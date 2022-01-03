Четыре пункта вместо программы

На постсоветском пространстве в политике очень любят слово «программа». Все хвастаются тем, что располагают уникальной программой действий, которая в короткий промежуток времени позволит поставить страну на ноги. Помните 90-е годы, Григорий Явлинский, программа «500 дней»? Это очень типично для постсоветского пространства.

В реальности никаких программ никто не пишет, а если они и написаны, то никто их не читает, но при этом избиратель любит время от времени поиграть в умника – «А какая у этой партии программа, кто-нибудь видел?»

Отношение к этой теме сугубо советское: в понимании постсоветского, в нашем случае грузинского избирателя, «программа» – это фолиант на сотни страниц, где все детально прописано, а в конце ее – процветающая, пышущая здоровьем, благоухающая страна.

На самом деле, все это полная чепуха. Никаких программ писать не нужно, а больших – тем более. Вы можете написать сто различных сценариев, а в реальной жизни сбудется 101-й, который у вас не написан. Настоящая программа любой партии – это только нехитрый набор принципов, которыми она руководствуется, – страницы на две…

Если вы хотите что-то реально сделать, вам достаточно иметь общее представление о вопросе и волю на то, чтобы привлечь к делу того, кто знает тему лучше вас. Часто именно это и оказывается самой сложной задачей – политики ведь не любят ставить рядом с собой тех, кто умнее них. В такой ситуации их тупость становится слишком уж вопиющей.

Меня часто упрекают в том, что я занимаюсь сплошным очернением, но не предлагаю ничего взамен. Можно подумать я политик, баллотируюсь в президенты и обязан представить электорату эту самую «программу».

Что ж, давайте это исправлять. Хотите программу от меня лично? Как можно изменить страну за короткий срок так, чтобы это было заметно не только в отчетах членов правительства или международных рейтингах, но и в повседневной жизни? Для этого не нужно писать диссертацию на 1000 страниц. Хватит и одной-двух. Итак, чтобы реально, в короткий срок изменить страну, нужно сделать всего четыре вещи – три вполне себе простые и требующие только политической воли, одна – посложнее, но тем менее ничего невыполнимого.

Первое – изменение общей атмосферы в стране. Для этого первым делом нужно довести до конца войну с криминальным менталитетом, который создает огромные проблемы стране, – бытовая агрессивность, наркотики, безделье, поножовщина…

Воровские понятия лишают страну будущего, делают их адептов слабыми, физически немощными, интеллектуально убогими. Пока с этой многоголовой гидрой не будет покончено – у страны нет будущего. И не подумайте, что это вас не касается – еще как касается, в особенности если ваши сыновья учатся в старших классах государственных школ, где быть хорошим учеником западло и не по-воровски…

Второе – из области экономики. В Грузии не будет нормальной жизни до тех пор, пока село, почти 30-40% населения, является токсичной зоной, которая заражает остальную страну дикостью, бескультурьем и бездельем.

Проблему села надо решать радикально – вернуть право на продажу аграрных земель иностранцам, сделать акцент на иностранные инвестиции в крупные фермерские хозяйства. Грузинское село, живущее по нормам XVII века, недееспособно, его надо бросить на произвол судьбы: выплывет – хорошо, нет – баба с возу, кобыле легче.

Иностранные инвестиции позволят создать в сельской местности целый класс крупных фермеров и бизнес-компаний. Время мелких приусадебных участков, неспособных конкурировать ни с кем и ни с чем, должно уйти в историю. Сделать это непросто, но и не сказать, что гиперсложно. Параллельно необходимо стимулировать кооперацию в селе – мелкие крестьяне должны объединяться в кооперативы, тем самым сокращать расходы, снижать себестоимость и в итоге увеличивать эффективность труда.

Все это следует сделать жестко и прямолинейно – крестьяне-эгоисты, которые предпочтут остаться одни, должны быть лишены любых льгот, финансирования, государственной помощи и т.д. Нравится жить в средневековье? Флаг в руки. Но тогда – за свой счет.

Третье из числа обязательного – надо срочно начать строить крупные гидроэлектростанции. На сегодняшний день в Грузии по воле люмпенов остановлено более 70(!) проектов ГЭС, и нет никаких признаков того, что они когда-то будут возобновлены.

ГЭС – это не только электроэнергия через пять лет. ГЭС – это инвестиции, на общую сумму 2 млрд долларов, это увеличение спроса на стройматериалы, часть которых производится в Грузии, это тысячи новых рабочих мест. В более долгосрочной перспективе – это еще и кузница инженерных кадров, появление целого класса технически мыслящих людей, которые завтра смогут строить другие объекты, обслуживать предприятия со сложными технологиями.

В стране, где талантливыми традиционно считались те, кто хорошо читал стихи или рисовал, а слово «инженер» звучало, как «неудачник», появление новой касты технологических мыслящих кадров – это настоящая революция.

И, наконец, четвертое – посложнее. Тут придется попыхтеть, потратить деньги и энергию, но тоже ничего невозможного. Согласно выводам Международного валютного фонда, с точки зрения развития и рыночного спроса, наиболее перспективной в Грузии отраслью экономики является производство стройматериалов. На сегодняшний день Грузия импортирует этой продукции на 600 млн долларов. Понятно, что импортозамещение значительной ее части невозможно – у страны нет мозгов и технологий, способных производить, например, качественный кафель.

Но есть наименования продукции, которые в Грузии все же производятся, соответственно, для них есть потенциал и инженерные кадры, – проблема в недостаточном количестве продукции. К примеру, в Грузии есть предприятия, способные производить краску, клей для обоев и многое другое, не говоря уже о цементе, бетоне, кирпиче и т.д.

Все это – огромные предприятия, на которых заняты тысячи рабочих, квалифицированные инженеры. При определенной поддержке со стороны государства этот сектор экономики действительно может стать, как принято говорить, «драйвером» роста экономики.

Подытожим и представим себе страну, в которой на улице спокойно, сельское население при деле, по всей стране идут гигантские стройки, а тысячи людей заняты на довольно сложных и трудоемких предприятиях по производству стройматериалов. Это уже будет совсем другая страна.

Моя «программа» из четырех пунктов – это не рецепт процветания и не докторская диссертация. Это всего лишь способ отойти от края пропасти. Нужна для этого лишь политическая воля власти.

Самая большая проблема в том, что вот этой воли у них как раз и нет.

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