Сухумская театральная жизнь: начало

В последние несколько лет культурное пространство Сухума значительно разрослось и обогатилось. Важную роль в этом процессе играют городские театры. Их история начинается более ста лет назад с самодеятельных драматических кружков.

Пока театры, выставочные и музыкальные площадки в Абхазии до сих пор закрыты из-за пандемии, остается только ностальгировать о том, как хорошо было раньше, когда холодные вечера скрашивала возможность сходить на концерт или на премьерную постановку.

Сухум всегда стремился быть точкой культурного притяжения, и, пожалуй, ярче всего это проявляется в сфере театрального дела. Как сегодня, так и сто лет назад театр играет важную роль в жизни города.

Представьте на секундочку рубеж XIX-XX веков. В то время как Лондон уже славился званием крупного культурно центра с численностью населения шесть млн, а Нью-Йорк был украшен небоскребами, на сухумских улицах, которые вечерами освещали керосиновые лампы, еще не было асфальта и кое-где даже бегали довольные своей свободой местные хрюшки. Город был небольшим, в нем проживало всего порядка восьми тысяч человек. И вот на этом фоне абсолютно неожиданной становится информация о наличии двух театров.

Театровед и директор литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия Светлана Корсая описала атмосферу первой четверти прошлого столетия:

«В начале ХХ века неожиданно получилась очень интересная история, и в Сухуме началась бурная театральная жизнь. Тогда было принято проводить всякие лекции, которые сопровождались какой-то развлекательной программой, в том числе песнями и танцами. Было очень развито хоровое искусство. Были летние площадки, и еще было много кружков в то время. Особенно выделялись самодеятельные театральные кружки. Самым известным из них был передвижной театр Гулия. В городе было педагогическое училище, и вот там любители театра организовали кружок, а из кружка получился театр, который возглавлял писатель Дмитрий Гулия. Они ставили одноактные комедии и разъезжали с ними по селам. Это был первый театр на абхазском языке. Это период с 1919 по 1921 год. В 1918 году первый абхазский театральный художник, который работал главным декоратором в Александринском театре, Александр Шервашидзе возвратился в Сухум. А как это с театром связано? Шервашидзе, режиссер Николай Евреинов, поэт Стражев и другие… они все очень тесно общались и стали здесь друзьями. Вместе они ставили спектакли, устраивали поэтические вечера в театре "Алоизи"».

Театр «Алоизи» был частью своеобразного развлекательного комплекса, в который также входили гостиница с рестораном, гараж с автомобилями напрокат, синематограф, казино и несколько магазинов, а рядом был разбит сквер с площадкой для катания на роликах. Принадлежал этот амбициозный комплекс, чье строительство было завершено в 1912 году, одному из самых известных и богатых жителей Сухума начала XX века ­купцу Иоакиму Алоизи.

Практически одновременно с «Алоизи» открылся другой театр. Он принадлежал купцу, табачному промышленнику и председателю Сухумского эллинского общества Христофору Самуриди. Зрительный зал вмещал всего 200 человек. Это было ровно в четыре раза меньше театра «Алоизи». Зато можно предположить, что с архитектурной точки зрения театр Самуриди был более изящным, потому что за его строительство взялся известный в то время в Сухуме архитектор Альфред Баммэ, чьим излюбленным стилем был модерн.

Однако ни размеры, ни красота не спасли эти здания от неминуемой участи: с приходом в Абхазию советской власти в начале 1920-х годов они были муниципализированы, а затем стерты с карты города: одно здание сгорело, а другое начало разрушаться и было снесено. И все, что остается сегодня, – это разглядывать редкие фотографии.

Схожесть судьбы этих двух театров заключается еще и в том, что 110 лет спустя на их месте до сих пор действуют театры. Там, где когда-то был театр «Алоизи», сегодня стоит Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба. А на месте театра Самуриди – Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. И пусть здания уже другие, радует то, что театральные традиции Сухума не прерываются. Остается только помечтать, чтобы запрет на работу культурных учреждений был снят и зрители снова заполнили залы в радостном предвкушении от просмотра спектакля.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия