Суд отменил штраф Минюста, наложенный на ведомство за разглашение личных данных Саакашвили

Служба государственного инспектора сообщает о том, что Тбилисский городской суд отменил штраф, наложенный на Министерство юстиции за несколько эпизодов административного правонарушения в отношении Михаила Саакашвили, предусмотренного статьей 44 закона Грузии «О защите персональных данных».

В начале декабря Минюст Грузии и Специальная пенитенциарная служба были признаны виновными в незаконной публикации данных, касающихся экс-президента, пишет SOVA. Иски в отношении ведомств были поданы Службой госинспектора на имя двух разных судьей Тбилисского городского суда. В заявлении Службы уточняется, что слушания в обоих случаях состоялись в беспрецедентно короткие сроки, перед новогодними праздниками.

«Следует отметить, что параллельно с судебными слушаниями в парламенте Грузии прошли комитетские слушания об упразднении службы», - говорится в заявлении.

В Службе государственного инспектора подчеркивают, что намерены обжаловать решение городского суда в других инстанциях.

«После того, как суд передаст Службе обоснованное решение, где будут указаны конкретные причины упразднения решения государственного инспектора, Служба госинспектора обжалует решение Тбилисского городского суда в вышестоящих инстанциях», - говорится в заявлении.