Жизнь и смерть Зураба Чичошвили

Гибель беженца из Абхазии, выпавшего из здания бывшего санатория «Картли» в Тбилиси, напомнила грузинскому обществу и властям о проблемах почти 30-летней давности. Особое возмущение вызвало заявление министра здравоохранения Зураба Азарашвили, который назвал несчастным случаем то, что, по утверждениям очевидцев, было отчаянной попыткой привлечь к проблеме внимание власти.

Почему премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня на заседании правительства не нашел слов сострадания из-за гибели беженца из Абхазии Зураба Чичошвили, выпавшего из окна бывшего санатория «Картли» у Тбилисского моря, – задавались вопросом его близкие и ответа не находили.

Зурабу Чичошвили было 23 года, когда он стал беженцем. Возможно, осознание того, что за минувшие почти три десятка дет он так и не сумел приобрести крышу над головой своими силами или добиться ее от власти, и толкнуло его на такой самоубийственный шаг. Его соседи утверждают, что перед тем, как выброситься с девятого этажа, он сказал: «Может быть, это вам поможет». Ведь уже несколько лет, а в последние дни особенно, жители корпуса, который находится в аварийном состоянии, устраивали протестные акции и требовали расследования. Министр здравоохранения и по вопросам беженцев Зураб Азарашвили не связывает протест беженцев и гибель одного из них:

«Это был несчастный случай, который, к сожалению, произошел, и я соболезную семье. Что касается проблем, связанных с санаторием «Картли» и другими беженцами. С первого дня моей работы в министерстве ведутся консультации, и у нас есть конкретные планы обеспечения беженцев. Мы точно знаем приоритеты в предоставлении жилья 13 тысячам семей. Мы договорились, что периодически будем сообщать беженцам, как идет этот процесс, это будет прозрачно, и мы будем соблюдать сроки и обязательства. По факту смерти идет расследование. По первичной информации, это был несчастный случай. Я прошу дождаться итогов расследования, и не будем связывать это с проблемами беженцев».

Молчание премьер-министра и слова министра здравоохранения побудили беженцев обратиться к власти. Анна Салия зачитала приглашенным журналистам общее заявление:

«Господин министр, в этой стране люди умирают жестокой смертью. В этой стране людей убивает халатность, безнадежность и отчаяние. Именно это и стало причиной этой трагедии, и вы не избежите ответственности за это. Властью были высказаны предположения о причине смерти – о психических проблемах, о злоупотреблении вредными веществами, о бытовом конфликте, ждем других версий. Но все это попытка оскорбления человека, доведенного до отчаяния. Нет связи алкоголя с самоубийством, но есть связь между суицидом и отчаянием».

Смерть беженца вызвала политическую полемику. Оппозиционеры потребовали должного реагирования на инцидент, ведь проблема беженцев из санатория «Картли» появилась не сегодня. Депутат Тамар Кордзая потребовала парламентского расследования, но в первую очередь она обратилась к следственным органам:

«Я обращаюсь в первую очередь к следственным органам – начать расследование не только по факту самоубийства, но и в связи со всеми остальными нюансами, связанными с вопросами расселения компактно заселенных у Тбилисского моря беженцев. Как давались обещания, кому не закупили квартиры, по каким причинам? Мы должны установить виновных в преступной халатности».

Тамар Кордзая призвала главу парламентского комитета по вопросам защиты прав человека Михаила Сарджвеладзе взять это дело под личный контроль. Сарджвеладзе между тем, как выяснилось, находится за рубежом.

Народный защитник Нино Ломджария назвала неправильными преждевременные оценки министра здравоохранения по поводу смерти беженца. В своем заявлении она напоминает, что не раз призывала соответствующие ведомства заняться вплотную проблемами беженцев, проживающих в аварийном здании «Картли», и не усложнять их жизнь бюрократическими проблемами.