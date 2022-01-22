Визит евродепутатов в Тбилиси отменили из-за председателя парламента Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече группе депутатов Европарламента (ЕП) по причине загруженного рабочего графика, после чего они отменили свой визит в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП в пятницу.

С целью начала «диалога Жана Моне» визит планировали члены Европарламента, работающие по вопросам Грузии: Виола фон Крамон-Таубадель («Зеленые», Германия), Мириам Лексманн (EPP, Словакия) и Марина Кальюранд (S&D, Эстония), сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Как фасилитаторы «диалога Жана Моне» мы сожалеем, что визит в Тбилиси, запланированный на 21-22 января, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия», - сказано в заявлении. Они подчеркивают, что их усилия призваны содействовать «развитию межпартийного диалога для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия».

«Мы сожалеем, что на данном этапе не выполнены политические условия, необходимые для начала этого амбициозного процесса. Мы считаем, что парламент Грузии играет ключевую роль и несет ответственность за устранение сохраняющейся и пагубной политической поляризации в стране и продвижение инклюзивной и реформистской повестки дня», - говорится в сообщении.

Депутаты ЕП добавляют, что их предложение о начале «диалога Жана Моне» остается в силе, и они готовы помочь парламенту Грузии, «учитывая серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна, и ожидания граждан».