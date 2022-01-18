Обзор грузинской прессы

«Единое национальное движение» представило новый секретариат, который возглавит Петре Цискаришвили, пишет сайт телекомпании «Рустави 2». Всего в партии будет 12 секретарей в различных направлениях: по иностранным делам, аналитической деятельности, связям с общественностью, юридическим и избирательным вопросам и т.д.

«Мы распределили ответственность по такому принципу, какой необходим партийному менеджменту для того, чтобы правильно отвечать на вызовы, существующие в стране. Естественно, мы будем работать над будущими планами, чтобы показать обществу, как изменятся вопросы трудоустройства, какие экономические реформы будут проведены в случае нашего прихода к власти. Будем встречаться несколько раз в неделю и тесно сотрудничать с политсоветом», – сказал генеральный секретарь «Нацдвижения» Петре Цискаришвили.

По мнению некоторых политологов, новый секретариат усиливает радикальное крыло партии и ослабляет позиции нынешнего председателя партии Ники Мелия, что неизбежно приведет к разногласиям и напряженности внутри самого «Нацдвижения». Так считает и аналитик Рамаз Сакварелидзе.

«Я думаю, что позиции Ники Мелия ослабевают, а радикальное крыло становится еще сильнее. Но радикализм убивает партию, и, похоже, некоторые лидеры партии уже хорошо это осознают. Общественность не желает радикализма, и многие в партии не могут этого понять. ЕНД пытается вернуться к власти с помощью радикализма с 2012 года. Но ведь именно из-за этого народ отказался от их правительства», – сказал Рамаз Сакварелидзе в интервью газете «Резонанси».

Что касается непосредственно новой структуры в партии, «никаких принципиальных изменений «Нацдвижению» она не принесет», – считает респондент издания.

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Представители упраздненной Службы государственного инспектора планируют обжаловать вердикт тбилисского городского суда, который отменил решение инспектора в отношении Пенитенциарной службы за распространение записей с экс-президентом Михаилом Саакашвили. 3 декабря 2021 года Служба госинспектора установила, что Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба нарушили статью 44 закона «О защите персональных данных», за что министерство было оштрафовано на 500 лари, а Пенитенциарная служба – на 2000 лари, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Ведомства обжаловали это решение в городском суде Тбилиси, который принял совершенно необоснованный вердикт, считает представитель (упраздненной) Службы государственного инспектора Джони Чониадзе.

«К сожалению, суд отменил решение госинспектора, что было неожиданностью, поскольку это решение было абсолютно обоснованным. Очень жаль, что суд удовлетворил иск Специальной пенитенциарной службы, поскольку мы уверены в справедливости нашего решения, в его правильности. Государственная инспекция обязательно обжалует решение в апелляционном суде, и надеемся, что в этой инстанции все же дадут решению соответствующую оценку», – сказал в интервью телекомпании «Рустави 2» Чониадзе.

Он также считает, что полная отмена решения Службы государственного инспектора судом создает «опасный прецедент и стандарт» с точки зрения защиты прав задержанных и защиты данных в публичном секторе, кроме того, это «наносит существенный вред состоянию защиты персональных данных в Грузии».

Между тем адвокаты экс-президента Михаила Саакашвили обратились в прокуратуру Грузии с просьбой признать политика пострадавшим в результате бесчеловечного и унижающего достоинство обращения.

«В первую очередь это важно для того, чтобы у нас был полный доступ ко всем материалам следствия государственного инспектора. Мы ведем с ними обмен материалами, но есть и такие, которые для нас недоступны. В первую очередь - это кадры нечеловеческого обращения, пыток Саакашвили, весь маршрут: то, как его поместили в машину, сам путь и так далее. Также призываю Службу государственного инспектора и Народного защитника зафиксировать свою позицию по этому вопросу, желательно публично», – заявил один из адвокатов экс-президента Ника Гварамия.

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Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе завоевал золотую медаль и стал победителем этапа Кубка мира в соревновании, проходившем в Тбилиси. Молодой спортсмен стал первым грузинским саблистом, завоевавшим Кубок мира. В ¼ финала Базадзе победил итальянца Джованни Репе, в полуфинале одолел француза Болада Апити, а в финале встретился с россиянином Камилем Ибрагимовым и победил его с убедительным счетом 15:8, пишет сайт Общественного вещателя.

«Это одна из самых важных побед в моей карьере, и я очень счастлив. Я рад, что стал победителем Кубка мира именно в Тбилиси. Здесь было столько болельщиков, перед этими людьми невозможно проиграть, хочу всех их поблагодарить. В полуфинале во время выступления против француза Болада Апити у меня заболела нога, а в финале произошло растяжение мышцы, но я даже не подумал прекращать бой, поскольку был большой шанс победить», – сказал Сандро Базадзе в интервью Общественному вещателю Грузии.

Что касается планов на будущее, в ближайшее время саблист планирует выступить на чемпионате Европы, а в долгосрочной перспективе – добиться успеха на Олимпиаде.