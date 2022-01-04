В тбилисской клинике Иашвили младенец умер от коронавируса

Российский бизнесмен Владислав Клюшин, выданный США из Швейцарии по делу об инсайдерской торговле, может иметь доступ к документам о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и российской военной разведке. По их данным, у Клюшина есть информация о взломе серверов Демократической партии группой хакеров из ГРУ.

Агентство пишет, что полтора года назад Клюшин получил от президента России орден Почёта и публикует фотографию награды, которая, как утверждается находится в материалах американского суда в Массачусетсе. Кроме того, опубликована фотокопия пропуска Клюшина в Минобороны.

Собеседники Bloomberg также утверждают, что у россиянина есть доступ к важным секретным операциям ГРУ за рубежом. Если Клюшин решит сотрудничать со следствием, то он может стать ценным источником информации для Вашингтона, считают источники.

Вашингтон и Москва публикацию не комментировали.

Адвокат бизнесмена сообщил, что ему не известно о документах, к которым может иметь доступ его подзащитный. Юрист заявил, что США разыскивали Клюшина, так как подозревали, что у него есть данные о вмешательстве в выборы, чтобы избежать длительного тюремного срока за инсайдерскую торговлю. По словам адвоката, Клюшин отвергает все обвинения.

Клюшин – владелец системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются Администрация президента России и Министерство обороны. Россиянина арестовали в марте в швейцарском кантоне Вале. В апреле его выдачи запросило американское консульство в Берне.

Помимо Клюшина обвиняемыми по делу проходят ещё четверо россиян. Одного из них – Ивана Ермакова – Минфин США называет бывшим сотрудником ГРУ. В 2018 году его обвинили в причастности к вмешательству в выборы в Соединённых Штатах.