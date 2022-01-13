Мовсар Евлоев снялся с поединка против Илии Топурия из-за коронавируса

Третий раунд консультаций по снятию напряженности, возникшей в связи с информацией о российском военном усилении вблизи Украины, запланирован на 13 января в Вене в рамках заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Москва и Вашингтон уже подчеркнули фундаментальную разницу в своих подходах к обеспечению европейской безопасности во время переговоров, прошедших ранее на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер полагает, что на переговорах в четверг прорыва не будет.

"Я не думаю, что на этой неделе будут достигнуты конкретные результаты. Наша основная цель – это в принципе наладить диалог. Да, наши позиции полярны, но это не означает отсутствия направлений, по которым мы не могли бы договориться", - заявил Карпентер в интервью телеканалу "Дождь" (признан СМИ-иноагентом).

Карпентер добавил, что задача заключается сейчас в том, чтобы определить форматы, в рамках которых можно развивать диалог с Россией в предстоящие несколько месяцев или год.

Одновременно агентство РИА Новости приводит сообщение постоянного представительства России при ОБСЕ о том, что на мероприятии в четверг планируется обсуждение общих тем европейской безопасности без постановки "острых, текущих вопросов". В дипмиссии подчеркнули, что нынешнее заседание не будет посвящено отношениям с Россией, поскольку дополнительных переговоров с российской стороной не запланировано.

Заседание ОБСЕ – первое в этом году – проходит при участии всех 57 государств-членов. В его повестке, помимо ситуации вокруг Украины, анонсирован доклад главы МИД Польши Збигнева Рау. Он обозначит приоритеты своей страны, которая в этом году председательствует в ОБСЕ.

На международных переговорах при участии представителей России на этой неделе обсуждаются российские требования к США и НАТО. Москва настаивает на юридически обязывающих "гарантиях безопасности" от Запада, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и какие-либо страны бывшего СССР и вывести военную инфраструктуру и силы Североатлантического Союза из восточноевропейских стран, присоединившихся к нему после 1997 года.

В среду тема гарантий обсуждалась в Брюсселе на первом с 2019 года заседании Совета Россия -НАТО. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил после этих переговоров, что состоялся "серьёзный и прямой диалог", но между союзниками по НАТО и Россией остаются "значительные разногласия". Столтенберг, среди прочего, подтвердил позицию НАТО, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на приём в Североатлантический Союз новых членов.

Ранее США и другие страны НАТО, а также Украина заявляли о концентрации вблизи украинских границ до ста тысяч российских военных. Москва отвергает предположения о готовящемся вторжении на украинскую территорию. 9 декабря глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия не планирует такой операции.

В среду на фоне переговоров в рамках Совета Россия – НАТО появились сообщения о новых военных передвижениях России. Эксперты проекта Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что Россия за последнюю неделю перебросила сотни единиц военной техники, включая реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы страны. В CIT сослались на анализ многочисленных видео, опубликованных в социальных сетях.

При этом 11 января в пресс-службе Западного военного округа России сообщили, что около 3 тысяч служащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии приступили к боевой подготовке на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.