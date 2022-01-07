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Родственники «вора в законе» Чиро Гальского собрались у Ингурского моста
Родственники скончавшегося в Греции грузинского «вора в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский) собрались у Ингурского моста. На месте мобилизована абхазская милиция.
Ранее в Telegram-каналах сообщили, что власти самопровозглашенной республики Абхазия не позволяют перевезти тело криминального авторитета через Ингурский мост для захоронения в Гали. По имеющейся информации, это «вызвало волну возмущения среди представителей абхазского криминала». Telegram-канал АМРА-life после этого сообщил, что разрешение на провоз тела всё же получено.
Чиро Шония скончался в новогоднюю ночь в Афинах (Греция). Сообщается, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.
В ночь на 2 января в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.
Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.
Другие новости дня
Грузия активно работает над возвращением граждан из Казахстана – МИД
В Министерстве иностранных дел Грузии заявляют, что активно работают над возвращением граждан Грузии из Казахстана.
«Учитывая происходящие в Казахстане процессы, посольство Грузии в Казахстане по-прежнему находится на постоянной связи со всеми гражданами Грузии, с которыми оно общалось с того дня, как ситуация осложнилась, и периодически проверяет их состояние. Ведется активная работа по поиску возможностей возвращения граждан Грузии на родину.
Посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, открыта «горячая линия», граждане Грузии могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58.
Вместе с тем, в связи с перебоями интернета и телефонной связи в Казахстане, если граждане не могут связаться с «горячей линией», они могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge», – заявили в МИД Грузии.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алматы, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. 5 января президент призвал страны ОДКБ (Армения, Киргизия, Республика Беларусь, Россия, Таджикистан) оказать поддержку в наведении порядка. Токаев также объявил, что сменит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту главы Совбеза.
Госдепартамент: санкции против СП-2 подорвут отношения с союзниками
Предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях США в отношении газопровода "Северный поток – 2" подорвёт отношения Вашингтона с союзниками. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, ограничения никак не помогут защитить Украину.
Вместе с тем Прайс подчеркнул, что Соединённые Штаты работают с партнёрами над серьёзными санкциями против Кремля, если Москва проявит агрессию в отношении Киева.
Законопроект Круза даёт Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена, в том числе против компании – владельца газопровода.
Параллельно на голосование может быть выдвинут законопроект сенатора-демократа Боба Менендеса. Его предложения предусматривают такие же санкции, но только в том случае, если Россия предпримет полномасштабное вторжение на Украину.
Ранее сообщалось, что голосование по санкциям должно пройти в Сенате США до 14 января.
- Газопровод "Северный поток – 2" уже достроен, но ещё не запущен в эксплуатацию. Сейчас идёт процесс его сертификации, которой пока препятствуют нерешённые юридические вопросы. Соединённые Штаты, Украина и ряд стран ЕС выступают против реализации проекта. Администрация Байдена, чтобы не обострять отношения с Германией, решила воздержаться от санкций, напрямую затрагивающих газопровод.
- Россия, Германия, Австрия и другие участники строительства газопровода утверждают, что проект имеет исключительно экономический характер.
Власти Казахстана перестали называть столицу «Нур-Султаном» – СМИ
Власти Казахстана перестали называть столицу страны "Нур-Султаном" в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". Об сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.
По её словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.
Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Такое решение властей вызвало критику со стороны многих граждан страны. В нескольких городах были задержаны противники переименования столицы.
- Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.
- В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 98% избирателей.
- В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации".
«Путин, руки прочь от Казахстана» – акция в Тбилиси. ФОТО
В Тбилиси, у здания парламента Грузии прошла акция в поддержку казахского народа и «борцов за свободу и демократию». В ней приняли участие проживающие в Тбилиси казахстанцы, а также граждане Грузии, России, Беларуси и других стран.
Участники акции держали в руках флаги Казахстана, а также плакаты с надписями: «Путин, руки прочь от Казахстана», «Казахи, мы с вами», «Русской армии нет места в Казахстане».
Они считают, что «ввод войск ОДКБ – большая политическая ошибка», а хаос в Казахстане – это «результат 30-летнего коррупционного правления Назарбаева». Участники акции уверены, что народу Казахстана нужны перемены – глубокие политические реформы, «но они не нужны власти».
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алматы, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. 5 января президент призвал страны ОДКБ (Армения, Киргизия, Республика Беларусь, Россия, Таджикистан) оказать поддержку в наведении порядка. Токаев также объявил, что сменит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на посту главы Совбеза.
Бывший начальник Генштаба РФ Анатолий Квашнин умер от коронавируса
Бывший начальник российского Генштаба, генерал армии Анатолий Квашнин умер на 76 году жизни в Москве. Незадолго до смерти он заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, его цитирует ТАСС.
Квашнин командовал федеральными войсками в Чечне во время первого этапа первой Чеченской войны в 1994 году после отстранения генерал-полковника Алексея Митюхина, уволенного с должности через 5 дней после назначения после первых военных неудач.
Российская армия в начале — конце 90-х годов была фактически небоеспособна. При нём федеральные войска потерпели несколько значительных поражений в боях с сепаратистами. Разработанный им и министром обороны Павлом Грачёвым план новогоднего штурма Грозного его подчинённый генерал Лев Рохлин позднее назвал "планом гибели войск" и "преступной авантюрой". Позднее был командующим Северо-Кавказского военного округа, а с июня 97 года — начальником Генерального штаба.
После службы в армии был полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 10 лет входил в Совет безопасности России. Был награждён рядом государственных наград, включая звание Героя России, орденом Почётного легиона Франции и Орденом Югославской звезды 1-й степени.
Службу в армии Квашнин начал не как выпускник военного вуза, а после призыва выпускников военной кафедры гражданского вуза. Агентство "Башинформ" отмечало, что его карьерный рост от ученика военной кафедры до начальника Генштаба стал самым высоким в истории советской, а позднее российской армии.
Российские военные взяли под контроль аэропорт Алматы
Российские военные вместе с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль аэропорт Алматы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Также сообщается, что под охрану взято генеральное консульство России, расположенное в Алматы, и другие объекты. Конашенков утверждает, что военные миссии ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана поддерживают правопорядок в стране.
Ранее стало известно, что парламенты Кыргызстана и Таджикистана одобрили отправку своих военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Военный блок принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Между полицией и протестующими произошли вооружённые столкновения. Были захвачены и подожжены административные здания. Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
Глава югоосетинского МИДа о событиях в Казахстане: «Никто не застрахован»
«Первое что приходит на ум, это твердое ощущение того, что никто не застрахован от внезапной атаки сил международных террористов», – заявил глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев агентству «Рес», комментируя события в Казахстане.
«Мы внимательно следим за развитием последних событий в Казахстане. Если какую-либо страну выбрали в качестве жертвы, это случится непременно. Думаю, впредь надо думать о тесной военно-политической интеграции стран постсоветского пространства с участием новых государств этого пространства, здесь я имею в виду Южную Осетию тоже», – сказал Медоев.
Он считает, что для Южной Осетии угроза внешней агрессии все еще остается реальной.
«К сожалению, в результате столкновений есть погибшие и раненные. Президент и правительство проявили решительность и твердость в отстаивании принципов основного закона страны, в защите конституционных прав граждан Казахстана», – отметил политик.
Он пожелал народу Казахстана скорейшего восстановления мирной жизни. «Будем бдительны, такое не должно повториться», – подчеркнул Медоев.
Лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили может войти в парламент Грузии
Ставший депутатом осенью 2020 года лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили может войти в парламент Грузии. После выборов он отказался от мандата и до сих пор бойкотировал заседания законодательного органа.
Член «Лейбористской партии» Георгий Гугава говорит, что партия проведет опрос в Facebook по данному вопросу.
«Мое личное мнение таково, что после того, как общий бойкот оппозиции утратил свое содержание, поскольку мы не можем вывести из парламента т.н представителей оппозиции, они предпочитают быть там, партия должна эффективно использовать эту трибуну для разоблачения режима», – отметил Гугава.
По его словам, сам Нателашвили воздерживается от входа в парламент, «но в партии есть и другие мнения».
«Думаем, что этот процесс завершится через две недели, мы проинформируем общественность о принятом решении», – сказал Гугава.
