Обзор абхазской прессы

Агентство «Апсныпресс» публикует мнение историка и политолога Астамура Тания, которое он высказал по итогам консультаций в Общественной палате с политическими партиями и общественными движениями с целью выработки единой концепции выхода из политического кризиса.

Астамур Тания заявил: «Нужен консенсус между противоборствующими сторонами, но нужен и более широкий диалог. Есть много людей, которые не согласны ни с мнением оппозиции, ни с мнением власти. Их мнение в нашем обществе практически не учитывается. Поэтому нужно садиться за стол и обсуждать не только политические вопросы и вопросы выборов. У нас очень много актуальных проблем, связанных с экономикой, демографией, образованием, и эти вопросы здесь сегодня мы обсуждали. Для того чтобы действительно все наше общество участвовало в решении проблем, мы должны привлекать другие силы к выработке решений, необходимых для нашей страны».

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Блогер Никсон Ажиба на своей странице в Facebook написал, что власть на своем примере должна показать, что закон о декларировании доходов, расходов писан для всех и не должен трактоваться на усмотрение кого-то.

«По закону о декларировании кандидаты в депутаты, а также члены ЦИК должны сдать антикоррупционные декларации свои и членов семьи (за исключением совершеннолетних детей) в Министерство по налогам и сборам. Потом эти декларации должны быть, согласно закону, опубликованы на сайте Министерства по налогам и сборам. Не сдавшие декларации в налоговую (а не только в ЦИК, как раньше) не могут быть допущены к выборам. Как и сами члены ЦИКа. У меня вопрос – кто будет проверять их декларации? Антикоррупционное управление до сих пор не начало работу, МВД, СГБ, прокуратура до сих пор не получили доступ к базе данных с деталями, с адресами недвижимости и счетами в банках. Сами налоговые инспекторы также лишены доступа к полной базе, и пока все под замком. Кто будет проверять? Или нарочно сделано так, чтобы никто не проверял? Совравшие в декларациях и утаившие доходы и недвижимость тоже не должны быть допущены», – отметил блогер.

Никсон Ажиба подчеркнул, что нарушение законов порождает хаос.

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«Апсадгьыл-инфо» сообщает, что в новой Ткуарчалской центральной районной больнице 18 января провели первую хирургическую операцию по родовспоможению – кесарево сечение. Родился мальчик весом 3.600. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Операционная оснащена новейшим медицинским оборудованием, двумя оперативными залами, один для акушерско-гинекологического отдела, второй – для хирургического отделения. При Ткуарчалской ЦРБ открыт пункт скорой помощи.

Из Ткуарчалского района женщины выезжали в г. Сухум и за пределы республики за этими медицинскими услугами. Строительство ЦРБ Ткуарчала было осуществлено в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. 29 декабря в Ткуарчале состоялось официальное открытие Центральной районной больницы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия