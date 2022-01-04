Обзор грузинской прессы

Массовое распространение штамма «омикрон» в Грузии начнется уже в ближайшие дни, уверена часть эпидемиологов. По некоторым оценкам ежедневные показатели заболеваемости могут увеличиться до 20 000 случаев инфицирования, пишет сайт телекомпании «Рустави 2». И, несмотря на легкую форму заболевания, характерную для штамма «омикрон», в группе риска остаются невакцинированные люди, говорит медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе:

«Сегодняшний показатель инфицирования, более 3500 человек, указывает на то, что за этими случаями уже стоит вариант «омикрон», поскольку в прошлый вторник было меньше 1000 случаев. Когда мы говорим, что в стране 144 лабораторно подтвержденных факта инфицирования «омикроном», это не значит, что их всего столько. Число случаев значительно больше и рост заболеваемости, который мы прогнозировали к середине января, – мы говорили, что максимальное число заболевших будет выявляться в это время и рост будет обусловлен распространением «омикрона», – так вот эти прогнозы в определенной степени становятся все более реальными».

Между тем эпидемиологи заговорили о новом штамме коронавируса. По словам Чхаидзе, о появлении нового штамма впервые стало известно шесть дней назад, выяснилось, что пациент, у которого он был обнаружен, прибыл во Францию из Камеруна:

«Самое главное – это оценить эту мутацию. Для нас важно, что скажет о ней Всемирная организация здравоохранения на основе полученных данных. Стоит ли беспокоиться, то есть существует три основных показателя – скорость распространения штамма, насколько тяжелое заболевание он вызывает и какие вакцины неэффективны против него – это мы должны узнать о камерунском штамме».

Потому говорить, что «омикрон» может покончить с пандемией, – неправильно, считает Чхаидзе. Новый штамм может оказаться доминирующим и более опасным, чем его предшественники, считает врач.

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Руководители разных медучреждений рассказывают о пострадавших от пиротехники детях. Например, в последние дни из-за небезопасного использования новогодних фейерверков и петард в тбилисскую клинику им. Иашвили поступило шесть детей. Пятеро из них находились в тяжелом состоянии и нуждались в хирургическом вмешательстве. До сих пор в медучреждении остается четыре ребенка. Немало детей в последние дни поступило и в тбилисский ожоговый центр, рассказал информационному интернет-агентству interpressnews директор этого медучреждения Гуга Кашибадзе:

«В праздничные дни к нам поступило около 30 пациентов. Двое из них были госпитализированы с тяжелыми формами ожогов, это были дети 8 и 9 лет. У них были ожоги лица и запястий. Мы поместили их в детское отделение ожогового центра. «Остальных пациентов уже выписали, особо серьезных случаев зафиксировано не было», – сказал Кашибадзе.

Врачи отмечают, что из года в год количество подобных несчастных случаев не уменьшается, причем нередко дети даже теряют конечности из-за безответственного отношения их родителей к пиротехнике.

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Ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Легкоатлет скончался в Сиднее на 77 году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт, передает «СОВА». Родился Санеев 3 октября 1945 года в Сухуми. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства и Тбилисский государственный университет, но построил успешную спортивную карьеру. Санеев – обладатель золотых медалей летних олимпиад в Мехико (1968), Мюнхене (1972) и Монреале (1976) годов – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он также является серебряным призером Олимпиады в Москве и двукратным чемпионом Европы.

В связи с гибелью спортсмена газета «Квирис палитра» опубликовала ранее записанное интервью с Санеевым:

«Когда я собирался на те Игры (Олимпиаду в Мехико), планировал там бороться до конца, до самой последней попытки. Понимал, что одних физических данных для достижения успеха будет недостаточно. Претендент на олимпийскую медаль должен обладать и крепкой психикой, тем более что на Играх-1968 года в тройном прыжке конкуренция была жесточайшая. Вообще, я считал себя рядовым человеком, а по возвращении из Мексики был признан «Лучшим советским спортсменом 1968 года». Мои фотографии были опубликованы на обложке самого популярного журнала того времени – «Огонек». Впервые в истории фотография спортсмена была напечатана на обложке журнала «Огонек». Я, честно говоря, не гордился своей победой и популярностью и смотрел на все спокойно».

Санеев был назван лучшим спортсменом ХХ века в Грузии. Он награжден орденами Национального олимпийского комитета, а также орденами Чести и Вахтанга Горгасали I и II степеней. На Летних играх в Сиднее (2000) был олимпийским атташе Грузии, пишет «СОВА». После российско-грузинской войны 2008 года в одном из интервью Санеев заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой атомной державой. Трудно поверить, что подобное могло произойти в XXI веке».