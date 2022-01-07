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Грузинский патриарх высказался о пандемии в Рождественской эпистоле
В соборе Святой Троицы во время Рождественской службы была зачитана эпистола Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии Второго.
В своем обращении патриарх обратил внимание на различные социальные и общественные темы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Каждый из нас несет свой крест, но бывают и общие испытания, например, сегодня такое – пандемия.
Люди находятся в подавленном состоянии из-за постоянной негативной информации, закрытий, смертей. Действительно, жертвы велики, и осторожность крайне необходима, но мы не должны отчаиваться или бояться. Смерть не означает прекращение существования, потому что человеческая душа бессмертна», – сказано в рождественской эпистоле патриарха.
«Если каждый из нас в течение года избавится хотя бы от одной неправильной привычки или качества, насколько лучше станет жизнь, так поставьте себе такую цель», – призывает Илия Второй.
«Мы не должны забывать и о том, что требования времени, дух времени – изменчив, часто он предлагает нам ложные идеалы и многих вводит в заблуждение, несмотря на то, что они видят, как то, что вчера считалось примерным, сегодня вызывает смех, а то, что сегодня хвалят, завтра, возможно, осудят», – сказано в эпистоле.
Большая часть населения Грузии – православные христиане. 7 января в Грузии отмечается Рождество Христово – это религиозный и государственный праздник и официальный выходной.
Другие новости дня
Парламент Кыргызстана одобрил отправку военнослужащих в Казахстан
Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял постановление о направлении миротворческих сил в Казахстан. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Дастан Бекешев.
По его данным, депутаты голосовали дважды, в первый раз решение не было принято – «за» проголосовали 55 депутатов, «против» – 11.
«Но некоторые депутаты попросили поставить ещё раз на голосование, на второй раз 69 проголосовали «за», «против» – 7. В постановлении написано, что мы направляем 150 солдат на ограниченный срок. Но какой это срок - скажет командование в Казахстане и выдадут дислоцирование», – сказал депутат.
Он добавил, что сам голосовал против этого решения.
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев после заседания подтвердил журналистам, что депутаты одобрили предложение президента Садыра Жапарова отправить в рамках ОДКБ военнослужащих в Казахстан. По его словам, теперь будет решаться время отправки военнослужащих.
7 января депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос об отправке военнослужащих в Казахстан. С начала с заседания велась прямая трансляция, но позже депутаты решили продолжить обсуждение за закрытыми дверями.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что предлагается направить 150 военнослужащих, 8 единиц бронетехники и 11 - автомобильной. Он заверил, что «войска будут охранять важные государственные объекты, но не будут принимать участия в разгоне митингов или наведении порядка».
Во время обсуждения перед зданием парламента проходил пикет с требованием не отправлять в Казахстан военнослужащих.
- Акции протеста, начавшиеся в городе Жанаозене 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ, перекинулись и на другие регионы. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, что было одним из требований протестующих. По всей стране введен режим ЧП.
- Наиболее сложная обстановка сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале «антитеррористической операции» и попросил помощи в наведении порядка у ОДКБ. По его словам, «террористические банды являются, по сути дела, международными», а «их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии».
МВД Казахстана сообщило о 26 убитых и 18 раненых участниках протестов в ходе «зачистки»
МВД Казахстана 7 января отчиталось, что во время "зачистки" были убиты 26 "вооруженных преступников" и еще 18 человек ранены, сообщает гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.
Кроме того, силовики задержали 3000 человек по всей стране. Как сообщает МВД, все здания администрации в городах Казахстана "освобождены и взяты под усиленную охрану".
Также в результате "противостояния с хулиганствующей толпой" были ранены 216 военнослужащих Нацгвардии в Алматы и Шымкенте, отчиталась пресс-служба воинского формирования.
Поясняется, что двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих по призыву – в тяжелом состоянии в реанимации. У большинства офицеров зафиксированы многочисленные травмы различной степени.
Вечером 6 января МВД сообщало, что во время столкновений с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что "конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны".
"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – сказал Токаев.
