Спасатели в Батуми помогли российскому судну избежать крушения

Российскому грузовому судну, потерявшему управление, удалось отойти от берегов Батуми на безопасное расстояние при помощи грузинских моряков и спасателей. Об этом говорится в заявлении Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

14 января нефтерудовоз «СГВ-Флот», плавающий под флагом России, зашел в порт Батуми. Из-за сильного шторма корабль утратил способность маневрировать, и волны стали уносить его к берегу Махинджаури. Тем не менее, к вечеру 15 января экипажу судна удалось самостоятельно остановить движение.

«После 03:00 в тесном взаимодействии с соответствующими службами Агентства морского транспорта судно постепенно смогло выйти в море, и теперь корабль уже безопасно стоит на якорной точке», - говорится в заявлении ведомства.

В течение всей ночи в Махинджаури находились сотрудники агентства, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, патрульной полиции и спасательная команда.

Как отмечается, экипаж российского нефтерудовоза состоит из 13 человек. Все они – граждане РФ, пишет агентство «Новости-Грузия».