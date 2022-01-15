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В Южной Осетии за сутки подтверждено 50 случаев коронавируса
За минувшие в сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом, (днем ранее 42), это данные проведенных 142 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 247 человек, 20 - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 472, выздоровели - 10 225», - уточнили информагентству «Рес» в Югосетпотребнадзоре.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 57 707 исследований на COVID-19.
Другие новости дня
Франция и ФРГ намерены посредничать между Россией и Украиной
Министры иностранных дел Германия и Франция объявили о новой попытке посредничества между Россией и Украиной. Аналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетят линию разграничения в Донбассе.
В пятницу, 14 января, по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Бресте, на западе Франции. После недавней кибератаки на Украину НАТО, ЕС и и власти Германии пообещали оказать помощь Киеву, сообщила «Немецкая волна».
Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Затем она отправится в Москву для встерчи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На встрече в Бресте Бербок сказала своим коллегам на министерских постах, что намерена использовать все доступные каналы коммуникации с Россией и подчеркнула, что это потребует выносливости, терпения и, как она выразилась, «крепких нервов».
Коронавирус в Грузии: 5 381 новый случай коронавируса, скончались 30 человек
В Грузии за сутки выявлен 5 381 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 990 183-х.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 3 144;
- Аджария – 557;
- Имерети – 539;
- Шида Картли – 262;
- Самегрело – Земо Сванети – 230;
- Квемо Картли – 191;
- Кахети – 173;
- Мцхета-Мтианети – 101;
- Гурия – 100;
- Самцхе-Джавахети – 69;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 15.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 065 пациентов. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 925 137 лиц.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 30 человек. В настоящее время в общей сложности зафиксировано 14 425 случаев летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 50 595 (+4 286). В тяжелом состоянии находятся 1 005 пациентов, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 294 лица.
- Проходят лечение в стационаре под наблюдением врачей – 4 369 человек;
- В т. н. Covid-гостиницах находятся – 2 077 человек;
- В карантинных пространствах находятся – 53 человека;
- Проходят лечение на дому – 44 149 человека;
За последние 24 часа было проведено 63 516 тестов. В том числе 33 800 исследований на антиген и 29 716 PCR-тестов. Дневной показатель положительных ответов – 8,47%. Показатель за последние 14 дней – 9,24%.
Еще восемь граждан Грузии вернулись на родину из Казахстана при помощи властей
Еще восемь граждан Грузии, в числе которых участники ансамбля «Илори», вернулись на родину из Казахстана 14 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
«Сегодня из Казахстана, из города Алма-Ата в направлении Грузии был осуществлен рейс, посредством которого восемь граждан Грузии, в том числе члены ансамбля «Илори», вернулись на родину», - сказано в заявлении.
В ведомстве отмечают, что после обострения ситуации в Казахстане с гражданами Грузии на местах находились в постоянной коммуникации посольство Грузии в Казахстане, а также консульство и представители грузинской диаспоры. При помощи диппредставительства они обеспечивались продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости.
«К этому времени из Казахстана в Грузию вернулись уже более 100 граждан», - резюмировали в ведомстве.
Посольство Грузии в Казахстане работает в обычном режиме. Задействована «горячая линия», граждане могут звонить на номер +7 (717) 224-32-58. Также соотечественники могут отправлять сообщения на адрес электронной почты: astana.emb@mfa.gov.ge.
В Конгрессе США считают, что Путин видел в Навальном «угрозу своей власти»
Американские законодатели, возглавляющие Хельсинкскую комиссию Конгресса США, выпустили заявление в преддверии годовщины ареста российского оппозиционера Алексея Навального.
«Российский президент Владимир Путин не стал бы сажать в тюрьму Алексея Навального, если бы не видел в нем серьезной угрозы своей власти. Навальный и его общероссийская команда сыграли важную роль в раскрытии доходов, незаконно полученных Путиным и его приспешниками. Это все, что вам нужно знать о том, почему их начали преследовать», - цитирует конгрессмена Стива Коэна «Голос Америки».
Одновременно приводятся высказывания сенаторов Бена Кардина, Роджера Уикера и члена Палаты представителей Джо Уилсона.
Кардин подчеркнул, что Алексей Навальный оказался в тюрьме по «несправедливому обвинению», и пока он находился под стражей, Кремль с удвоенной силой начал преследование связанных с политиком антикоррупционных организаций, назвав их «экстремистскими».
«Несмотря на попытки Кремля вытеснить Алексея Навального из поля зрения общественности и помешать ему бросить вызов Путину, мы не перестанем призывать к его освобождению», - подчеркнул Джо Уилсон.
- Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в московском аэропорту, когда прилетел из Германии. Там он проходил лечение после предполагаемого отравления ядом «Новичок» в августе 2020 года.
- 2 февраля прошлого года оппозиционный политик был приговорен российским судом к трем с половиной годам тюремного заключения – по давнему делу о хищениях в компании «Ив Роше». Условный срок по этому делу Навальному заменили на реальный. Судья решил, что Навальный, находясь в Берлине на лечении, нарушил правила отбывания условного наказания.
- Оппозиционер считает, что за покушением на него стоит лично президент Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Навального наблюдаются признаки мании преследования и мании величия. Российские врачи не нашли в организме политика следов отравления.
- Дочь российского оппозиционного политика Алексея Навального Дарья в середине декабря прошлого года получила присужденную ему премию Сахарова «За свободу мысли». Вручение состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.
Швеция из-за действий России укрепила оборону острова Готланд
На принадлежащем Швеции острове Готланд в Балтийском море усилены меры безопасности. Это сделано, по сообщению шведского Министерства обороны, в связи с возросшей военной активностью России в регионе.
Начиная с пятницы, улицы административного центра острова - города Висби - патрулируют военные на бронетранспортерах и усиленные армейские наряды. Всего на улицах до 10 бронемашин и десятки солдат - сообщает агентство France presse. Кроме того, сообщается, что на остров прибудут подкрепления.
Меры приняты после того, как через скандинавские проливы в Балтийское море вошли три больших десантных корабля ВМФ России - на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО в связи с предполагаемыми российскими военными приготовлениями против Украины и выдвинутыми Москвой требованиями «гарантий безопасности». «Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и ее интересы», - заявил министр обороны Петер Хултквист.
Швеция не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом в ряде областей. С 2014 года - после аннексией Россией Крыма - страна принимает меры по укреплению обороны, в частности вновь была введена военная служба по призыву, а также возвращен военный гарнизон на Готланд. Остров расположен примерно в 200 километрах от российской Калининградской области.
Власти Швеции, как и соседней Финляндии, заявляют, что оставляют за собой право вступить в НАТО, хотя в данный момент и не имеют таких планов. Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае их присоединения к НАТО.
Армянские миротворцы вернулись из Казахстана домой
Армянские миротворцы, направленные в Казахстан в составе сил ОДКБ, вернулись домой. Об этом сегодня сообщило Министерство обороны России.
«Личный состав и техника подразделения Республики Армения на трех самолетах «Ил-76» военно-космических сил РФ возвратились домой», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее на самолетах ВКС РФ в свои страны возвратились миротворческие подразделения Беларуси и Таджикистана. Киргизские миротворцы вернулись домой на штатной технике своим ходом.
В Минздраве Грузии исключили фальсификацию статистики смертности по COVID
Статистика летальных исходов среди больных коронавирусом в Грузии отображает реальные цифры и о какой-либо фальсификации не может быть и речи. Об этом сегодня заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Со ссылкой на собственные источники сегодня оппозиционный телеканал «Мтавари» распространил информации о том, что власти фальсифицируют статистику по смертности от COVID-19. Утверждается, что по согласованию с Минздравом скорректированные данные предоставляют ковид-клиники, и таким образом периодически власти скрывают по нескольку десятков смертей, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ни в коем случае нельзя говорить о какой-либо фальсификации, это непрерывный процесс, анализ проводится в текущем режиме… Эта информация является прямой попыткой дискредитации и тот формат, в котором она распространяется в СМИ в течение двух последних дней, направлен на дискредитацию как этого ведомства, так и его сотрудников», - заявила Габуния.
