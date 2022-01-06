В Бишкеке проходит акция против участия Кыргызстана в миссии ОДКБ в Казахстане

У «Белого дома» в Бишкеке проходит акция протеста против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. В эти минуты парламент приступает к обсуждению ситуации в Казахстане, после чего должен принять решение об участии Кыргызстана в миссии ОДКБ, пишет Кыргызская служба Радио Свобода.

Участники акции считают, что события в Казахстане являются внутриполитическим вопросом, в котором Кыргызстан не должен принимать участия. Также они требуют выхода Кыргызстана из ОДКБ.

«Самое главное наше требование – не отправлять кыргызских военнослужащих в Казахстан. Во-первых, на Казахстан не нападали агрессоры. Во-вторых, казахстанцы должны сами решать внутренние вопросы. В-третьих, казахи – наши родные братья, поэтому наши военные не должны ехать туда и применять оружие против них», – сказал участник пикета Урмат Насыкулов.

Сегодня пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что в случае одобрения со стороны парламента военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности. По его словам, миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения

«Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», – сказал Султанбаев.

В ночь на 6 января президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Темой обсуждений стала ситуация в Казахстане, однако об участии Кыргызстана в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в официальном сообщении не говорилось.