Сам Нателашвили заявил накануне в эфире телекомпании «Пирвели»: «Мы не вошли в парламент и нас запретили, лишили членов (избирательной) комиссии, финансирования, рекламы. Теперь, когда мы смотрим на это, партия обсуждает, стоит ли входить и нарушить тот комфорт, который испытывает правящая партия».
Президент Казахстана приказал стрелять «по террористам без предупреждения»
Правоохранительные органы и армия Казахстана должны открывать огонь на поражение по преступникам. Об этом в эфире казахстанских телеканалов заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По его словам, власти не намерены вести переговоры с террористами. Президент уточнил, что полиция и армия получили от него соответствующий приказ.
"Нам пришлось иметь дело с вооруженными, подготовленными бандитами. Как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами", — подчеркнул Токаев. Только на Алма-Ату, по данным президента, напали 20 тысяч радикально настроенных людей.
Кроме того, по словам Токаева, подстрекательскую роль в стране сыграли так называемые свободные средства массовой информации и зарубежные деятели.
Президент привёл в пример закон о мирных собраниях граждан, принятый в 2020 году. Он предусматривает уведомительный характер митингов и собраний. "Но отдельные так называемые правозащитники и активисты ставят себя выше закона и считают, что они вправе собираться где хотят и болтать что хотят", — заявил Токаев в телеобращении.
Справиться с кризисом и последствиями беспорядков, помогут войска ОДКБ. Они будут выполнять функции прикрытия и обеспечения, заявил Токаев. Президент также поблагодарил российского президента Владимира Путина, который "по-товарищески отреагировал" на обращение Казахстана о военной поддержке.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с полицией и бойцами Нацгвардии.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану.
Путин впервые встретил Рождество, не выезжая из своей резиденции
Президент России Владимир Путин впервые встретил православное Рождество, не выезжая из своей резиденции. В ночь на 7 января он посетил рождественское богослужение в домовой церкви в Ново-Огарёве в Московской области, сообщили государственные агентства. Ранее СМИ отмечали, что во время пандемии коронавируса нового типа президент резко сократил свои поездки по стране.
До 2022 года Путин всегда посещал рождественское богослужение в регионах. В 2020 и 2019 году он посетил литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, где будущий президент, как утверждается, был крещён в 1952 году. В 2018 — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. В 2017-м президент встретил Рождество в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, а в 2016 году — в храме Покрова Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где, как утверждали государственные СМИ, были крещены его родители.
С 2002 года политик встречал Рождество в сельском храме под Воронежем, в новом храме в Сочи, в церквях при женском монастыре у Адлера, в Костроме, в Карелии, в Великом Устюге, в Истре, в Якутии, Суздале, под Магнитогорском и во Владимире. В этом году пресс-служба Кремля отказалась заранее сообщить, куда он поедет. Выяснилось, что не поехал он никуда — "Комсомольская правда" отметила, что храм в Ново-Огарёве — в пяти минутах от его личных апартаментов.
- В сентябре 2020 года издание "Проект", впоследствии внесённое в России в список нежелательных организаций, рассказало о беспрецедентных мерах изоляции Путина во время пандемии. Всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров, чиновников и миллиардеров, сообщалось тогда.
- В июле "МБХ Медиа" рассказывало, что в резиденции Путина в Ново-Огарёве строятся новые здания общей стоимостью до 50 миллиардов рублей. В том числе — ледовая площадка, лечебный центр и гостиница-пансионат, они могут позволить Путину ещё реже выезжать за пределы резиденции.
Скончавшегося в Греции «вора в законе» Чиро Шония похоронят в Гали
Грузинский «вор в законе» Чиро Шония (известный в криминальных кругах как Чиро Гальский), скончавшийся в новогоднюю ночь в Афинах (Греция), будет похоронен в родном Гали в Абхазии.
Первоначально об этом сообщило издание SOVA. Уже сегодня стало известно, что тело криминального авторитета доставлено в Грузию и направлено к Ингурскому мосту.
«В данный момент решаются формальности с российскими пограничничниками», – пишет «Абхазия центр».
Ранее издание Prime Crime сообщило, что причиной смерти 56-летнего Шония стало онкологическое заболевание.