Она пояснила, что используемая министерством статистика основывается на оперативной информации. В частности, в течение одного часа все клиники обязаны предоставить данные по умершим.
«Эти данные поступают в Центр управления чрезвычайными ситуациями, откуда их предоставляют аналитическому департаменту министерства. Там происходит обработка данных, подтверждение, и после они отражаются в статистике», - сказала Габуния.
Кроме того, по ее словам, официальным источником данных является реестр рождаемости-смертности, оперирование которого обеспечивает департамент статистики. Тем не менее, согласно объяснению замминистра, в этом случае «учет производится с пятидневным опозданием, и существует определенная разница между датой смертей и датой отчетности». «Естественно, мы делаем анализ и стараемся, чтобы даты отчетов точно совпадали с датами смертей», - добавила она.
- Согласно статистике Минздрава, с начала пандемии в Грузии скончались 14 395 пациентов с коронавирусом, в том числе 36 летальных исходов за посление сутки. В целом в стране с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 984 802 случаев заражения, 924 072 человека выздоровели.
CNN: Россия, возможно, готовит провокации на востоке Украины
США располагают информацией, которая указывает на подготовку Россией провокаций с использованием специально обученных оперативников, чтобы создать предлог для полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, у Вашингтона есть свидетельства того, что эти боевики обучены действиям в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для осуществления актов саботажа против пророссийских сил в Донбассе.
Как отмечает CNN, обвинение перекликается с распространенным ранее в пятницу заявлением украинского министерства обороны о том, что российские спецслужбы готовят провокации с целью подставить украинское руководство. Украинская разведка в частности сообщала о возможной провокации против российских военных в Молдове.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намекнул на соответствующие данные разведки в ходе брифинга в четверг. «Наша разведка изучает информацию о том, что Россия создает основу для возможности сфабриковать повод к вторжению», - заявил Салливан, отметив, что такой сценарий уже наблюдался в 2014 году. «Они снова готовятся к этому, и у нас будут дополнительные подробности в последующие сутки», - добавил советник. Салливан при этом сказал, что американская разведка по-прежнему не может дать однозначного ответа на вопрос о том, начнет ли Россия вторжение или нет.
CNN со ссылкой на свой источник в американской администрации одновременно передал, что США замечают и формирование у российской аудитории влиятельными игроками в Москве общественного мнения для вторжения – через рассказы об ухудшении прав человека в Украине и о растущей воинственности Киева.
- С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик. Первый раунд международных переговоров по требованиям России при участии ее представителей прошел на этой неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьезными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются.
Зеленский предложил Байдену и Путину трехстороннюю встречу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президентам России и США провести трехстороннюю встречу, которая могла бы пройти в формате видеоконференции.
Об этом в пятницу сообщил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, о своей инициативе Зеленский сообщил Байдену. Когда именно это произошло, он не уточнил. Последний телефонный разговор между двумя президентами состоялся 2 января.
По словам Ермака, «американские партнеры восприняли наше предложение с интересом», а от российской стороны реакции пока не последовало. Из его слов неясно, кто уведомил о предложении российскую сторону - сама Украина или Соединенные Штаты. Москва предложение пока не комментировала.
Зеленский неоднократно говорил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить конфликт в Донбассе, проблему аннексированного Крыма и другие вопросы, осложняющие российско-украинские отношения. Путин не исключал, что мог бы встретиться с Зеленским, например, в Москве. Однако в последнее время российские представители заявляют, что такая встреча невозможна без выполнения Украиной ряда условий.
Предложение Зеленского последовало на фоне резкого обострения ситуации вокруг Украины - с одной стороны, Россия, как утверждается, стянула к украинской границе большую военную группировку, с другой, Россия выдвинула странам Запада ряд требований, включая отказ от приема Украины в НАТО, пригрозив в случае их невыполнения некими военными мерами.
Югоосетинские власти сообщили о визите Анатолия Бибилова в Москву
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел ряд встреч в администрации президента Российской Федерации. Как сообщила пресс-служба югоосетинского ведомства, на встрече обсудили вопросы реализации программы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022–2025 годы.
