После окончания спортивной карьеры - новая жизнь. После переезда в Австралию – вторая жизнь. Сейчас уже третья, наверное, идет».