Обзор грузинской прессы

В Тбилисском городском суде завершился итоговый процесс по т.н. делу об отмывании денег лидерами партии «Лело для Грузии», банкирами Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели, отцом основателя оппозиционного телеканала TV Pirveli Вато Церетели. Решение судья огласит 12 января. Основателям банка TBC инкриминируют легализацию незаконных доходов в размере 16 754 000 долларов. Сами Хазарадзе и Джапаридзе обвинение категорически отвергают, заявляя о том, что на них оказывают давление власти.

«Это политическая вендетта. У нас было предложение от Бидзины Иванишвили, кажется, в прошлом году, мол, давайте закончим. Знаете, как он хочет? Чтобы все перед ним были в долгу, вот чего он хочет. Либо ты должен быть у него в долгу, либо в его черном списке, чтобы всегда был компромат для давления. Он сумел этого добиться в масштабах всей страны при помощи СГБ, подкупа, выдачи кредитов кому-то – я говорю о чиновниках, передачи денег в белом конверте, это все реальность. Если мы не скажем правду в этой стране, мы останемся в этом болоте. Я не хочу в нем быть, уверен и вы тоже», – цитирует Мамуку Хазарадзе СОВА.

Сегодня из зала суда его вывели после словесной перепалки с прокурором. Он назвал обвинителя «лжецом», на что в ответ получил аналогичные выражения. «Этот суд необходимо прикрыть… Вы думаете, я боюсь идти в тюрьму?!» – сказал Хазарадзе, после чего судья попросил его покинуть зал.

Подобные обвинения со стороны обвиняемого вице-спикер парламента Давид Сергеенко считает преждевременными:

«Неприемлемо выражать недоверие (суду) в любой ситуации, не зная, какое решение будет принято. Дождитесь решения суда, и тогда можно будет давать оценки».

Впрочем, однопартийцы Хазарадзе сомневаются, что суд вынесет решение в его пользу. К примеру, Давид Усупашвили в интервью газете «Квирис палитра» заявил:

«Для нас решение будет чисто техническим. С момента возбуждения дела и до сегодняшнего дня совершенно очевидно, что власть борется с непокорными бизнесменами, которые осмелились занять самостоятельную позицию. Власти не смогли понять, с кем они имеют дело, на других людей они оказывали давление, «ломали» их, сажая в тюрьму. Но тут другое дело».

Уголовное дело об отмывании денег было возбуждено в июле 2019 года. Судебные процессы над Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе продолжаются уже почти три года, пишет издание.

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«Людям, вышедшим на улицы, нужен авторитетный лидер, у которого есть политический опыт, но в странах Центральной Азии наблюдается дефицит таких людей», – сказала экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели, обсуждая развивающиеся в Казахстане события с журналистами газеты «Квирис палитра». Нурсултан Назарбаев приложил немалые усилия, чтобы «изъять» политику из общественной жизни народа. Это одна из причин, почему, по мнению Хидашели, протестующая часть общества в Казахстане не достигнет желаемых результатов.

«Любое революционное движение эффективно, когда оно приводит к фундаментальным изменениям, а если реформаторов, которые займутся изменениями, не существует, перемены невозможны. А «русский сапог», ступивший в страну и «пришедший на помощь», практически никогда не покидает государства. Не новость и то, что у России есть свои счета с Казахстаном, и они не далеки от территориальных претензий. Жаль, Запад не силен в Центральной Азии, а тем более в Казахстане, возможности их влияния крайне ограничены и малоэффективны», – сказала респондент издания.

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Сотни вынуждено перемещенных лиц, проживающих в здании бывшего санатория «Картли» на окраине Тбилиси, требуют от властей выделить им жилплощадь. Строение находится в аварийном состоянии и ежедневно на стенах появляются новые трещины, рассказала журналистам телекомпании «Формула» местная жительница:

«Здесь вот дети играли, когда одна стена обрушилась. Малыши были в истерике… нам сказали: вы сами найдите (жилье), а мы вам перечислим суммы. Мы в это не верили, а сегодня об этом и речь не заходит, хотят нас расселить по съемным квартирам. Заплатят нам за один, два месяца, а потом попрощаются».

В знак протеста вынужденно перемещенные лица провели минувшую ночь на улице.

«Вон закрытые правительственные здания, охраны там полно, пусть откроют их и запустят туда беженцев», – сказала одна из местных жительниц.

Тем временем в Агентстве по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии заявляют, что уже объявлен соответствующий тендер для предоставления беженцам жилплощади, хотя срок его окончания был продлен до конца февраля. Жильцы дали властям сутки на решение их проблемы, в противном случае они грозят установить палатки и продолжить акцию протеста.