Стоит отметить, что в новогодние дни (в ночь на 2 января) в Греции умер еще один грузинский «вор в законе» Шота Тевдорадзе, более известный как Шотико. 41-летний криминальный авторитет был застрелен в Афинах у своего дома на глазах у жены и несовершеннолетнего ребенка. Причем, как сообщается, киллер сделал контрольный выстрел в голову мужчины.
Возможной причиной убийства СМИ называют конфликт с Важей Биганишвили (Важей Тбилисским). Предполагается, что криминальные авторитеты поспорили по поводу воровского статуса Геги Модебадзе.
В грузинских гостиницах ввели льготные тарифы для граждан Казахстана
Граждане Казахстана, которые не могут вернуться на родину из-за отмены авиарейсов, могут воспользоваться льготными тарифами в ряде тбилисских, батумских и кутаисских гостиниц. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Грузии Георгий Джахуташвили.
Дипломат публикует в соцсети список гостиниц, а также номер «горячей линии» посольства + 995 322 55 20 00.
Как сообщалось ранее, большая часть авиарейсов между Казахстаном и Грузией была отложена из-за нестабильной ситуации в Казахстане.
Что касается граждан Грузии, находящихся в Казахстане, посольство Грузии сообщило, что четверо участников ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место.
Парламент Кыргызстана одобрил отправку военнослужащих в Казахстан
Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеш) принял постановление о направлении миротворческих сил в Казахстан. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Дастан Бекешев.
По его данным, депутаты голосовали дважды, в первый раз решение не было принято – «за» проголосовали 55 депутатов, «против» – 11.
«Но некоторые депутаты попросили поставить ещё раз на голосование, на второй раз 69 проголосовали «за», «против» – 7. В постановлении написано, что мы направляем 150 солдат на ограниченный срок. Но какой это срок - скажет командование в Казахстане и выдадут дислоцирование», – сказал депутат.
Он добавил, что сам голосовал против этого решения.
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев после заседания подтвердил журналистам, что депутаты одобрили предложение президента Садыра Жапарова отправить в рамках ОДКБ военнослужащих в Казахстан. По его словам, теперь будет решаться время отправки военнослужащих.
7 января депутаты Жогорку Кенеша собрались на внеочередное заседание, чтобы обсудить вопрос об отправке военнослужащих в Казахстан. С начала с заседания велась прямая трансляция, но позже депутаты решили продолжить обсуждение за закрытыми дверями.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что предлагается направить 150 военнослужащих, 8 единиц бронетехники и 11 - автомобильной. Он заверил, что «войска будут охранять важные государственные объекты, но не будут принимать участия в разгоне митингов или наведении порядка».
Во время обсуждения перед зданием парламента проходил пикет с требованием не отправлять в Казахстан военнослужащих.
- Акции протеста, начавшиеся в городе Жанаозене 2 января после резкого роста цен на сжиженный газ, перекинулись и на другие регионы. 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, что было одним из требований протестующих. По всей стране введен режим ЧП.
- Наиболее сложная обстановка сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале «антитеррористической операции» и попросил помощи в наведении порядка у ОДКБ. По его словам, «террористические банды являются, по сути дела, международными», а «их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии».
МВД Казахстана сообщило о 26 убитых и 18 раненых участниках протестов в ходе «зачистки»
МВД Казахстана 7 января отчиталось, что во время "зачистки" были убиты 26 "вооруженных преступников" и еще 18 человек ранены, сообщает гостелеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД.
Кроме того, силовики задержали 3000 человек по всей стране. Как сообщает МВД, все здания администрации в городах Казахстана "освобождены и взяты под усиленную охрану".
Также в результате "противостояния с хулиганствующей толпой" были ранены 216 военнослужащих Нацгвардии в Алматы и Шымкенте, отчиталась пресс-служба воинского формирования.
Поясняется, что двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих по призыву – в тяжелом состоянии в реанимации. У большинства офицеров зафиксированы многочисленные травмы различной степени.
Вечером 6 января МВД сообщало, что во время столкновений с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что "конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны".
"Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", – сказал Токаев.
По данным полиции, зачистка в Алматы продолжается, пишет "Информбюро". Издание сообщает, что местные жители рассказывают о перестрелке на площади Республики, которая продолжалась всю ночь с 6 на 7 января. КазТАГ передает, что участники стычек забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала "Мир". Корреспондент издания рассказал, что после ночной зачистки в Таразе много раненых, среди них много молодежи.
"Основные стычки проходили в парке Первого Президента. Много сожженных машин. Выбита дверь горакимата Тараза. В городе не работает интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) с утра на оплату за свет, как оказалось, в Таразе электричество население получает по предоплате", – сообщил КазТАГ.
Кроме того, во всех регионах Казахстана ввели максимальный уровень террористической опасности. Об этом написал Tengrinews, информацию подтвердили в Комитете национальной безопасности агентству "Казинформ". При таких условиях силовики могут проводить личный досмотр прохожих, беспрепятственно проникать в любые помещения, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта.
СМИ также сообщают об отключении интернета утром в Казахстане 7 января.
В стране со второго января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К шестому января массовые протесты захватили практически всю страну. Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Появилась информация о погибших и раненых. Утром шестого января в Казахстане снова отключили интернет. В стране прекратили работу все банки.
К вечеру шестого января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы "расчищена от преступных группировок".
С пятого января на территории всей страны действует режим ЧС.
Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) утром шестого января приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане – утром в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками.
Позднее стало известно, что в Казахстан "в составе сил ОДКБ вылетела белорусская миротворческая рота из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций".
В Грузии выявили максимум новых заболевших COVID-19 за месяц
В Грузии выявлено 4234 новых случаев заражения коронавирусом – это самый высокий суточный прирост за последний месяц. Статистику публикует оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Как пишет агенство «Новости-Грузия», данные получены на основании проведения более 45 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 9,41%, за последние две недели – 6,61%, а за последнюю неделю – 8,17%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру пятницы увеличилось до 953 410.
Более 53% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 2 249. В Имерети выявили 457 случаев заражения, в Шида-Картли – 199, в Квемо-Картли – 164, в Самегрело и Земо-Сванети – 196, в Кахети – 158, в Гурии – 147, в Мцхета-Мтианети – 93, в Самцхе-Джавахети – 53, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
От ковида умерли еще 46 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 128.
Выздоровели 1727 человек, их общее число выросло до 910 540.
На данный момент в Грузии 28 716 активных случаев коронавируса. Из них 4365 пациентов (более 15% от общего числа) проходят лечение в больницах, а 1053 остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.
В карантинных пространствах остается 47 граждан, а в самоизоляции – более 28,2 тысячи.
Задержанный в декабре в Германии генерал Гиги Каландадзе освобожден – ЕНД
В Германии освобожден задержанный в середине декабря генерал Георгий (Гиги) Каландадзе, занимавший пост начальника Генштаба Грузии при президенте Михаиле Саакашвили в период с 8 октября по 11 ноября 2012 года.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.
«Правительство Грузии, генерал Гиги Каландадзе освобожден, я вам сочувствую», — написала Херхеулидзе.
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что полиция Германии задержала объявленного в розыск правоохранительными органами Грузии Гиги Каландадзе 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина.
После задержания Каландадзе в Генеральной прокуратуре Грузии подтвердили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об его экстрадиции в Грузию. На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.
Покинувший Грузию после смены власти в 2012 году Гиги Каландадзе в основном проживает в Украине, он работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.
По данным телекомпании «Мтавари», в Германии учится сын Каландадзе. Отмечается, что отставной генерал часто навещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако у правоохранительных органов вопросов к нему никогда не возникало.
В Грузии бывшему начальнику Генштаба обвинения предъявили после смены власти в 2012 году. По одному из дел суд признал его невиновным. Спустя два года, в 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявили обвинения в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.
Прокуратура утверждает, что Гиги Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.
Грузинский патриарх высказался о пандемии в Рождественской эпистоле
В соборе Святой Троицы во время Рождественской службы была зачитана эпистола Католикос-Патриарха всея Грузии, Архиепископа Мцхетского и Тбилисского, митрополита Пицундского, Сухумского и Абхазского Илии Второго.
В своем обращении патриарх обратил внимание на различные социальные и общественные темы, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Каждый из нас несет свой крест, но бывают и общие испытания, например, сегодня такое – пандемия.
Люди находятся в подавленном состоянии из-за постоянной негативной информации, закрытий, смертей. Действительно, жертвы велики, и осторожность крайне необходима, но мы не должны отчаиваться или бояться. Смерть не означает прекращение существования, потому что человеческая душа бессмертна», – сказано в рождественской эпистоле патриарха.
«Если каждый из нас в течение года избавится хотя бы от одной неправильной привычки или качества, насколько лучше станет жизнь, так поставьте себе такую цель», – призывает Илия Второй.
«Мы не должны забывать и о том, что требования времени, дух времени – изменчив, часто он предлагает нам ложные идеалы и многих вводит в заблуждение, несмотря на то, что они видят, как то, что вчера считалось примерным, сегодня вызывает смех, а то, что сегодня хвалят, завтра, возможно, осудят», – сказано в эпистоле.
Большая часть населения Грузии – православные христиане. 7 января в Грузии отмечается Рождество Христово – это религиозный и государственный праздник и официальный выходной.
Правительство Армении приняло решение об отправке армянских миротворцев в Казахстан
Правительство Армении сегодня приняло решение об отправке армянских миротворцев в Казахстан. Решение подписал премьер-министр Никол Пашинян.
Данным решением правительство разрешает армянскому подразделению в составе миротворческих сил стран-членов ОДКБ участвовать в миротворческой операции в Казахстане, сообщает Радио Азатутюн.
Документ размещен на сайте правительства. В соответствии с решением, министру обороны Сурену Папикяну поручено организовать процесс переброски армянского подразделения в Казахстан, согласно решению ОДКБ №1 от 6 января 2022 года.
Другие подробности в документе не указаны.
МВД Казахстана заявило, что площадь Республики в Алматы «расчищена»
Площадь Республики в Алматы «расчищена от преступных группировок», пишет «Информбюро» со ссылкой на МВД Казахстана.
Как сообщает Радио Азаттык, на площади Республики была открыта стрельба по людям. На площади находились активисты, ранее принимавшие участие в различных акциях протеста.
По словам журналиста Ануара Даниярова, в 18:43 по местному времени со стороны проспекта Назарбаева подошла бронетехника, и из нее был открыт огонь из автоматов. Данияров сообщил, что находившийся рядом с ним мужчина получил огнестрельное ранение в легкие и скончался по дороге в больницу.
По словам представителя инициативной группы по созданию Демократической партии Айгерим Толеужан, большинство вышедших на площадь составляла безоружная молодежь. Демонстранты требовали создания специального кризисного штаба, отказа от ввода военнослужащих ОДКБ, отставки правительства, формирования временного правительства во главе с представителем гражданского общества и отрядов ополчения для защиты населения от провокаторов мародеров.
Также МВД Казахстана заявило, что протестующих, которые откажутся сложить оружие, «ждет уничтожение».
Ранее ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана сообщили, что в ходе беспорядков по всей стране погибли 18 сотрудников силовых структур, ранены – 748. В ведомстве также заявили, что задержано 2 298 человек.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввел чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
Авиарейс из Кутаиси в Казахстан отложен из-за нестабильной ситуации
Рейс Кутаиси-Атырау из-за нестабильной ситуации в Казахстане был перенесен, сообщили журналистам в пресс-службе Объединения аэропортов Грузии.
Рейс из Кутаисского аэропорта в Атырау был запланирован сегодня на 10:00, однако его перенесли на завтра, 7 января, в 12 часов.
Из-за сложной ситуации в Казахстане несколько рейсов в эту страну из Грузии были задержаны. В частности, не состоялся рейс, который был запланирован накануне вечером из Тбилиси в Алмату.
По информации Объединения аэропортов Грузии, вчера из столицы Казахстана Нур-Султана, рейс был выполнен в направлении Кутаиси согласно расписанию, а все рейсы в направлении Тбилиси были задержаны.
Всего из Грузии в Казахстан летают три компании. Две из Тбилиси - «Эйр Астана» и «SCAT». «Эйр Астана» выполняет прямые регулярные рейсы в Алматы, а «SCAT» в Актау. Что касается Кутаисского международного аэропорта, то лоукостер «Флай Аристан» выполняет рейсы в Нур-Султан, Актау и Атырау.
В Беларуси покончил с собой политзаключенный Дмитрий Дудойть
В белорусском городе Могилев покончил с собой политзаключенный Дмитрий Дудойть. Следственный комитет страны опубликовал в четверг запись с камеры видеонаблюдения в центре города, на которой Дудойть прыгает с моста на проезжую часть.
