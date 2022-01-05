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Протесты в Казахстане (фотогалерея)

Массовые протесты из-за повышения в два раза цен на сжиженный газ начались сразу после Нового года в Жанаозене. Снижение цены не повлияло на настроение общества. К вечеру 4 января протесты, на которые люди в большинстве своем выходили уже с политическими требованиями, охватили большую часть страны. Президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, но это лишь укрепило протестующих в политических требованиях. Сейчас они сводятся к проведению свободных выборов, возвращению конституции 1993 года, приходу к власти человека вне системы Назарбаева и смене правительства.

По официальным данным, в ходе столкновений 4 января пострадали 137 полицейских и 53 участника акций. Данных на 5 января еще нет.
Спецназ на баррикадах в Алматы, 5 января 2022
1 Спецназ на баррикадах в Алматы, 5 января 2022
Спецназ на баррикадах в Алматы, 5 января 2022
2 Спецназ на баррикадах в Алматы, 5 января 2022
Пожар в акимате (мэрии) Алматы, 5 января 2022
3 Пожар в акимате (мэрии) Алматы, 5 января 2022
Протестующие на грузовике, Алматы, 5 января 2022
4 Протестующие на грузовике, Алматы, 5 января 2022

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