«Первый и самый важный план – не заболеть коронавирусом»

Ремонт, приобретение автомобиля, путешествия и, конечно, забота о здоровье. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своими планами и надеждами на 2022-й год.

Спиридон: Планы на этот год такие: не заболеть коронавирусом, быть в целом здоровым. Надеюсь найти в этом году работу получше той, что сейчас у меня есть, желательно, с большей зарплатой. Хотелось бы также работать в удаленном режиме, чтобы обезопасить себя и свою семью, то есть выполнить первый пункт моих планов. Это было бы идеально, так можно больше времени проводить с семьей, при этом зарабатывать и не бояться, что можешь вернуться домой с ковидом. Вот такие планы, но думаю, в течение года появятся и другие.

Анзор: Планы такие же, что и в прошлом году и, наверное, в будущем: идти на работу, возвращаться домой, чтобы отдохнуть. В стране ничего не меняется, социальное положение народа никак не улучшается, сложно в такой ситуации строить какие-то грандиозные планы, купить квартиру или машину – это больше мечты, а не планы. Поэтому единственное, на что остается надеяться, – это просто не остаться без работы. Никаких больших планов нет.

Алия: Я очень хочу слетать на Карибское море, посмотреть на знаменитые пирамиды в Мексике, посетить Европу, побывать в Германии, Барселоне. Посмотреть мир… новые путешествия.

Давид: В 2022-м году я хотел бы, чтобы исполнилось много из того, что я задумал. Конечно, первое и самое важное, чтобы я не заболел коронавирусом, как, в принципе, и все мои родные и любимые люди. Второе – материальное, мне бы очень хотелось сменить в этом году автомобиль. На своем я езжу уже много лет, было бы хорошо купить машину получше и поновее. В планах и завершение ремонта в квартире, подобных планов немало. А вообще, я бы пожелал, чтобы качество жизни в Грузии улучшилось и жить стало бы легче.

Людмила: Я надеюсь, что этот год будет лучше, чем прошлый и позапрошлый. Потому что они были связаны с большими проблемами в связи с коронавирусом, есть надежда на этот год. Ну а самый большой план – увидеться со своими детьми, которые находятся за границей. Может, осуществить какие-то свои задумки касательно отдыха, за эти два года никак не смогла нормально отдохнуть. Ну, и улучшить свое материальное положение.

Ираклий: Вообще, я работаю в Абу-Даби, сейчас нахожусь на карантине, а после этого планирую ненадолго вернуться в Грузию. Пока это все мои планы. В сегодняшних условиях никаких долгосрочных планов я не строю, все равно не получается их осуществить из-за разных ковид-ограничений. После того как побываю на родине, встречусь с родными и близкими, планирую вернуться в Абу-Даби и продолжить работать там. К сожалению, другие планы пока строить не могу, да и надеяться на хорошую работу в Грузии тоже не приходится, здесь сложно заработать нормальные деньги. Вот, в принципе, и все, больших планов у меня нет, буду продолжать работать, посмотрим, что и как будет в будущем.