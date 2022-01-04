Стрельба в «Гаруде»: подробности и отставка на время расследования

Президент Абхазии Аслан Бжания отстранил от занимаемой должности главу Очамчырского района Беслана Бигвава на время проведения расследования обстоятельств стрельбы в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь. По имеющимся данным, именно Бигвава открыл стрельбу и ранил двоих человек.

Новогодняя ночь в Сухуме не обошлась без происшествий. В ресторане отеля «Гаруда» глава Очамчырской администрации Беслан Бигвава встречал Новый год. В результате праздник перерос в драку с применением огнестрельного оружия. Два человека пострадали.

В то время как в социальных сетях и телеграмм-каналах множество людей на разные лады описывают эту историю, рассказывают, кто в кого стрелял, и называют имена, распространяется видео, снятое уже после инцидента, на котором видны все его участники, пресс-служба Министерства внутренних дел подробностями народ не балует.

На официальном сайте этого ведомства 1-го января было опубликовано сообщение, состоящее из четырех предложений:

«1 января текущего года в дежурную часть столичного УВД поступила информация о доставлении мужчины с огнестрельным ранением в Республиканскую больницу в г. Сухуме. По предварительным данным, слепое огнестрельное ранение левого бедра пострадавший получил примерно в 2 часа 00 минут того же дня в ресторане, расположенном в гостинице «Гаруда» по улице Бубновой в городе Сухуме. По данному факту следственным отделом УВД по г. Сухуму возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 и ч. 2 ст. 105 УК РА. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Видимо, за четыре дня следственно-оперативные мероприятия никакого результата не дали и установить даже отдельные детали этого происшествия правоохранителям не удалось. Все участники потасовки известны в республике, но МВД не называет ни одного имени. Против кого возбуждено уголовное дело, тоже не сообщается. Никакой уточняющей информации до сих пор нет.

Тем не менее сегодня на официальном сайте президента Абхазии появилось распоряжение Аслана Бжания об отстранении от занимаемой должности главы администрации Очамчырского района Беслана Бигвава на время проведения предварительного расследования.

По данным нашего источника, стрелял из огнестрельного оружия – «генеральского пистолета» – Беслан Бигвава. Один из пострадавших – певец Тамаз Цулукия, ему прострелили ногу. В настоящее время он прооперирован, пулю извлекли, кость была раздроблена. Другому пострадавшему пуля задела голову, ему оказали помощь, госпитализация не понадобилась. Информацию о том, что пострадала девушка-официантка, подтвердить не удалось.

Туристы, отмечавшие в ресторане праздник, были так напуганы стрельбой, что некоторые на следующий день спешно покинули Абхазию.

В социальных сетях распространялась информация о том, что вместе с Бесланом Бигвава в ресторане отеля «Гаруда» праздновал глава администрации Гала Константин Пилия. Нам удалось с ним связаться, он опроверг эту информацию и заявил, что встречал Новый год в Гале. Вместе с тем он поделился с нами известной ему информацией:

«Меня в «Гаруде» не было в ту ночь, в новогоднюю ночь я организовывал праздник в Галском районе. Меня просили публично это опровергнуть. Что касается человека, который там был в эту ночь, целой толпой они набросились на него, повалили его и стали бить его ногами. А ситуация была такая: он находился в этой гостинице, он спустился из номера с бутылкой шампанского в новогоднюю ночь. Ему официант говорит: «Тут у нас со своим спиртным нельзя». Он ему ответил: «Я же тут живу, я же не с улицы пришел?» И официант с ним начинает разговаривать через букву «х»: тебе же на «х» объяснили, что нельзя! Вот так через букву «х» он с ним разговаривал, пьяный, наверное, был. Он ему говорит: «Ты как можешь так разговаривать, ты – официант». Туда еще и администратор подключился, пойдем, поговорим…»

По словам Константина Пилия, которого на месте события не было, официанты и сотрудники «Гаруды» впятером набросились на главу Очамчыры и избили его:

«Они целой толпой на него набросились, били его ногами, у него голова опухшая, у него ссадины, побои, это мой товарищ, мой друг, у него сотрясение небольшое констатировано. Беслан Бигвава – борец, он боролся, он – мастер спорта, его так просто с ног не свалишь, там целой толпой на него набросились, завалили, у него все побитое лицо. Если из-за этого происшествия очамчырцы потеряют главу, если он не выдержит этого всего пресса и оставит свою должность, очамчырцы потеряют очень много, и вообще считаю, что и страна потеряет много. Это достойнейший человек, который за пятьдесят своих лет никогда никаких бессовестных или кривых поступков не совершал, это ответственный человек. Но, когда мужчину бьют впятером, у него, насколько мне известно, был наградной пистолет, и он стал стрелять в воздух и отстреливаться, и попал он в этого парня. Он говорит, что не хотел ни в кого, но так у него получилось, что пришлось достать оружие и стрелять, чтобы от него отошли».

Я обратилась к администратору «Гаруды» и попросила прокомментировать слова Константина Пилия о том, что пятеро официантов ресторана и администратор избивали ногами Беслана Бигвава только за то, что тот спустился в новогоднюю ночь в ресторан со своей бутылкой шампанского. Мне ответили, что они никакой информации давать никому не будут и ничего комментировать не намерены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия