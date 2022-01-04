История дома доктора Езекиля Фишкова

Конструктивизм был характерен для Сухума периода конца 20-х – середины 30-х годов прошлого века. Однако в историческом центре абхазской столицы зданий в подобном стиле сохранилось не так много. Одним из них является скромный особняк по улице Пушкина, который в 1929 году возвел доктор Езекиль Фишков. В архитектурном полотне исторического центра Сухума доминирует модерн, поэтому, гуляя здесь, не так часто можно встретить здания в других стилях, в частности, конструктивизма. Самым известным примером этого стиля является здание Национального банка Абхазии, строительство которого было завершено в 1935 году. Другой, более камерный и скромный по своим масштабам пример конструктивизма – это дом доктора Фишкова. Как пишет историк Анзор Агумаа в своей книге «Старый Сухум», Езекиль Лазаревич Фишков работал врачом в Сухумской инфекционной больнице и, судя по всему, был весьма состоятельным гражданином, потому что в 1928 году он приобрел участок. В этот момент резким взмахом судьбы история доктора переплетается с историей князя Александра Константиновича Инал-ипа.

Этот кусочек земли на углу Барятинской (сегодня это улица называется Гулиа) и Театральной (сегодня – Пушкина) улиц, который Фишков купил в конце 1920-х годов, находился во владении абхазского князя с конца XIX века. Тогда Александр Инал-ипа приобрел и соседний участок по той же улице, которая сегодня названа в честь русского поэта Александра Пушкина. Здесь в 1900 году был возведен одноэтажный дом по проекту архитектора В. И. Ивановского; именно в нем поселился князь вместе со своей женой, актрисой из Петербурга Анной Шуваловой. Однако семейное счастье пары продлилось недолго – в 1907 году из-за политических взглядов князь был отравлен. Анна держала за собой дом и пустующий участок рядом до середины 1920-х годов, а затем продала: дом купил Рифет Карал-оглы, а Езекилю Фишкову достался пустующий участок земли. Доктор Фишков сразу же приступил к строительству, и уже в 1929 году на карте города появился новый двухэтажный особняк в стиле конструктивизма.

Это здание задумывалось минималистичным и компактным по своим внешним характеристикам и функциональным внутри. Фасад многоуровневый с лаконичным декором. Главное украшение дома – это окна. По своей форме они очень разнообразны для столь небольшого особняка: прямоугольные и квадратные, узкие и широкие, есть даже угловые. Именно благодаря этим окнам небольшие комнаты становятся уютнее и просторнее. К сожалению, никакие данные о том, каким был внутренний декор здания, не сохранились. Но вполне возможно, что внутри дом украшали картины, потому что Езекиль Фишков был большим любителем искусства и даже собрал коллекцию картин местных художников. Интересно то, что все это собрание доктор завещал будущей картинной галерее, которая даже какое-то время располагалась в доме Фишкова. Сегодня в здании, где в первой половине ХХ века жил известный сухумский врач, располагается Дом детского творчества «Айнар». О том, как случилось так, что теперь в особняке изучают изобразительное искусство, рассказал художник и директор «Айнара» Виталий Кацба: