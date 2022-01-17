В Грузии туриста заставили заплатить $310 за пиво. Сотрудник бара задержан

Полиция задержала сотрудника одного из баров в Тбилиси, принудившего туриста из Германии заплатить за пиво около 310 долларов.

По данным МВД Грузии, задержан 41-летний сотрудник заведения по обвинению в «принуждении — незаконном ограничении свободы действий человека». Бар опечатан.

Задержанному, в случае признания его виновным, грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, пишет агентство «Новости-Грузия».

Оперативно-розыскные мероприятия провели совместно сотрудники прокуратуры Тбилиси и главного управления полиции Старого Тбилиси.

По данным следствия, 14 января 2022 года сотрудник одного из клубов в центральном районе Тбилиси заставил посетителя этого клуба, 27-летнего немецкого туриста, заплатить за пиво гораздо большую сумму, чем его реальная стоимость.

По данным СМИ, иностранца заставили заплатить 950 лари (около 310 долларов) за бокал пива. Сам немец рассказал, что рядом с ним у бара села женщина, которая заказала шампанское. Когда мужчина допил свое пиво и собирался уходить, его остановил сотрудник заведения, который предъявил счет на 950 лари. В чеке было указано шампанское. Иностранец оплачивать его отказался, отметив, что уже заплатил 12 лари (около 4 долларов) за свое пиво.

«Он завел меня в комнату и сказал, что я должен заплатить. Я объяснил, что в кармане у меня нет больше 50 лари. После этого он толкнул меня и начал кричать, держа при этом в руке терминал. Он сказал мне достать бумажник, забрал мою банковскую карту, снял 950 лари, а также отобрал 50 лари, которые были у меня в кармане», – рассказал турист журналистам.