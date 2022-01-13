Саакашвили считает, что в здании Тбилисского городского суда можно открыть клуб

Переговоры с Россией, прошедшие в среду, не были простыми, но состоялся серьёзный и прямой обмен мнениями по Украине, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия-НАТО генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, у сторон остаются значительные разногласия, и найти общие подходы по ним - сложная задача. Однако, на переговорах были затронуты чувствительные вопросы. Столтенберг назвал позитивным сигналом то, что все союзники по НАТО и представители России оказались за одним столом.

Прошедшая 12 января в Брюсселе встреча стала первым заседанием в рамках Совета Россия-НАТО за два последних года. На переговорах планировалось обсудить недавно выдвинутые российские требования "гарантий безопасности". Москва настаивает, прежде всего, на том, чтобы не было дальнейшего расширения НАТО на восток, и чтобы в эту организацию не принимались страны из числа бывших советских республик, прежде всего, Украина и Грузия.

По итогам заседания в среду Йенс Столтенберг назвал абсолютно несоответствующим действительности утверждение, что расшрение Североатлантического Союза - это агрессивный шаг.

"Члены НАТО готовы на диалог с Россией, но не пойдут на копромисс в отношении своих ключевых принципов, в отношении суверенитета и территоиальной целостности каждой отдельной страны в Европе. Союзники по НАТО призвали сегодня Россию вывести все свои силы из Грузии, Молдовы и Украины. У России нет права вето на решение, принимать ли Украину в НАТО или нет", - заявил глава западного военно-политического союза.

Столтенберг в очередной раз сказал, что отвергает требование Москвы, касающееся лишения Киева шансов и перспектив вступить в НАТО. Отвечая на вопрос, собирается ли НАТО укреплять страны Восточной Европы в случае использования Россией силы, глава организации сказал, что западные союзники будут изучать этот вопрос.

"Если Россия вновь использует силу против Украины и ещё больше вторгнется на её территорию, то мы будем серьёзно изучать дальнейшее усиления нашего присутствия в восточной части", - заявил Столтенберг. Он предупредил, что существует реальный риск нового вооружённого конфликта в Европе, но "НАТО сделает все, что в её силах, чтобы избежать подобного сценария".

Также, по словам Йенса Столтенберга, НАТО готова к дальнейшим переговорам с Москвой по таким вопросам как контроль за вооружениями и развёртывание ракет. Россия запросила дополнительное время для ответа на эти предложения, добавил глава НАТО.

Консультации в среду продолжались 4 часа. Помимо Столтенберга в них участвовали постоянные представители 30 государств альянса и первый заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман. Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и замминистра обороны Александр Фомин.

Россия всегда категорически отвергала обвинения в агрессии в отношении Украины. На фоне нынешнего обострения отношений со странами Запада, связанного с информацией о концентрации у границ с Украиной до ста тысч российских военных, в Москве заявляют, что не Россия не планирует вторжения на украинскую территорию. В декабре прошлого года российские власти обнаррдовали свои требования к Североатлантическому Союзу. Помимо остановки расширения НАТО на восток в них упомянут вывод сил альянса из стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к НАТО после завершения периода "холодной войны".