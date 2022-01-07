Парламент Кыргызстана одобрил отправку военнослужащих в Казахстан

Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял постановление о направлении миротворческих сил в Казахстан. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его данным, депутаты голосовали дважды, в первый раз решение не было принято – «за» проголосовали 55 депутатов, «против» – 11.

«Но некоторые депутаты попросили поставить ещё раз на голосование, на второй раз 69 проголосовали «за», «против» – 7. В постановлении написано, что мы направляем 150 солдат на ограниченный срок. Но какой это срок - скажет командование в Казахстане и выдадут дислоцирование», – сказал депутат.

Он добавил, что сам голосовал против этого решения.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев после заседания подтвердил журналистам, что депутаты одобрили предложение президента Садыра Жапарова отправить в рамках ОДКБ военнослужащих в Казахстан. По его словам, теперь будет решаться время отправки военнослужащих.

7 января депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос об отправке военнослужащих в Казахстан. С начала с заседания велась прямая трансляция, но позже депутаты решили продолжить обсуждение за закрытыми дверями.

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что предлагается направить 150 военнослужащих, 8 единиц бронетехники и 11 - автомобильной. Он заверил, что «войска будут охранять важные государственные объекты, но не будут принимать участия в разгоне митингов или наведении порядка».

Во время обсуждения перед зданием парламента проходил пикет с требованием не отправлять в Казахстан военнослужащих.