Ставший депутатом осенью 2020 года лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили может войти в парламент Грузии. После выборов он отказался от мандата и до сих пор бойкотировал заседания законодательного органа.

Член «Лейбористской партии» Георгий Гугава говорит, что партия проведет опрос в Facebook по данному вопросу.

«Мое личное мнение таково, что после того, как общий бойкот оппозиции утратил свое содержание, поскольку мы не можем вывести из парламента т.н представителей оппозиции, они предпочитают быть там, партия должна эффективно использовать эту трибуну для разоблачения режима», – отметил Гугава.

По его словам, сам Нателашвили воздерживается от входа в парламент, «но в партии есть и другие мнения».

«Думаем, что этот процесс завершится через две недели, мы проинформируем общественность о принятом решении», – сказал Гугава.

Сам Нателашвили заявил накануне в эфире телекомпании «Пирвели»: «Мы не вошли в парламент и нас запретили, лишили членов (избирательной) комиссии, финансирования, рекламы. Теперь, когда мы смотрим на это, партия обсуждает, стоит ли входить и нарушить тот комфорт, который испытывает правящая партия».