«Обсуждались также вопросы повышения заработной платы сотрудникам силовых структур Южной Осетии в 2022 году», – отмечает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, 14 из 34 депутатов югоосетинского парламента запустили процедуру импичмента Анатолия Бибилова. В администрации югоосетинского лидера требование об импичменте Бибилова назвали преступным.
Армения и Турция договорились продолжить усилия по полноценному урегулированию
Специальные представители Армении и Турции на прошедшей в пятницу в Москве первой встрече по нормализации двусторонних отношений договорились продолжить переговоры по полноценному урегулированию, сообщает МИД Армении.
Спецпредставителем Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции – бывший посол в США Сердар Кылыч.
«В Москве 14 января состоялась первая встреча специальных представителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча по процессу урегулирования армяно-турецких отношений. В ходе состоявшейся в конструктивной обстановке первой встречи специальные представители обменялись мнениями относительно процесса урегулирования посредством диалога между Арменией и Турцией», – сообщает пресс-служба МИД Армении.
В ведомстве отметили, что стороны договорились продолжить переговоры, направленные на полноценное урегулирование отношений без предварительных условий, пишет «Интерфакс».
«Дата и место проведения второй встречи будут определены в надлежащие сроки по дипломатическим каналам», – заявили в МИД.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года.
Адвокат сообщил об уголовных делах в Украине по фактам возможных пыток в отношении Саакашвили
В Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток к Михаилу Саакашвили в грузинской тюрьме, – заявил украинский адвокат политика Евгений Грушовец после встречи с Саакашвили.
«В Украине уже возбудили несколько уголовных дел против нескольких представителей грузинской пенитенциарной системы. Они касаются пыток и причинения вреда здоровью, а более конкретно – неправильного лечения… Мы уверены, что Украина установит вину этих людей», – сообщил Грушковец журналистам.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», юрист пояснил, что производство начали на основании заявления, поступившего с их стороны в Генпрокуратуру Украины. Грушковец добавил, что они не рассчитывают на объективное расследование в Грузии, особенно после упразднения Службы государственного инспектора.
По словам адвоката, «чтобы установить, какой именно ущерб был нанесен здоровью Михаила Саакашвили» в грузинской пенитенциарной системе, из Украины готовы прибыть врачи и эксперты.
ФСБ объявила о закрытии хакерской группировки REvil по запросу США
Федеральная служба безопасности объявила о ликвидации хакерской группировки REvil, атаковавшей ряд крупных американских компаний. Группировка и её инфрастуктура ликвидированы, участникам предъявлены обвинения по статье о подделке кредитных карт, утверждают в спецслужбе. В июле группа исчезла из даркнета после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
REvil была известна как одна из крупнейших хакерских группировок в мире. Она занималась коммерческими атаками – требовала с компаний выкуп за неуничтожение их информации. В 2021 году с ними связывали атаки на десятки тысяч компаний, в том числе на нефтепровод Colonial Pipeline в США и на крупнейшего в мире производителя мяса, бразильскую JBS.
Американские спецслужбы неоднократно заявляли, что группировка действует из России. Закрыть её требовал от Путина президент Байден. "Я предельно ясно объяснил ему: атака идет с его с территории, даже если она не организована властями, то мы ожидаем, что они будут действовать, если мы предоставим им достаточно информации", – говорил он, отвечая на вопросы журналистов.
В ноябре британская газета Daily Mail утверждала, что предполагаемый лидер группировки Евгений Полянин живёт в Барнауле. На сайте американской ФБР он по-прежнему числится объявленным в розыск, о его аресте не сообщалось.
В сообщении ФСБ утверждается, что у членов группы изъяты более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов США, 500 000 евро, а также техника и 20 автомобилей премиум-класса. Личности задержанных не раскрываются. Спецслужба заявила, что известила о результатах операции Вашингтон. Там сообщение по состоянию на середину дня пятницы по московскому времени не комментировали.
Король Нидерландов отказался от золотой кареты, символа колониализма
Король Нидерландов Виллем-Александер решил отказаться от традиционной золотой кареты, украшенной изображениями, которые многими воспринимаются как расистские.
Карету изготовили в конце XIX века. На ней помещены изображения темнокожих и азиатских людей, один из которых стоит на коленях, предлагая товары, включая какао и сахарный тростник, сидящей молодой светлокожей женщине, которая символизирует Нидерланды.
Рядом с женщиной изображён светлокожий мужчина, протягивающий людям неевропейской внешности книгу, как символ цивилизации.
Король признал, что многие жители страны находят трактовку изображений колониального прошлого Нидерландов оскорбительной.
Традиционно королевская карета использовалась на церемонии открытия парламента, но 2015 года ею практически не пользовались.
В XVII веке Нидерланды завоевали большие территории, в частности, в Индонезии, Южной Африке и Южной Америке, и стали ключевым игроком в трансатлантической работорговле.
В прошлом году мэр Амстердама официально извинилась за роль города в работорговле. Это привело к разногласию с премьер-министром, который отказался приносить извинения со стороны государства.
Бывший председатель Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Минске
Бывший председатель Госдумы Борис Грызлов назначен послом России в Минске. Он — четвёртый посол в стране за два года. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 января.
Грызлов — четырежды избирался в Госдуму, был руководителем фракции "Единая Россия" и четыре года был председателем партии. Был единственным в истории современной России министром внутренних дел без генеральского звания и постоянным членом Совета безопасности. С 2015 года был полномочным представителем Путина в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
О его назначении послом в Минск стало известно в конце прошлого года. В конце декабря его кандидатура была формально одобрена в Госдуме профильным комитетом по делам СНГ.
В начале 2000-х годов Грызлов работал над созданием Конституционного акта Союзного государства России и Белоруссии. Принят этот документ не был.
Агентство РБК, анонсируя его назначение, отмечало знакомства политика с Александром Лукашенко и то, что при новом после белорусские власти могут провести референдум о принятии новой Конституции, а за ним — новые президентские выборы.
Лавров вновь предложил Грузии присоединиться к формату «3+3»
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Грузия могла бы присоединиться к формату «3+3» (Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Турция и Иран). Министр, выступая на пресс-конференции, напомнил, что идея формата сразу была поддержана российской стороной.
«И сразу же с первых дней ее обсуждения и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс, исходя из того, что, чем больше возможностей для общения, тем, наверное, лучше решение остающихся проблем», – пояснил он.
Министр напомнил, что «сейчас мы с грузинскими коллегами общаемся в рамках Женевских дискуссий по Закавказью», и в рамках неофициального двустороннего канала, который создан был между Москвой и Тбилиси достаточно давно.
«Процессы, начатые в формате «3+3», они гораздо более значимы, на мой взгляд, потому что обсуждаются в этом формате перспективы развития всего этого региона», – добавил он.
Министр сказал, что подключение Грузии к формату «не будет их ни к чему обязывать в том, что касается их политических позиций», пишет РИА Новости.
Системы раннего предупреждения США впервые среагировали на ракеты КНДР
Системы раннего предупреждения США впервые предположили, что новая северокорейская ракета, запущенная 14 января, может достичь Соединённых Штатов. Через несколько мину после пуска американские военные пришли к выводу угрозы нет. Об этом пишет CNN.
О том, что Пхеньян провёл очередное испытание баллистических ракет, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап". Береговая охрана Японии сообщила, что зафиксировала в регионе запуск ракет, которые можно распознать как баллистические.
"Рёнхап" со ссылкой на официальное агентство КНДР также сообщает, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.
Последний раз об испытаниях КНДР предположительно баллистической ракеты сообщалось во вторник 11 января.
На днях Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.
Столтенберг: НАТО не откажется от решения принять в альянс Украину и Грузию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает ситуацию с европейской безопасностью критической, однако альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения организации и размещения войск на востоке. По его словам, решение о вступлении Украины и Грузии в состав альянса было принято еще в 2008-м году, однако сроки их вхождения пока не установлены.
«Мы сейчас находимся в критическом моменте для европейской безопасности и должны разговаривать с Россией среди прочего для того, чтобы передать ей единогласную позицию всех союзников, что мы не пойдем ни на какие компромиссы, если речь идет о принципе. Каждая страна имеет право на выбор собственной дороги и решения, хочет ли она принадлежать к военному союзу, которым является НАТО или нет», – сказал Столтенберг в интервью Польскому радио.