43-летний житель города Сморгони был приговорен к двум годам ограничения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении открытого типа за нецензурный комментарий в соцсети в адрес начальника Ганцевичского РОВД Виталия Кулешова.
В конце декабря прошлого года Дудойть для отбытия наказания прибыл в Могилев. Утром 5 января вместе с еще несколькими осужденными Дудойть был направлен в поликлинику на медосмотр, откуда самостоятельно ушел, а через несколько минут совершил суицид.
В Казахстане опровергли информацию о запрете въезда в страну для иностранцев
МИД Казахстана опроверг информацию о запрете въезда в страну для иностранцев. Об этом сообщают российские СМИ.
Ранее в представитель казахстанского посольства в Ташкенте заявил РИА Новости, что «в связи с объявлением чрезвычайного положения въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана пока приостановлен. В том числе пешим порядком, авиасообщением и другим каким-либо транспортом».
Позже в казахстанском посольстве в Ташкенте заявили, что это сообщение — фейк.
"Это фейк, посольство ничего подобного не сообщало", — заявил РБК представитель дипмиссии.
Местное издание Vласть поясняет, что речь не идет о запрете на въезд: рейсы отменяют авиакомпании.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Саакашвили: «Я приветствую борьбу казахского народа за свободу»
Находящийся в Руставской тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал события, происходящие в Казахстане.
«Я приветствую борьбу казахского народа за свободу. Этот героизм показывает конкретный пример того, что какие бы репрессии ни проводил режим, какие бы аресты он ни осуществлял, какие бы спецназы ни направлял, люди везде хотят свободы и не будут мириться с несправедливостью, коррупцией и неформальным управлением», – пишет Саакашвили в социальной сети.
Политик рассказал, что в прошлом году встретился в Киеве с группой казахстанских оппозиционеров.
«После беседы с ними я убедился, что казахстанское общество готово к большим переменам, свидетелями которых мы сейчас являемся. Назарбаев сделал для Казахстана намного больше, чем Иванишвили для Грузии, но это не дает ему право считать страну личной вотчиной и неформально ею управлять, утопая в роскоши. Народ обязательно вернет страну себе», – пишет Саакашвили.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
- Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
- В ночь на 6 января стало известно, что Организация Договора о коллективной безопасности отправит военных в Казахстан по запросу президента Токаева. Об этом в фейсбуке написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.
Граждан Грузии в Казахстане перевели в безопасное место
Четверо участников грузинского ансамбля «Илори» и еще один гражданин Грузии переведены в безопасное место, сообщает посольство Грузии в Казахстане.
Отмечается, что посольство Грузии в Казахстане продолжает работать в обычном режиме, работает горячая линия, и граждане Грузии могут связаться с диппредставительством по номеру +7 (717) 224-32-58, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Если из-за перебоев в работе интернета и телефонной связи в Казахстане, граждане не могут связаться по горячей линии, они могут отправлять сообщения на следующий адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge К этому времени консульство поддерживает связь со всеми гражданами Грузии в Казахстане», –отмечается в сообщении.
Консул Грузии в Казахстане сообщил, что четыре участника грузинского ансамбля «Илори» уже обратились за помощью в консульство. Усилиями консульства они были доставлены в безопасное место в 30 километрах от Алматы, и теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.
По словам руководителя ансамбля Бачаны Мелашвили, участники ансамбля обеспечены продуктами питания и необходимыми медикаментами.
За консульской помощью обратился еще один гражданин Грузии, проживающий в Казахстане. Он был переведен в город Атырау, и его жизни ничего не угрожает. Трое граждан Грузии, застрявших в аэропорту Актау, также переводятся в гостиницу. Ведутся переговоры с соответствующей авиакомпанией о возвращении граждан Грузии на родину в ближайшее время.
«Как известно, на фоне продолжающихся массовых беспорядков в Казахстане, власти страны объявили чрезвычайное положение на всей территории Казахстана. По данным комендатуры города Алматы, в настоящее время в Казахстане проводится спецоперация», — отметили в МИД Грузии.
К этому времени на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.
Сообщается также, что Казахстан временно приостановил въезд иностранных граждан в страну.
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