По данным полиции, зачистка в Алматы продолжается, пишет "Информбюро". Издание сообщает, что местные жители рассказывают о перестрелке на площади Республики, которая продолжалась всю ночь с 6 на 7 января. КазТАГ передает, что участники стычек забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала "Мир". Корреспондент издания рассказал, что после ночной зачистки в Таразе много раненых, среди них много молодежи.
"Основные стычки проходили в парке Первого Президента. Много сожженных машин. Выбита дверь горакимата Тараза. В городе не работает интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) с утра на оплату за свет, как оказалось, в Таразе электричество население получает по предоплате", – сообщил КазТАГ.
Кроме того, во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень террористической опасности. Об этом написал Tengrinews, информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности агентству "Казинформ". При таких условиях силовики могут проводить личный досмотр прохожих, беспрепятственно проникать в любые помещения, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта.
СМИ также сообщают об отключении интернета утром в Казахстане 7 января.
В стране со второго января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К шестому января массовые протесты захватили практически всю страну. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Появилась информация о погибших и раненых. Утром шестого января в Казахстане снова отключили интернет. В стране прекратили работу все банки.
К вечеру шестого января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок".
С пятого января на территории всей страны действует режим ЧС.
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утром шестого января приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.
Позднее стало известно, что в Казахстан "в составе сил ОДКБ вылетела белорусская миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций".
В Грузии выявили максимум новых заболевших COVID-19 за месяц
В Грузии выявлено 4234 новых случаев заражения коронавирусом – это самый высокий суточный прирост за последний месяц. Статистику публикует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Как пишет агенство «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения более 45 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,41%, за последние две недели – 6,61%, а за последнюю неделю – 8,17%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 953 410.
Более 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 249. В Имерети выявили 457 случаев заражения, в Шида-Картли – 199, в Квемо-Картли – 164, в Самегрело и Земо-Сванети – 196, в Кахети – 158, в Гурии – 147, в Мцхета-Мтианети – 93, в Самцхе-Джавахети – 53, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
От ковида умерли еще 46 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 128.
Выздоровели 1727 человек, их общее число выросло до 910 540.
На данный момент в Грузии 28 716 активных случаев коронавируса. Из них 4365 пациентов (более 15% от общего числа) проходят лечение в больницах, а 1053 остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах остается 47 граждан, а в самоизоляции – более 28,2 тысячи.
Задержанный в декабре в Германии генерал Гиги Каландадзе освобожден – ЕНД
В Германии освобожден задержанный в середине декабря генерал Георгий (Гиги) Каландадзе, занимавший пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.
«Правительство Грузии, генерал Гиги Каландадзе освобожден, я вам сочувствую», — написала Херхеулидзе.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина.
После задержания Каландадзе в Генеральной прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.
Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.
Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.
Правительство Армении приняло решение об отправке армянских миротворцев в Казахстан
Правительство Армении сегодня приняло решение об отправке армянских миротворцев в Казахстан. Решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Данным решением правительство разрешает армянскому подразделению в составе миротворческих сил стран-членов ОДКБ участвовать в миротворческой операции в Казахстане, сообщает Радио Азатутюн.
Документ размещен на сайте правительства. В соответствии с решением, министру обороны Сурену Папикяну поручено организовать процесс переброски армянского подразделения в Казахстан, согласно решению ОДКБ №1 от 6 января 2022 года.
Другие подробности в документе не указаны.
МВД Казахстана заявило, что площадь Республики в Алматы «расчищена»
Площадь Республики в Алматы «расчищена от преступных группировок», пишет «Информбюро» со ссылкой на МВД Казахстана.
Как сообщает Радио Азаттык, на площади Республики была открыта стрельба по людям. На площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста.
По словам журналиста Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника, и из нее был открыт огонь из автоматов. Данияров сообщил, что находившийся рядом с ним мужчина получил огнестрельное ранение в легкие и скончался по дороге в больницу.
По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Толеужан, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь. Демонстранты требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров.
Также МВД Казахстана заявило, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, «ждет уничтожение».
Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков по всей стране погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены – 748. В ведомстве также заявили, что задержано 2 298 человек.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
Авиарейс из Кутаиси в Казахстан отложен из-за нестабильной ситуации
Рейс Кутаиси-Атырау из-за нестабильной ситуации в Казахстане был перенесен, сообщили журналистам в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.
Рейс из Кутаисского аэропорта в Атырау был запланирован сегодня на 10:00, однако его перенесли на завтра, 7 января, в 12 часов.
Из-за сложной ситуации в Казахстане несколько рейсов в эту страну из Грузии были задержаны. В частности, не состоялся рейс, который был запланирован накануне вечером из Тбилиси в Алмату.
По информации Объединения аэропортов Грузии, вчера из столицы Казахстана Нур-Султана, рейс был выполнен в направлении Кутаиси согласно расписанию, а все рейсы в направлении Тбилиси были задержаны.
Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси - «Эйр Астана» и «SCAT». «Эйр Астана» выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а «SCAT» в Актау. Что касается Кутаисского международного аэропорта, то лоукостер «Флай Аристан» выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау.
В Беларуси покончил с собой политзаключенный Дмитрий Дудойть
В белорусском городе Могилев покончил с собой политзаключенный Дмитрий Дудойть. Следственный комитет страны опубликовал в четверг запись с камеры видеонаблюдения в центре города, на которой Дудойть прыгает с моста на проезжую часть.
43-летний житель города Сморгони был приговорен к двум годам ограничения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении открытого типа за нецензурный комментарий в соцсети в адрес начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова.
В конце декабря прошлого года Дудойть для отбытия наказания прибыл в Могилев. Утром 5 января вместе с еще несколькими осужденными Дудойть был направлен в поликлинику на медосмотр, откуда самостоятельно ушел, а через несколько минут совершил суицид.
В Казахстане опровергли информацию о запрете въезда в страну для иностранцев
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете въезда в страну для иностранцев. Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее в представитель казахстанского посольства в Ташкенте заявил РИА Новости, что «в связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом».
Позже в казахстанском посольстве в Ташкенте заявили, что это сообщение — фейк.
"Это фейк, посольство ничего подобного не сообщало", — заявил РБК представитель дипмиссии.
Местное издание Vласть поясняет, что речь не идет о запрете на въезд: рейсы отменяют авиакомпании.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Саакашвили: «Я приветствую борьбу казахского народа за свободу»
Находящийся в Руставской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события, происходящие в Казахстане.
«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», – пишет Саакашвили в социальной сети.
Политик рассказал, что в прошлом году встретился в Киеве с группой казахстанских оппозиционеров.
«После беседы с ними я убедился, что казахстанское общество готово к большим переменам, свидетелями которых мы сейчас являемся. Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – пишет Саакашвили.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Граждан Грузии в Казахстане перевели в безопасное место
Четверо участников грузинского ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место, сообщает посольство Грузии в Казахстане.
Отмечается, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия, и граждане Грузии могут связаться с диппредставительством по номеру +7 (717) 224-32-58, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане, граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщения на следующий адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge К этому времени консульство поддерживает связь со всеми гражданами Грузии в Казахстане», –отмечается в сообщении.
Консул Грузии в Казахстане сообщил, что четыре участника грузинского ансамбля «Илори» уже обратились за помощью в консульство. Усилиями консульства они были доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы, и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам руководителя ансамбля Бачаны Мелашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами.
За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизни ничего не угрожает. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время.
«Как известно, на фоне продолжающихся массовых беспорядков в Казахстане, власти страны объявили чрезвычайное положение на всей территории Казахстана. По данным комендатуры города Алматы, в настоящее время в Казахстане проводится спецоперация», — отметили в МИД Грузии.
К этому времени на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.
Сообщается также, что Казахстан временно приостановил въезд иностранных граждан в страну.
Парламент Кыргызстана не смог собраться для обсуждения отправки войск в Казахстан
Парламент Кыргызстана не смог собрать кворум на чрезвычайном заседании в четверг, 6 января, для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Об этом сообщает Кыргызская служба Радио Свобода — Радио Азаттык.
