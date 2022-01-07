Из-за коронавируса «Алило» прошло в Тбилиси при усиленных мерах безопасности

Из-за пандемии коронавируса в Тбилиси второй год подряд традиционное рождественское шествие «Алило» состоялось в измененном формате. Чтобы поздравить верующих с Рождеством, сегодня священнослужители провели автомобильное шествие по центру грузинской столицы, пишет агентство «Новости-Грузия».

По традиции участники шествия были одеты в костюмы, которые напоминают о рождественской истории: это ангелы с венками на головах, волхвы с подарками, пастухи.

После полудня они собрались на площади Первой Республики, где проходил сбор подарков для нуждающихся. Передать сладости, игрушки и другие предметы можно было до 16:00. Участие в акции приняли рядовые граждане, а также первые лица Грузии.

После колонны автомобилей направились к Кафедральному собору Святой Троицы. Священнослужители окропили улицы освященной водой, на пикапах были установлены динамики, из которых звучали церковные песнопения.

Желающие принять участие в сборе рождественских подарков сегодня также могли принести пожертвования в молодежный центр при лавре Пресвятой Троицы. После сортировки они будут распределены по детским домам, домам престарелых и исправительным учреждениям.

В некоторых городах Грузии «Алило» сегодня все же состоялось в обычном формате. В частности, пешее шествие провели в Кутаиси и Кварели.

7 января отмечается Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников. С 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения. «Алило» - одна из главных рождественских традиций в Грузии, история шествия насчитывает уже 15 столетий.