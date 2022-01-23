Скончалась олимпийская чемпионка в стрельбе из лука Кетеван Лосаберидзе

Легендарная грузинская лучница Кетеван Лосаберидзе скончалась в возрасте 72 лет, сообщает Общественный вещатель Грузии. О причинах смерти не сообщается.

Кетеван Лосаберидзе – единственная женщина как в СССР, так и в независимой Грузии, ставшая олимпийской чемпионкой в стрельбе из лука. Свое имя в историю советского и грузинского спорта она вписала на Играх в Москве в 1980 году.

Первый титул спортсменка завоевала в 1967 году, а уже через пять лет Лосаберидзе, которой на тот момент было 22 года, приняла участие в своей первой Олимпиаде в Мюнхене, где заняла четвертое место. К тому времени Лосаберидзе уже была чемпионкой Европы в личном и командном зачетах.

С 2002-2005 год она занимала пост президента Национальной федерации стрельбы из лука Грузии.

Кетеван Лосаберидзе проработала 32 года на кафедре общей математики в Тбилисском госуниверситете. Легендарная грузинская лучница награжден орденом Вахтанга Горгасали II степени, президентским Орденом Сияния в 2018 году и орденом Дружбы народов.