Военный блок, в который входит, в частности, Кыргызстан и Россия накануне принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
У здания кыргызского парламента в Бишкеке в четверг состоялась акция протеста против отправки военных. Пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил в четверг, что армия не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты. Теперь обсуждение вопроса депутатами запланировано на пятницу.
Военнослужащих в Казахстан уже направила Россия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников накануне заявил, что разрешение парламента для этого не требуется, так как армия задействована в рамках устава организации. Своих военнослужащих также направили Минск и Ереван.
- В России с осуждением отправки войск выступил “Конгресс интеллигенции”, объединяющий ряд деятелей культуры оппозиционных взглядов. В заявлении сказано, что участники считают ввод армии в Казахстан по просьбе Токаева “преступлением против народов России и Казахстана”. Политика Москвы в тексте названа империалистической, народу Казахстана авторы пожелали скорейшего “избавления от диктатуры”.
- На сайте Change.org в четверг была опубликована петиция против ввода войск. К трём часам дня по Москве её подписали около 8 с половиной тысяч человек. Авторы петиции отмечают, что не считают возможным, чтобы авторитарный режим в Казахстане "держался на штыках [иностранных] солдат".
Президент и премьер Грузии поздравили армян с Рождеством и Крещением
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравили прихожан Армянской Апостольской церкви с Рождеством и Крещением.
Зурабишвили присутствовала на праздничной службе в тбилисской церкви Сурб Геворг.
«Поздравляю с Рождеством и Крещением Господним одну из старейших христианских конфессий – Армянскую Апостольскую церковь, её прихожан в Грузии и во всем мире. Пусть этот день принесет каждому из вас мир, здоровье и благополучие», – заявила Саломе Зурабишвили.
В своем поздравительном сообщении премьер-министр Ираклий Гарибашвили отметил многовековую историю братства между грузинским и армянским народами, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поздравляю наших армянских соотечественников и братский армянский народ с праздником Рождества Христова и Крещения. Эта многовековая история братства и взаимного уважения основана на добрососедских и дружеских отношениях наших народов, которые, я верю, сохранятся и в будущем. Желаю всем мира, здоровья, радости и успехов», – говорится в заявлении премьер-министра.
В Тбилисской церкви Сурб Эчмиадзин накануне состоялась рождественская литургия. Сегодня с утра рождественская литургия прошла в Кафедральном соборе Сурб Геворга.
Кроме того, во всех армянских церквях Грузии сегодня с утра освящают воду, которую верующие по традиции уносят домой.
- Армянская Апостольская церковь является единственной среди христианских церквей, которая отмечает Рождество и Крещение в один день – 6 января.
Депутат Госдумы от Дагестана призвал присоединить Казахстан к России
Член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". Он сделал такое заявление на фоне массовых протестов в стране и подготовке к вводу туда контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), прежде всего, российских и белорусских военных, пишет сайт Кавказ.Реалии.
"Центральная Азия – это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией", – написал избранный от Дагестана депутат в фейсбуке.
Хамзаев добавил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает свои заявления на русском языке, что, по его мнению, может служить подтверждением "русской земли".
Участвовавший в подготовке "Обращения правозащитных организаций по событиям в Казахстане" к президенту Токаеву и международному сообществу руководитель украинской экспертной группы "Сова" профессор Михаил Савва в разговоре с Кавказ.Реалии высказал мнение, что, скорее всего, "крымский сценарий" с псевдо-референдумом в данном случае невозможен.
"Это не произойдет, поскольку режим [президента России Владимира] Путина в этом случае рискует дискредитировать механизм иностранного вмешательства под флагом ОДКБ: вошли войска ОДКБ, а территория перешла к России. Таким образом, станет очевидно, что режим Путина использует международный механизм для решения своих вопросов. Значимость ОДКБ для подавления народных протестов для Путина выше, чем присоединение нескольких областей в Казахстане. ОДКБ играет роль прикрытия России в качестве жандарма на постсоветском пространстве", – считает Савва.
- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом решении в фейсбуке написал в ночь со среды на четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян. В сообщении говорится, что причиной такого решения послужило не только обращение президента Казахстана, но и угроза национальной безопасности и суверенитету, "вызванная вмешательством извне". При этом каких-либо свидетельств о внешнем вмешательстве в события в Казахстане нет, не объясняет их в своем сообщении и Пашинян, отмечает Радио Свобода. Массовые протесты были вызваны внутренними экономическими причинами: повышением стоимости сжиженного газа для населения.
В Бишкеке проходит акция против участия Кыргызстана в миссии ОДКБ в Казахстане
У «Белого дома» в Бишкеке проходит акция протеста против отправки кыргызских военнослужащих в Казахстан в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ. В эти минуты парламент приступает к обсуждению ситуации в Казахстане, после чего должен принять решение об участии Кыргызстана в миссии ОДКБ, пишет Кыргызская служба Радио Свобода.
Участники акции считают, что события в Казахстане являются внутриполитическим вопросом, в котором Кыргызстан не должен принимать участия. Также они требуют выхода Кыргызстана из ОДКБ.
«Самое главное наше требование – не отправлять кыргызских военнослужащих в Казахстан. Во-первых, на Казахстан не нападали агрессоры. Во-вторых, казахстанцы должны сами решать внутренние вопросы. В-третьих, казахи – наши родные братья, поэтому наши военные не должны ехать туда и применять оружие против них», – сказал участник пикета Урмат Насыкулов.
Сегодня пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев заявил, что в случае одобрения со стороны парламента военнослужащие Кыргызстана будут направлены в Казахстан в составе коллективных сил исключительно для проведения миротворческой деятельности. По его словам, миротворцы будут задействованы в обеспечении охраны объектов стратегического значения
«Особо отмечаем, что кыргызстанские военнослужащие не будут задействованы ни в каких действиях с участниками акций в Казахстане», – сказал Султанбаев.
В ночь на 6 января президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Темой обсуждений стала ситуация в Казахстане, однако об участии Кыргызстана в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане в официальном сообщении не говорилось.
Власти Австралии пытаются выслать Джоковича из страны из-за отказа от вакцинации
Власти Австралии попытались выслать из страны сербского спортсмена Новака Джоковича, занимающего первое место в рейтинге лучших теннисистов мира. Он в среду прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона в турнире Australian open. Пограничный контроль посчитал, что серб безосновательно получил медицинский отвод от вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Джокович прилетел в Мельбурн в среду, приблизительно в 16 часов по московскому времени. В аэропорту его задержали и посадили под охрану полиции, на три часа отобрав у него телефон. Утверждалось, что у него неправильно оформлена виза — её тип не подходит для иностранцев, получивших медотвод от прививки, — передаёт газета The Times.
Виза была аннулирована, в четверг теннисист должен был быть депортирован. Это было обжаловано в суде. Первое заседание прошло утром в четверг по московскому времени. На время разбирательства суд разрешил ему остаться в изоляции в гостинице в Мельбурне. Следующее заседание назначено на утро понедельника.
Президент Сербии Александр Вучич написал в Инстаграме, что власти страны “принимают все меры, чтобы в кратчайшие сроки прекратить преследование лучшего теннисиста планеты”. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в твиттере, что спортсмен попал под действие общих правил. Ещё в среду он говорил, что спортсмена допустили в Австралию власти штата Виктория, — напоминает газета The Guardian.
- Разрешение Джоковичу на въезд вызвало шквал критики в австралийских социальных сетях, — передавала Би-би-си. Спортсмен отказывается объяснять, почему он не прививается, заявив, что это его личное дело. Организаторы Australian open говорили, что разрешение на игру без вакцинации рассматривали две независимые друг от друга и от турнира комиссии.
- В Австралии проживает значительная сербская диаспора, среди которой Джокович особенно популярен. Рядом с гостиницей, где он размещён, проходят акции в его поддержку — в них участвуют австралийские сербы, противники вакцинации и поклонники спортсмена.
Северная Корея сообщила о втором испытании гиперзвуковой ракеты
Информационное северокорейское агентство ЦТАК в четверг подтвердило данные о проведённом страной днём ранее ракетном запуске.
