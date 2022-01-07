Грузинский патриарх высказался о пандемии в Рождественской эпистоле

В соборе Святой Троицы во время Рождественской службы была зачитана эпистола Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии Второго.

В своем обращении патриарх обратил внимание на различные социальные и общественные темы, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Каждый из нас несет свой крест, но бывают и общие испытания, например, сегодня такое – пандемия.

Люди находятся в подавленном состоянии из-за постоянной негативной информации, закрытий, смертей. Действительно, жертвы велики, и осторожность крайне необходима, но мы не должны отчаиваться или бояться. Смерть не означает прекращение существования, потому что человеческая душа бессмертна», – сказано в рождественской эпистоле патриарха.

«Если каждый из нас в течение года избавится хотя бы от одной неправильной привычки или качества, насколько лучше станет жизнь, так поставьте себе такую цель», – призывает Илия Второй.

«Мы не должны забывать и о том, что требования времени, дух времени – изменчив, часто он предлагает нам ложные идеалы и многих вводит в заблуждение, несмотря на то, что они видят, как то, что вчера считалось примерным, сегодня вызывает смех, а то, что сегодня хвалят, завтра, возможно, осудят», – сказано в эпистоле.

Большая часть населения Грузии – православные христиане. 7 января в Грузии отмечается Рождество Христово – это религиозный и государственный праздник и официальный выходной.