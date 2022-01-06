Авиарейс из Кутаиси в Казахстан отложен из-за нестабильной ситуации

Рейс Кутаиси-Атырау из-за нестабильной ситуации в Казахстане был перенесен, сообщили журналистам в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.

Рейс из Кутаисского аэропорта в Атырау был запланирован сегодня на 10:00, однако его перенесли на завтра, 7 января, в 12 часов.

Из-за сложной ситуации в Казахстане несколько рейсов в эту страну из Грузии были задержаны. В частности, не состоялся рейс, который был запланирован накануне вечером из Тбилиси в Алмату.

По информации Объединения аэропортов Грузии, вчера из столицы Казахстана Нур-Султана, рейс был выполнен в направлении Кутаиси согласно расписанию, а все рейсы в направлении Тбилиси были задержаны.

Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси - «Эйр Астана» и «SCAT». «Эйр Астана» выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а «SCAT» в Актау. Что касается Кутаисского международного аэропорта, то лоукостер «Флай Аристан» выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау.