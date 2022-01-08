Бывший кавалер грузинского «Ордена чести» назвал себя лидером протестов в Казахстане

Экс-банкир Мухтар Аблязов, назвавший себя лидером оппозиции и протестного движения в Казахстане, до 2019 года был кавалером грузинского «Ордена чести». «Я вижу себя лидером оппозиции», - заявил оппозиционер в интервью Reuters в пятницу.

Бывший руководитель АО «Банк ТуранАлем» (БТА Банк), скрывающийся за границей, утверждает, что протестующие в Алмате ежедневно спрашивают у него, как действовать. Аблязов говорит, что планирует вернуться в Казахстан, чтобы возглавить временное правительство, «если протесты достигнут нужного охвата».

Оппозиционер призвал западные страны вмешаться в происходящее в Казахстане, чтобы не позволить России втянуть центральноазиатское государство в «структуру, подобную Советскому Союзу».

Мухтар Аблязов был награжден «Орденом чести» 16 октября 2006 года третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Высшую государственную награду ему вручили за успешные инвестиционные проекты и большой вклад в экономику Грузии.

По решению нынешней главы государства Саломе Зурабишвили, казахстанский оппозиционер был лишен ордена летом 2019 года. Тогда в администрации президента заявили, что решение было принято на основании вердикта казахстанского суда, сообщает агентство «Новости-Грузия».