По сведениям Пхеньяна, 5 января была успешно испытана гиперзвуковая ракета, которая пролетела около 700 км и поразила заданную цель. Это уже второй осуществлённый КНДР тест гиперзвуковой ракеты с сентября прошлого года.
В среду южнокорейские и японские военные сообщили, что зафиксировали пуск ракеты, упавшей в Японское море. Но деталей не приводилось.
Гиперзвуковое оружие считается следующим поколением вооружений, и многие крупные военные державы, включая США, Россию и Китай, проводят его испытания. Такие ракеты считаются более быстрыми и манёвренными, нежели баллистические ракеты, что затрудняет их обнаружение существующими системами противоракетной обороны.
Госдепартамент США заявил, что пуск, произведённый 5 января, нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и представляет угрозу как для соседних с Северной Кореей стран, так и для всего международного сообщества.
Пхеньян продолжает испытания на фоне приостановленного переговорного процесса, ставящего целью убедить КНДР отказаться от ракетной и ядерной программ .
Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не раз подчёркивала, что открыта для возобновления дипломатических усилий "в любое время" и без всяких предварительных условий. Но Пхеньян до сих пор подобные предложения отвергал, настаивая на отмене международных санкций.
В Грузии число случаев заражения омикрон-штаммом достигло 335
Число лабораторно подтвержденных случаев омикрон-штамма коронавируса в Грузии достигло 335. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний.
За минувший день число выявленных случаев омикрон-штамма увеличилось на 176.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране началось внутреннее распространение омикрон-штамма, помешать которому невозможно. Специалисты уверены, что этот штамм станет доминирующим в Грузии через две-три недели.
Гамкрелидзе также сообщил, что многие из инфицированных новым штаммом были полностью вакцинированы, некоторые – дополнительной бустер-дозой, были зафиксированы и случаи повторного инфицирования.
Всего за минувшие сутки в страны выявили 3567 новых случаев коронавируса. Выздоровели 2105 человек, скончался 41 пациент.
Всего в Грузии выявлено 949 176 случаев заражения коронавирусом, из которых 908 813 человек выздоровели и 14 082 скончались.
В преддверии переговоров с Россией США провели консультации с Грузией
Накануне состоялся телефонный разговор первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шермана с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
В МИД Грузии уточнили, что консультации связаны с предстоящими 10, 12 и 13 января переговорами США и России по контролю над вооружениями; заседанием Совета Россия – НАТО; а также переговорами представителей России и ОБСЕ.
«Замгоссекретаря Шерман и министр иностранных дел Залкалиани подчеркнули необходимость отстаивать право суверенных государств на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности и поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также обсудили пути укрепления мира и безопасности в Европе», – сказано в заявлении Неда Прайса.
По его словам, Шерман подтвердила непоколебимую поддержку США независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ.
«Замгоссекретаря отметила, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию отвести свои силы на довоенные позиции и соблюдать соглашение о прекращении огня от 2008 года», – добавил Прайс.
Давид Залкалиани в ходе разговора заявил, что попытки России помешать интеграции Грузии и Украины в НАТО противоречат принципам и нормам международного права. По его словам, подобная риторика, направленная на ограничение права суверенного государства проводить независимую внешнюю политику и политику безопасности, совершенно недопустима.
- Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток.
- Россия настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины на фоне концентрации войск у украинских границ.
- Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.
ОДКБ: российские военные уже в Казахстане
Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Об этом сообщили в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части Воздушно-десантных врйск. Также, как отметили в ОДКБ, в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии, то есть всех входящих в организацию государств.
О том, что ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Ранее, в среду вечером, Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.
Российское сетевое сообщество "Конгресс интеллигенции" выступило с обращением под заголовком "Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!". Об этом, в частности, сообщил в фейсбуке культуролог, публицист Николай Подосокорский. "Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана", - говорится в заявлении. Среди подписавших текст политик Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, писатель Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, правозащитники Светлана Ганнушкина, Лев Пономарёв, режиссёр Гарри Бардин, политолог Дмитрий Орешкин и многие другие.
