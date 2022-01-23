Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку, сообщает «Интерфакс».

«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.

Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».

«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - заявил Саркисян.

По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.

Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.