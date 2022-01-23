Давид Залкалиани: Грузия солидарна с Украиной и украинским народом

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine.

По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.

«Абсолютно недопустимо ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность любой страны. Грузия солидарна с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной», - написал Давид Залкалиани на своей странице в Twitter.

Сегодня активисты, представители неправительственных организаций, члены оппозиционных партий собрались перед посольством Украины в Тбилиси и выразили солидарность с Украиной, сообщает Общественный вещатель Грузии. Протестующие развернули украинские флаги на фоне украинского гимна.

По заявлению участников акции, на фоне российской угрозы против Украины важно, чтобы украинский народ чувствовал поддержку и солидарность со стороны Грузии. По их словам, агрессивная политика России является неприемлемой. Протестующие также считают, что правительство Грузии должно зафиксировать четкую позицию в поддержку Украины и осудить агрессивную политику России.

У посольства также собрались граждане Украины и Беларуси, проживающие в Грузии.