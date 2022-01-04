«Главными проблемами для Абхазии были и остаются коррупция и криминал»

В традиционном сухумском опросе «Эхо Кавказа» решило выяснить, чего ждут жители Абхазии от нового 2022 года. В первую очередь, решения застарелых проблем.

– Чего вы ждете и строите какие-то планы на 2022 год?

Нар Зантария: Что касается планов, то, конечно, какие-то планы есть, они связаны с работой. В целом я стараюсь не столько стоить планы, а действовать по обстоятельствам. А что касается в общем, чего я жду от нового года, то хотелось бы, чтобы в мире закончилась пандемия или хотя бы пошла на спад и чтобы был мир. Во-вторых, чтобы у нас в стране также чтобы была стабильность, чтобы было меньше проблем и чтобы люди больше занимались, работали и развивались, чтобы мыслили более позитивно.

Сария Ахба: Жду перемен, в частности, в области электроэнергии, потому что очень большие проблемы у нас в стране с этим. Живу я в поселке Цандрипш, у нас в день свет выключают до десяти раз, и периодичность около часа, бывает, полчаса, бывает, час у нас нет света. Помимо прочего, вечные проблемы с водой, мы ее получаем по графику, и также проблемы с сантехникой. Поэтому очень бы хотелось, чтобы в новом году, в который мы вступили, мы бы не испытывали этих элементарных неудобств, чтобы руководство страны обратило на это внимание.

– А какие-то планы вы строите на этот год?

Сария Ахба: Каждый человек строит планы просто жить спокойно, в нормальной стране, где есть элементарные условия для существования. Жду ребеночка и надеюсь, что не буду испытывать всех этих неудобств, надеюсь, что нам в этом помогут и местные власти, и в целом государство.

Эмиля: Планы, конечно, стоим. Дай бог, чтобы они осуществились. Хочется, конечно, чтобы был мир на нашей родине, хочется, чтобы все жили в мире, в добре, всех благ хочется, чтобы все было прекрасно!

– Чего вы ждете, строите ли какие-то планы на 2022 год?

Темур Бигвава: Надеюсь, что в 2022 году мы все забудем о пандемии и о масках, так как пандемия унесла, к сожалению, очень много жизней. И нам постоянно приходится слышать сводки из гудаутского ковидного госпиталя о погибших. Главными проблемами для Абхазии, к сожалению, были и остаются коррупция и криминал. Для того чтобы искоренить все эти проблемы, на мой взгляд, необходимо достижение баланса сил в парламенте. В марте этого года состоятся выборы в парламент. В нашем парламенте должны быть представлены не только интересы власти, но также и оппозиционного спектра. Хотелось бы поздравить всех жителей нашей Республики Абхазия с Новым годом! И пожелать, чтобы этот год был намного лучше, чем предыдущие два года.

Людмила Будяк: Чтобы был мир на земле, чтобы все были здоровы, чтобы Абхазия процветала! Когда закончится эпидемия, у нас будут проходить выставки. Сейчас у нас все онлайн, но я надеюсь, что придет хорошее время, и мы будем вместе встречаться, общаться. Главное, художники должны общаться с народом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия