Родственники «вора в законе» Чиро Гальского собрались у Ингурского моста

Родственники скончавшегося в Греции грузинского «вора в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский) собрались у Ингурского моста. На месте мобилизована абхазская милиция.

Ранее в Telegram-каналах сообщили, что власти самопровозглашенной республики Абхазия не позволяют перевезти тело криминального авторитета через Ингурский мост для захоронения в Гали. По имеющейся информации, это «вызвало волну возмущения среди представителей абхазского криминала». Telegram-канал АМРА-life после этого сообщил, что разрешение на провоз тела всё же получено.

Чиро Шония скончался в новогоднюю ночь в Афинах (Греция). Сообщается, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.

В ночь на 2 января в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.

Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.