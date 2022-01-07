Задержанный в декабре в Германии генерал Гиги Каландадзе освобожден – ЕНД

В Германии освобожден задержанный в середине декабря генерал Георгий (Гиги) Каландадзе, занимавший пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

«Правительство Грузии, генерал Гиги Каландадзе освобожден, я вам сочувствую», — написала Херхеулидзе.

Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина.

После задержания Каландадзе в Генеральной прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.

В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.