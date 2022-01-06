Под небом голубым есть город…

Самый мой любимый день в году, даже не день, а время определенного дня, – это утро первого января.

В этот небольшой промежуток времени посленовогодний город кажется мне абсолютно спокойным, тихим и умиротворенным. Я очень люблю первого января с утра пораньше выезжать на машине и раскатывать по городу. Транспорта никакого. Ни транспорта, ни пешеходов, ни полиции. Все отсыпаются после вчерашнего. Пустынные улицы, проспекты, трассы. Истинная благодать и комфорт. Я езжу медленно, оглядываюсь по сторонам, замечаю новые здания и дома, которых я не вижу, когда окружен автомобилями и нервно ругаю таких же нервных, как я сам, водителей. Проезжая по улицам любимого города, я вижу строения, которые растут как грибы после дождя, и, могу сказать, мне это не по душе.

Хочу с полной ответственностью заявить – мне не нравится, как разрастается Тбилиси. Он продолжает расти ввысь, а не вширь. Если б я был султан… сиречь, городской головой, я бы определил районы, в которых новые строительства были бы ограничены, а то и вообще запрещены. Хватит, понастроили. Давным-давно я уже высказывался по этому вопросу, но воз и ныне там, вернее, он продолжает свой строительно-разрушительный путь. Конечно, кто я такой, чтобы к моим словам прислушивался бы большой бизнес или городские власти? Но я – один из многих, кому не нравится то, как «развивается» мой город, и потому я опять выражаю свое скромное, но объективное мнение.

Престижный район Ваке сегодня, на мой взгляд, стал уже явно не престижным. Во-первых, проспект Чавчавадзе так размечен, что легковушки там передвигаются черепашьим шагом. Зато муниципальному транспорту хорошо и вольготно – для него трассы открыты, и рядовой автобус проезжает аналогичное с легковушкой расстояние раза в три быстрее. С одной стороны, это хорошо – для пассажиров, но для автомобилистов, к числу которых и я отношусь, это хреново. Если бы я жил в Ваке, наверное, давно пересел бы на общественный транспорт. Но я не житель Ваке и, по всей вероятности, никогда уже им не буду. Слишком монстрообразным стал это район. Слишком много там домов, и строительство не прекращается.

Самым для меня значительным в негативном плане стало строительство трех гигантских домов на ул. Тамарашвили – на т.н. Ваке-Сабурталинской дороге. Это даже не дома, а скорее башни под названием Alliance Highline. Первая башня будет в сорок этажей, вторая в 33 этажа, а третья, самая махонькая, – всего в каких-то жалких 26 этажей.

Ребята! Но почему, почему вы пытаетесь превратить наш некогда маленький и уютный Тбилиси в бездушный Дубай? Все равно у вас это не получится, дыхалка у вас не та, но дух города вы убиваете наповал. Зачем в центре города строить такие монстры? Неужели вам кажется, что это красиво? Отнюдь!

А самое интересное, в этом довольно узком пространстве, ведь надо и инфраструктуру расширять, а это просто невозможно. Нельзя объять необъятное, как говаривал покойный Козьма Прутков. В данном случае нельзя расширить нерасширяемое. И так на ул. Тамарашвили вечные пробки, и так в часы пик там машины передвигаются гуськом, и так повернуться в этом районе некуда, так зачем же еще добавлять новые строения? И не простые, а здоровенные?

Я представил себе, если в этих башнях одновременно во всех мокрых точках спустят воду, то наверное (не дай бог, конечно), канализационная сеть взорвется как триста тонн тротила.

Сорок этажей! Сорок этажей для одноэтажного, в принципе, города - это полная ерунда. (Я бы употребил более резкое слово, но мое консерваторское образование этого мне не позволяет.)

Проведите меня к главному архитектору города, кто дает добро на такие гигантские стройки века. Проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.

В общем, грустно, девицы. Ехал я первого января по улицам города и в очередной раз понимал, что это уже не мой город. Не тот город, по которому у меня была ностальгия, когда я долго отсутствовал.

Он меня уже не греет. Да, я, конечно, его люблю, потому что это моя родина, но он другой. Он вырос и отдалился от меня. И я не могу до него дотянуться, чтобы обнять.

Конечно, процесс уже необратим – никто не будет перекраивать Тбилиси на старый лад. Скажу больше – даже мелкие, точечные реконструкционные работы, которые худо-бедно ведутся в городе, не смогут оживить его дух, его старый облик. Когда я попадаю на обновленные старые места, которые, кстати, сделаны очень красиво и довольно качественно, то стараюсь не смотреть вверх, а то над всей этой винтажной красотой нависают бетонно-стеклянные здания, которым, как меня спросить, там не место. И они давят на меня и перекрывают кислород, не говоря уже об архитектурном несоответствии.

Тбилиси по своей архитектуре, истории, застройке мог бы стать довольно мощной приманкой для туристов, которые любят архаику, но по большому счету этот момент упущен. Рядом со старыми зданиями высятся современные постройки, которые очень портят вид и настроение. Когда раньше говорили, что Тбилиси похож на маленький Париж, то теперь то же самое можно сказать лишь с большой натяжкой. Остались островки, отреставрированные, отмытые, отремонтированные, но их, по моему мнению, слишком мало, и они теряются в общей градостроительной вакханалии.

Который раз мечтаю я о большом капитале – нет, не для себя, не для того, чтобы покупать себе дворцы, заводы, пароходы и зоопарки. Нет! Я бы взял и большую часть зданий в городе снес! А потом построил бы заново. С учетом всей исторической и архитектурной атрибутики под чутким, конечно, руководством, умных и талантливых искусствоведов-урбанистов, которые, пока что, слава богу, у нас имеются в достаточном количестве.

Все эти мысли ко мне приходят, когда первого января, в утренние часы я на своей таратайке разъезжаю по пустынным улицам моего любимого и дорогого Тбилиси.

Разъезжаю и про себя напеваю, как мантру, известные строчки:

«Такой лазурный небосвод

Сияет только над тобой,

Тбилиси, мой любимый и родной».

Конечно, напеваю я на родном, на грузинском языке. И кажется мне, что печальным эхом отвечают мне пустынные улочки, проспекты, шоссе и трассы города Тбилиси. Что делать, прошлое не вернешь, к сожалению, или к счастью, не знаю. Прошлое и не надо возвращать, а вот город надо было бы оставить в покое и перестраивать его по-умному. Но когда сила (то бишь деньги) есть, то ума особо и не надо.

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