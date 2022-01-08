Рейс из Казахстана прибыл в Грузию впервые за три дня

Самолет авиакомпании FlyArystan с 68 пассажирами на борту прибыл сегодня из Нур-Cултана в Кутаиси, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

Рейс из Казахстана в Грузию выполнен впервые за три дня. Авиасообщение было затруднено на фоне нестабильности в центральноазиатской стране. По данным МИД Грузии, только трое из 68 пассажиров рейса Нур-Султан-Кутаиси являются гражданами Грузии. По информации внешнеполитического ведомства, еще 60 граждан страны в ближайшее время должны вернуться на родину рейсом из города Актау.

Сегодня же авиакомпания FlyArystan осуществит рейс Кутаиси–Нурсултан. Регистрация уже началась. Другие запланированные на сегодня рейсы из Грузии в Казахстан отменены.

В Грузии около 580 граждан Казахстана не могут вылететь на родину, так как рейсы откладывались из-за напряженной обстановки в стране.

Для них в Кутаиси и Тбилиси организовали коворкинг-пространства с круглосуточным бесплатным доступом к высокоскоростному Интернету, сообщает агентство «Новости-Грузия».