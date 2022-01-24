Треть министров правительства Грузии заразилась коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения "омикрон" штамма коронавируса.

По словам директор ВОЗ в европейском регионе Ханса Клуге ,"вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако необходимо внимательно наблюдать за возможными новыми вариантами коронавируса, предупреждает он.

По мнению Клуге, после того как волна распространения "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет". С приближением лета наступит период затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако "пандемия не обязательно вернется", считает представитель ВОЗ. В то же время, надо сохранять большую осторожность, так коронавирус удивлял нас не один раз, добавил Ханс Клуге.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не согласна с Клуге. Она считает, что со спадом заражений "омикроном" пандемия не завершится, так как вирус продолжает мутировать, и новые варианты могут оказаться ещё опаснее.

Впервые штамм "омикрон" был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. ВОЗ присвоила ему тогда "статус вызывающего беспокойство".

По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться вариантом "омикрон", который в несколько раз заразнее других штаммов коронавируса . Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Учёные предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжёлых случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.

В некоторых странах ЕС видят в более заразном, но менее опасном "омикрон"-варианте коронавируса шанс выйти из пандемии COVID-19 и начинают отменять ограничения. В Великобритании с 25 января отменяются обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удалённую работу.