Как пишет «Коммерсантъ», генсек НАТО также напомнил о ключевом праве альянса на защиту всех союзников и размещение войск в восточной части.
«Одновременно мы должны разговаривать, и поэтому мы предложили диалог, касающийся контроля вооружений, прозрачности военных учений, механизмов, касающихся редукции рисков, например, инцидентов и многих других вопросов», – отметил Столтенберг.
В интервью итальянской газете La Repubblica Столтенберг повторил: альянс еще в 2008 году принял решение, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», – пояснил генсек альянса.
Столтенберг считает, что по сравнению с 2014-м годом оборонительная способность Украины сейчас гораздо выше. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства – члены НАТО. По его словам, решение о приеме в НАТО — вопрос Украины и 30 государств-участников альянса.
- В декабре 2021 года МИД РФ представил проекты соглашений страны с НАТО и США о гарантиях безопасности. Россия потребовала, в частности, чтобы НАТО перестало расширяться на восток, а также остановило создание военных баз на территории стран-бывших республик СССР.
- 10 января в Женеве прошла встреча российско-американских делегаций, а 12 января в Брюсселе впервые за два года состоялось заседание совета Россия–НАТО. По итогам переговоров союзники по НАТО пришли к выводу, что заинтересованы в возможности восстановления работы миссий в Москве и Брюсселе. Йенс Столтенберг отметил, что НАТО считает возможным договориться с Россией по контролю над вооружениями.
Делегации Турции и Армении прибыли на встречу по нормализации отношений
Делегации Турции и Армении прибыли в Москву на встречу по нормализации отношений. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.
Спецпредставителем Армении является заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции – бывший посол в США Сердар Кылыч.
В Южной Осетии заявляют о росте заболеваемости коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за последнюю неделю наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.
Югосетпотребнадзор сегодня представил новые данные проведенных исследований за минувшие сутки, согласно которым выявлено еще 42 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее – 36).
«Это данные исследований из 128 проб. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 217 человек. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 422, выздоровели 10 205», – отметили в ведомстве.
В «красной зоне» цхинвальской инфекционной больницы по данным на утро пятницы проходит лечение 31 пациент с осложнениями от коронавируса. В реанимации проходят лечение два человека, одна женщина (72 года) скончалась накануне. Число жертв COVID-19 достигло 197.
Теннисисту Новаку Джоковичу вновь аннулировали австралийскую визу
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу непривитому от ковида сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, передает австралийский телеканал ABC. Ранее суд отменил решение об аннулировании визы спортсмена.
Хоук заявил, что обосновал повторную отмену визы заботой о здоровье и на том основании, что это отвечает общественным интересам.
Джокович – первая ракетка мира и живая легенда тенниса. Но он отказался сделать прививку от COVID-19, и по этой причине вместо того, чтобы готовиться к старту Открытого чемпионата Австралии по теннису, по прилете в страну провел 5 суток в изоляции под угрозой депортации. Все детали скандала рассказывает Настоящее Время:
Юридическая команда теннисиста, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать решение министра, чтобы спортсмен смог остаться в стране и принять участие в турнире Australian Open, который начинается 17 января.
Новак Джокович прилетел в Мельбурн 5 января, но не смог в аэропорту пройти паспортный контроль. Причиной стала путаница с оформлением визы теннисиста. Ранее ему предоставили медотвод от вакцинации, основанием для которого стало то, что теннисист недавно переболел COVID-19. Австралийские власти приняли решение аннулировать визу сербу, о чем его проинформировала пограничная служба Австралии. Джоковича отправили в иммиграционный изолятор.
10 января стало известно, что суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича, он был отпущен на свободу и приступил к тренировкам.
Australian Open пройдет с 17 по 30 января, на трибунах будут присутствовать зрители. Австралийские власти до начала турнира неоднократно заявляли, что без прививки от коронавируса не допустят на мероприятие ни болельщиков, ни теннисистов.
