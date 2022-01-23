ЕС призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву

Европейский союз потребовал освободить жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, насильно вывезенную в республику полицейскими. В заявлении на сайте дипломатической службы ЕС выражается озабоченность непрекращающимися нарушениями прав человека в регионе.

«Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, провести расследование обстоятельств случившегося и положить конец преследованию защитников прав человека, членов их семей, и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», - говорится в тексте. От российских властей ждут так же эффективного и быстрого расследования всех случаев внесудебных казней, пыток и других случаев грубого нарушения прав человека в Чечне.

Российские власти на заявление не реагировали.

Сайди Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, рассказал в эфире телеканалу «Дождь» старший сын судьи Ибрагим, его с отцом похитили приближенные Рамзана Кадырова. Он утверждает, что их пытали, причем его лично, как утверждается, пытал сам Кадыров.

Мусаева была задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде 20 января и вывезена в Чечню. Власти республики обвиняют судью и его семью в причастности к работе оппозиционного телеграм-канала, называя эту деятельность экстремистской. Они это отрицают.