В преддверии переговоров с Россией США провели консультации с Грузией

Накануне состоялся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В МИД Грузии уточнили, что консультации связаны с предстоящими 10, 12 и 13 января переговорами США и России по контролю над вооружениями; заседанием Совета Россия – НАТО; а также переговорами представителей России и ОБСЕ.

«Замгоссекретаря Шерман и министр иностранных дел Залкалиани подчеркнули необходимость отстаивать право суверенных государств на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также обсудили пути укрепления мира и безопасности в Европе», – сказано в заявлении Неда Прайса.

По его словам, Шерман подтвердила непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.

«Замгоссекретаря отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию отвести свои силы на довоенные позиции и соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года», – добавил Прайс.

Давид Залкалиани в ходе разговора заявил, что попытки России помешать интеграции Грузии и Украины в НАТО противоречат принципам и нормам международного права. По его словам, подобная риторика, направленная на ограничение права суверенного государства проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности, совершенно недопустима.