В 2021 году Россию покинули 1,5 тысячи активистов и журналистов
Более 1,5 тысячи активистов и журналистов покинули Россию в 2021 году из-за политического и уголовного преследования. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на менеджера проектов организации Free Russia Foundation (признана в России нежелательной) Антона Михальчука. При этом организация учитывает только "политических" эмигрантов. Членов их семей или тех, кто просто расхотел жить в России и решил уехать, в статистике нет, отметил Михальчук.
Главными направлениями эмиграции, по его словам, стали Грузия, Литва и Украина. Кроме того, популярны и другие страны Восточной Европы, а также Франция и США.
Согласно Free Russia Foundation, волна политической эмиграции началась весной 2021 года, когда полиция начали приходить к участникам зимних митингов в поддержку Алексея Навального.
Тогда, согласно статистике "ОВД-Инфо" (проект признан "иностранным агентом"), к административной ответственности было привлечено более 200 человек, которых распознали по камерам видеонаблюдения. Кроме того, некоторые активисты стали обвиняемыми по уголовным делам об организации массовых беспорядков, перекрытии дорог и нарушении коронавирусных ограничений.
По подсчётам "Коммерсанта", опубликованным в ноябре, около половины из 38 бывших координаторов региональных штабов Алексея Навального (признаны в России экстремистской организацией) уехали из страны или собираются это сделать.
В октябре 2021 года исследование издания "Такие дела" и экспертов показало, что за последние 20 лет из России на постоянное место жительства в другие страны уехали от четырех до пяти миллионов человек. После 2011 года количество эмигрантов неуклонно растет, в последние годы их число составляет около 300 тысяч. Авторы исследования также провели опрос уехавших из России людей. Почти две трети из них (64 %) назвали причиной эмиграции стремление к безопасности.
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага
В Грузии сегодня отмечают День государственного флага. Главная традиция праздника – вывешивание государственных флагов. Также в разных городах страны проходят автомобильные шествия с флагами, пишет агентство «Новости-Грузия».
Флаг Грузии представляет собой композицию из пяти красных крестов на белом фоне, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Наряду с гербом и гимном, это один из главных официальных символов Грузии.
Парламент Грузии утвердил закон «О государственном флаге Грузии» 14 января 2004 года, после «революции роз». В тот же день бело-красный флаг был поднят над зданием парламента и сменил старый символ – флаг первой Грузинской республики кизилового цвета с черной и белой полосами.
С XII века различные источники сообщали в основном о бело-красных цветах грузинских знамен. На фресках кафедрального собора Светицховели во Мцхета (около XII века) изображен корабль с красными флагами и золотыми крестами.
На конфискованной недавно у «черных археологов» уникальной медной монете грузинского царя Давида IV Строителя (Давид Агмашенебели) также виден флаг с пятью крестами.
В Португалии проверяют законность выдачи паспорта Абрамовичу
Власти Португалии проводят проверку законности выдачи португальского гражданства российскому миллиардеру, владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу. Об этом сообщают Reuters и португальская радиостанция Renascença.
В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.
В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщила агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".
Ранее решение о выдаче португальского паспорта Роману Абрамовичу раскритиковали российский оппозиционер Алексей Навальный и местное отделение Transparency International - международной организации по борьбе с коррупцией. Навальный обвинил власти Португалии в коррупции, написав в твиттере, что они дали гражданство "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина. В Transparency International считают, что "за принятым с хорошими намерениями законом появилась паспортная мафия".
По словам источника РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге. В то же время, как отмечает Reuters, фамилия Абрамович широко распространена среди евреев-ашкенази, живущих в Центральной Европе.
Родословные кандидатов проверяются экспертами в одном из еврейских центров Португалии. За процесс подтверждения сефардского происхождения Абрамовича отвечало отделение в Порту. На сайте еврейской общины Порту говорится, что процесс подтверждения происхождения Абрамовича был одобрен некоторыми "самыми уважаемыми международными еврейскими организациями".
Роман Абрамович активно финансирует проекты еврейских общин во многих странах мира. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности. В последние годы Роман Абрамович сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.
Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии. Он также занимает 145 место в рейтинге богатейших людей планеты. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив.
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