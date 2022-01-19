«Возмущенные граждане» и (не)литературная дискуссия

В Грузии составлена петиция с требованием отставки министра культуры Теи Цулукиани. Поводом послужило заявление ведомства, в котором речь шла об ошибках, допущенных в издании Музея литературы – «Элене Бакрадзе (Дариани)». Наблюдатели усмотрели в нем продолжение репрессивной политики, по их мнению, проводимой ведомством с тех пор, как его возглавила бывшая глава Минюста.

Заявление Минкульта начинается с упоминания о неких «возмущенных гражданах», обратившихся в ведомство. Причина – стихи поэтессы Анны Каландадзе, которые в книгу об Элене Бакрадзе были внесены как написанные последней. Далее в заявлении приводится информация о составителе и редакторе книги:

«Редактор искренне переживает из-за данной ошибки, вследствие чего она даже заболела. Министерство с почтением относится к многолетней добросовестной деятельности Теи Твалавадзе и желает ей здравия. Что же касается составителя книги, который в то же время является руководителем музея, он болен ковидом. В ближайший период министерство намерено и с ним серьезно обсудить вопрос. Необходимо выяснить, чем именно обусловлена ошибка в таком солидном учреждении, как Музей литературы, которая вызвала столь масштабный резонанс».

Минкульт потребовал от музея прекратить распространение издания и принять все меры для возвращения «экземпляров, уже переданных третьим лицам».

Составитель издания – директор Музея литературы Лаша Бакрадзе в свою очередь заявил, что был подготовлен вкладыш с указанием всех допущенных в издании ошибок, который планировалось приложить к каждой книге. Впрочем, этого для министерства оказалось недостаточно. Весь оставшийся тираж был изъят и передан Минкульту.

По поводу ошибочно приписанных Элене Бакрадзе стихов директор музея еще 2 января написал на своей странице в «Фейсбуке». По его словам, эти стихи были переписаны в дневник рукой Бакрадзе, и составители книги, по ошибке посчитав, что они принадлежат ей, включили их в издание. «Мы ошиблись и приносим извинения», – писал Лаша Бакрадзе.

«Ошибки, наличие которых, я еще раз повторяю, я признал еще 2 января, оказывается «сейчас уже без сомнений подтверждены вследствие изучения вопроса Министерством культуры». Такие ошибки, к сожалению, не так уж и редки в издательском деле, и нужно очень постараться, чтобы увидеть здесь какой-то заговор – на этот раз уже против Анны Каландадзе. Когда появляются подозрения в некоем преступлении, должен существовать и мотив. А какой мотив может быть у издателя и редактора, чтобы Элене Дариани, подозреваемой в присвоении стихов Паоло Иашвили [в литературных кругах ведутся споры об авторстве цикла «Дарианули»], приписать теперь уже и стихи Анны Каландадзе?»

Элене Дариани – фигура, о которой в литературных кругах много спорят. Часть литературоведов полагает, что Элене Дариани – это литературная мистификация Паоло Иашвили, в то время как другая считает, что Дариани – это псевдоним Элене Бакрадзе.

Впрочем, волну возмущения в части общества вызвала не литературная полемика того или иного толка, а тон и характер заявления Минкульта, которые были восприняты как прямая угроза в адрес директора Музея литературы.

Группа активистов начала сбор средств на издание новой, исправленной версии «Элене Бакрадзе (Дариани)». За несколько часов было собрано даже больше, чем требовалось.

Параллельно была подготовлена и петиция с требованием отставки министра Цулукиани. С ее приходом в ведомство, полагают подписавшие ее, министерство пытается усилить политическое влияние на подотчетные ему организации и учреждения, ограничивает доступ к информации, которая должна быть публичной, а также увольняет сотрудников, высказывающих недовольство процессами, происходящими в стране или в Минкульте. Кроме того:

«(Ведомство Цулукиани) отказывается от советов авторитетных организаций и экспертов, опираясь на консультации с людьми с непонятными, необоснованными знаниями и опытом. Это уже нанесло вред (монастырскому комплексу) Гелати, с большой вероятностью навредит и другим памятникам, а также коллекциям музеев». Об этом говорится в тексте петиции.

К слову, в защиту Музея искусств, реорганизация в котором тоже вызывает много вопросов, на 21 января запланирована акция протеста у Минкульта.