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алматы. Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алматы военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе — о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
Отстраненный от должности глава района обратился к очамчирцам
Временно отстраненный от должности глава Очамчирского района самопровозглашенной республики Абхазия обратился к жителям в связи с инцидентом, произошедшим в новогоднюю ночь в ресторане сухумской гостиницы «Гаруда», в результате которого был ранен певец Тамаз Цулукия. Обращение Беслана Бигвава опубликовал Telegram-канал агентства «Апсныпресс».
«Ваши теплые слова и оценка моей работы в должности главы администрации – бесценны! Это то, ради чего стоит жить и творить добрые дела!
Конечно, я знал и чувствовал вашу поддержку, но честно признаюсь, не ожидал, что она настолько велика.
Хочу у каждого из вас попросить прощения за инцидент, который не должен был произойти!
Обращаюсь к вам с просьбой проявить выдержку и терпение, не реагировать на дерзкие выпады анонимов в интернете и дождаться окончания следственных мероприятий», – говорится в обращении Бигвава.
Как сообщалось ранее, Бигвава уже дал показания следствию. В абхазском МВД не указывают, является ли он подозреваемым. Ранее уголовное дело было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия. В МВД лишь говорят, что показания Бигвава «проверяются на данном этапе предварительного расследования».
Подробнее об инциденте, произошедшем в Абхазии в новогоднюю ночь, –в материале Елены Заводской.
Полиция Алматы сообщила о ликвидации десятков участников ночных беспорядков
Силовики зафиксировали в Алматы несколько попыток захвата административных зданий и управлений полиции, убиты десятки человек.
«Минувшей новью была предпринята попытка штурма административных зданий департамента полиции Алматы, а также районных управлений отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», — сообщила официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Авирбек в ТВ-комментарии.
По ее словам, еще в трех принадлежащих ведомству зданиях проводится антитеррористическая операция. Жителей призвали временно воздержаться от выхода из домов и объезжать указанные участки. Сообщения об АТО также распространяет республиканское МЧС, пишет агентство РИА Новости.
Накануне комендатура города Алматы официально сообщила о начале спецоперации по обеспечению порядка.
«К сожалению, радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности. Экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу. Более того, ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и нанося ущерб поликлиникам и больницам», — говорилось в сообщении.
Комендантом города Алматы при введении режима ЧП Токаев назначил начальника департамента полиции Каната Таймерденова.
Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Reuters пишет, что в четверг утром несколько бронетранспортеров и десятки военных вошли в четверг на главную площадь Алма-Аты, где находились протестующие, после чего началась стрельба. Позднее поступиала информация, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в центре Алма-Аты, перед зданием городской администрации.
- 2 января в Казахстане с Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Власти объявили о снижении цен на газ. Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов. Они начали требовать ухода из политики Назарбаева, который, как считают участники митингов, передал власть своему преемнику Токаеву лишь формально.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где в среду было захвачено и подожжено здание городской админисрации и представительство генеральной прокуратуры.
- Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу Нур-Султана
Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом в фейсбуке заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке в среду вечером. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".
Членами ОДКБ являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.
- В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматами). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".
- Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.
- Протесты в республике начались второго января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе — о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.
США ввели санкции в отношении лидера боснийских сербов
США ввели санкции в отношении члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Об этом говорится в сообщении на сайте американского министерства финансов. Вашингтон обвинил Додика в подрыве Дейтонских мирных соглашений о прекращении огня между Боснией и Герцеговиной после войны 1992–1995 годов.
Минфин США обвинил Додика в коррупции и заявил, что действия политика угрожают территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
Кроме того, ограничения введены и в отношении связанного с Додиком телеканала Alternativna Televizija. В документе американского ведомства говорится, что политик лично контролирует канал и требует согласования с ним материалов на острые политические темы.
Додик решение Минфина США назвал бессмысленным.
Вашингтон уже вводил санкции в отношении Додика в 2017 году. Тогда он занимал пост президента Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины. Таким образом, ограничения в отношении политика не изменятся. Если его исключат из одного списка, то санкции продолжат действовать согласно другому.
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