Снег и метель: в Грузию вернулась зима

Метель, гололед и обильные осадки вот уже пять дней создают разные проблемы по всей Грузии. На многих дорогах страны введены ограничения автомобильного передвижения. Некоторые регионы оказались не готовы к такой непогоде.

Со вчерашнего дня сообщения об авариях на линиях электропередач и заснеженных автомобильных дорогах начали поступать в различные службы с особой частотой. Отрезанным от остального мира оказалось и село Хабелашвили Шуахевского муниципалитета. Местами толщина снежного покрова здесь достигала двух метров, рассказал телекомпании «Формула» местный житель Гела Хабелашвили. Спецтехника здесь не появлялась несколько дней, а из-за обильных осадков кареты скорой помощи не могли добраться до села. Одного из местных жителей, который получил перелом в результате падения, односельчанам пришлось нести на носилках три километра до клиники, утверждает Гела Хабелашвили:

«Дороги нет, не было возможности перевезти его. Пришлось нести его до больницы. У нас вот уже пять дней идет снег, и никакая техника здесь не появлялась. Только на второй день проехал какой-то трактор и все. Никаких работ по расчистке дорог не проводилось, кроме того, у нас проблемы со светом».

Пострадавшему уже оказана вся необходимая помощь, сообщил сегодня, во второй половине дня мэр Шуахеви Омар Такидзе, также муниципальные службы начали работать над расчисткой местных дорог:

«Была расчищена дорога в обоих направлениях. Когда толщина осадков достигает двух метров, нормально расчистить дорогу не получается, на это требуется разумное время».

Осадки создали проблемы и во многих других районах, сообщают в Департаменте автомобильных дорог Грузии. В последнем сообщении ведомства, распространенном в соцсетях, говорится, что из-за этого на десятках отрезков разных дорог установлен специальный режим. Из-за обильного снегопада на трассе Чохатаури-Бахмаро разрешено передвижение только на автомобилях высокой проходимости, на дороге Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещена езда с прицепами и полуприцепами, ограничено движение в таких направлениях, как Алпана-Цагери, Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда, Батуми-Ахалцихе, говорится в письменном заявлении:

«Работы по очистке автомобильных дорог продолжаются в усиленном режиме. По всем направлениям мобилизована снегоуборочная техника, дороги посыпают технической солью для восстановления движения в кратчайшие сроки. В настоящее время в результате интенсивных работ восстановлено свободное передвижение на автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, трассе внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони и на мосту Чолабури-Терджола-Ткибули. Мы призываем население передвигаться на исправном транспорте, оснащенном зимними шинами, и соблюдать режимы, установленные на дорогах».

Совершенно неподготовленным к осадкам и морозам оказался город Кутаиси. Местные жалуются на частые отключения электроэнергии и воды, а вчера ночью почти на сутки без газа остались 7000 абонентов.

«Когда я встал утром, не было ни света, ни газа, а подачу воды восстановили вчера в час ночи. Это сложно, когда в такой ситуации у тебя есть маленький ребенок. Необходимо отопление», – сказал местный житель.

В течение суток подача газа будет восстановлена всем абонентам, заявил представитель компании «Сокар» Мераб Кублашвили и попытался объяснить причину отключения, не вдаваясь в подробности:

«Вчера примерно в 18:00 на главной станции компании по транспортировке газа возникли технические проблемы, которые мы быстро решили, но они вызвали падение давления. Поскольку сейчас зимний период и потребность в газе высокая, а давление было низким, в целях безопасности мы отключили подачу, в течение ночи возобновлять ее было нельзя».

Жителям Грузии придется дожидаться улучшения погоды еще сутки, говорит начальник Управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Ниорадзе:

«Сегодня опять поступила новая волна холода, влажных и холодных воздушных масс. Снег сейчас идет везде: в Западной Грузии, в Батуми, в низменных, горных и высокогорных районах. Эта непогода сохранится сегодня ночью и завтра днем. Ожидается небольшой снег в Тбилиси. Должен усилиться ветер с западного направления, сегодня ожидаются порывы до 20 метров в секунду, а завтра до 20-25, в том числе и в Тбилиси».

21 января осадки практически полностью прекратятся, до тех пор по всей Грузии сохранятся и морозы, особенное похолодание будет наблюдаться в Восточной Грузии – до -16 градусов, а в Тбилиси до -6, говорят в Управлении гидрометеорологических прогнозов.