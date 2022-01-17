Собачья жизнь

Сейчас на улице постпраздничное политическое затишье, поэтому можно порассуждать на отвлеченные темы.

Сегодня я буду говорить о результатах деятельности особой категории людей, для которых человечество – это раковая опухоль на теле планеты, тупиковая ветвь эволюции и деструктивное племя. Человека можно более или менее терпеть, но до тех пор, пока он не посмеет переступить дорогу главному виду живых существ на Земли – собаке.

Как вы поняли, речь пойдет о собачниках. И не просто собачниках, а о категории, которую бы я назвал «зоо-фанатами». Если слушать их речи, то сложится такое впечатление, что люди перед выходом на улицу должны спрашивать разрешения у собак: «А ничего, если мы тут выйдем с детьми прогуляться? Ваше высочество не возражает? Ага, спасибо большое…»

Поводом для этого блога послужила дискуссия в социальных сетях – один из моих френдов выставил фото, на котором были изображены пять здоровенных лохматых дворняг, устроивших себе тихий час у входа на станцию метро в самом центре города, просто центрее не бывает. Картинка вызвала всеобщий восторг, так и не породив нормальный и естественный в этой ситуации вопрос: вот вы представляете, чтобы собаки перегородили вход на центральную станцию метро, допустим, Праги? Вацлавская площадь, архитектура, готические дворцы, тысячи иностранных туристов – и стая собак, которая вальяжно развалилась у входа на станцию метро…

Соображения зоо-фанатов по этому поводу просто поражают. Например, один мой знакомый гипер-собачник перебрался на проживание с тремя своими милыми песиками в один из европейских городов и возмущался: собачки, видишь ли, бросаются на прохожих, потому что район слишком тесно застроен, и они ощущают дискомфорт из-за этого. Ну вот, надо же. Какие-то там людишки, посмели чего-то там себе понастроить, а у собак – СОБАК!!! – разрешения не спросили.

На окраине Тбилиси бродячая собака укусила прохожую. Шла себе женщина по улице, никого не трогала и не заметила, как сзади к ней приблизился милый песик метрового роста и цапнул ее. Зоо-фанаты не отчаиваются: в чем дело, почему укусила, просто так? Как выяснилось, она несла в пакете рыбу и, вероятно, это послужило спусковым крючком для нападения.

Нууу, рыбу несла... Это же совсем другое дело. Значит, не просто укусила, а по веским причинам. Ну да, конечно. Вокруг столько голодных милых песиков, а тут какая-то там гомо сапиенс посмела в это время всеобщего собачьего голода купить рыбу – РЫБУ!!! – и пройтись с ней по улице. Наглость какая. И она еще смеет выражать недовольство?

В соцсетях одна несознательная дама посмела высказать недовольство тем, что в парке свора собак облаяла ее пятилетнюю дочь… У зоо-фанатов и тут готов ответ – не поверите, какой именно. «А чего это вы дочь выводите обязательно в парк, где собаки ходят? Что, больше пойти некуда?..»

Да, конечно. Предлагаю ввести новую практику. Такой себе собачий карантин. Как во время пандемии. Перед выходом на улицу посылать эсэмэску ближайшим уличным собакам – спрашивать разрешение на выход. Вы не будете возражать, если мы сегодня будем иметь наглость выйти на улицу? А то у нас запасы почти закончились, в холодильнике пусто, надо бы продуктами запастись. Это не займет много времени, и вас мы никак не побеспокоим! Можно, да? Ай, спасибо большое…

Все это, конечно, шутки, но в каждой шутке есть доля истины. Положение с бродячими собаками в Грузии совершенно критическое. Они оккупировали почти всю территорию страны – от убогих окраин до элитных горнолыжных курортов. Я был свидетелем такой картины: в Бакуриани, у центрального катка, где полно народу, туристы, мамы-папы с детишками. И вдруг, откуда ни возьмись, на территорию врывается стая собак, около 15 единиц. Злые, агрессивные…

Это они только поодиночке – милые, чипированные, безобидные. Как только их больше пяти в одном месте, всю их доброту как рукой снимает, и они снова становятся агрессивными, приставучими, лают на проходящих мимо собак с хозяевами, бегут за велосипедами и мотоциклами. В этом отношении собаки очень похожи на своих двуногих друзей.

Думаете, они мирные и безобидные? Спросите об этом у местных рабиологов, у которых выстраиваются очереди за вакциной от бешенства.

Стая дворняг в городе – это само по себе плохо и опасно, стая дворняг в туристических зонах и гламурных кварталах – это уже показатель того, что в стране что-то не так. Государство от решения этого вопроса полностью самоустранилось. У «Грузинской мечты» идеология такая: никого не обижать лишний раз, в особенности тех, кто может поднять шум в СМИ. НПО, занимающиеся защитой прав животных, – одни из самых активных в Грузии. Связываться с ними «мечтатели» лишний раз не хотят – зачем нам этот шум, потом иди и объясняй всем, что не живодер…

В итоге, собак стерилизуют, вроде как сделают прививку, воткнут в ухо чип – и все, свобода. XXI век, и стаи бездомных собак заняли достойное место у подъемников престижных горнолыжных курортов и у входов в дорогие рестораны. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Хотя как сказать... Когда видишь абсолютный приоритет собаки над человеком в нынешней Грузии, кусачими впору стать нам. А собаки будут жаловаться: только от жизни человеческой человек бывает кусачим…

Ни в коей мере не поймите это так, что я антисобачник и уж тем более сторонник их умерщвления. Слово-то какое придумали, стыдливо-политкорректное – «усыпление». Ни в коем случае, собака, хоть и часто враг человека, но все же живое существо. Но очевидно и то, что бродячим собакам на улице не место. В туристических зонах, где страна должна выглядеть даже более цивилизованной, чем она есть на самом деле, – не место в троекратном размере.

Я странным образом принадлежу к непонятливой и недалекой категории, которая из черт знает каких соображений считает, что собачки – это, конечно, очень мило, но главное – все же человек. Зоо-фанаты также должны понять, что все на свете имеет свое место – в том числе собаки. Государство, которое и так тратит деньги на уход за собаками и на их корм, должно продолжать делать это, но на специальной территории – где-нибудь за городом, в открытом вольере, где собаки будут жить своей, собачьей жизнью, не пересекаясь с человеческой.

Вот тогда и будет у нас зоологический порядок.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции