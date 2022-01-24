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Супруге премьера Грузии передан в пользование участок леса в Бакуриани
Супруге премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Нуну Тамазашвили передан в пользование на 49 лет участок леса в Бакуриани площадью 5958 кв. метров. Передача имущества состоялась в декабре прошлого года и была осуществлена на основании приказа Национального агентства государственного имущества от 2 декабря 2021 года, пишет Netgazeti.
Договор о праве специального лесопользования был зарегистрирован в Государственном реестре 28 декабря. Согласно документам, указанная территория до сих пор является несельскохозяйственной и входит в лесной фонд.
Нуну Тамазашвили также владеет отдельным земельным участком площадью 1530 кв.м., который находится рядом с этой территорией. Этот участок предназначен для сельскохозяйственных [усадебных] целей.
Согласно документам, Тамазашвили купила приусадебный участок по частям, у частных лиц в 2017 и 2019 годах, затем объединив их в один участок.
Информацию о передаче госимущества Нуну Тамазашвили с правом пользования на 49 лет впервые обнародовала телекомпания «Пирвели». По сообщению телекомпании, Нуну Тамазашвили будет платить по 6255 лари в год за использование переданной земли и имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурно-рекреационных целей.
23 января Национальное агентство лесного хозяйства опубликовало заявление по поводу указанного земельного участка. Согласно заявлению, Нуну Тамазашвили получила право пользования лесным участком посредством электронного аукциона, в котором имели право участвовать и другие юридические или физические лица.
Другие новости дня
Между главами МИД Грузии и Украины состоялся телефонный разговор
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Давид Залкалиани провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
По информации МИД Грузии, в ходе беседы Залкалиани подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации.
Давид Залкалиани также отметил, что Грузия и Украина сталкиваются с общими проблемами, связанными с оккупацией, пишет Общественный вещатель Грузии.
«Стороны обменялись информацией о текущих процессах, ситуации вдоль границ Украины. Стороны положительно оценили поддержку международных партнеров и их однозначную позицию в том, что суверенитет Грузии и Украины, территориальная целостность, как и суверенное право двух стран выбирать свое будущее и европейские и евроатлантические устремления, это красная линия, которая не будет пересмотрена в ходе переговоров, а решения по вопросам Грузии или Украины не будут приниматься без участия этих стран», – сказано в заявлении.
По информации МИД, министры договорились продолжить контакты на высоком уровне для обмена информацией о текущих процессах.
Фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID
Футбольные фанаты московского "Спартака" и санкт-петербургского "Зенита" объявили о бойкоте матчей из-за введения Fan ID. В заявлениях болельщиков популярных российских команд говорится, что они отказываются от посещения игр до полной отмены закона о паспорте болельщика.
Основания для отказа в выдаче паспорта болельщика сформулированы таким образом, что их можно применять максимально произвольно, говорится в заявлении фанатов "Зенита".
К фанатам московской и петербургской команд присоединились и болельщики "Ростова".
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в ответ сказал, что в заявлениях фанатов нет смысла, а заявления и предложения следовало вносить в Госдуму на стадии обсуждения законопроекта. "В пандемию играли без болельщиков, поиграем еще немного – ничего страшного. На мой взгляд, в итоге это все приведет к тому, что болельщики вернутся на стадионы", – цитирует Колоскова сайт sports.ru.
- В декабре Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении в России паспорта болельщика – Fan ID. Это электронный документ, который позволяет идентифицировать зрителя, участника или организатора спортивного соревнования. Получить его можно будет на сайте Госуслуг. Власти могут отказать в получении паспорта или приостановить его действие, если зритель нарушал общественный порядок или известно, что он собирается это сделать.
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ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке
Центральный банк России с 15:00 в понедельник, 24 января, приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу, говорится в сообщении на его сайте.
"Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках", — подчеркивает Центробанк.
Ранее в течение дня рубль обрушился до многомесячных минимумов. На максимуме доллар стоил 79,4 рубля, а евро — 89,8 рубля. Падали и индексы Мосбиржи и РТС. Это происходило на фоне заявлений НАТО об усилении присутствия в Восточной Европе в ответ на угрозу вторжения России на Украину.
После заявления ЦБ курс рубля немного укрепился.
- Российский бюджет в 2022 году формируется из расчета цены на нефть в $44,2 за баррель. Если реальные цены на нефть выше этого показателя, то "сверхдоходы" идут в резервы.
- ЦБ утверждает, что приостановил покупки иностранной валюты, чтобы не оказаться дополнительного давления на рубль. Так как в январе 2022 года рубль дешевеет, а нефть дорожает.
- Предыдущее крупное падение на российском фондовом рынке произошло 18 января: в тот день он пережил самый серьезный обвал с марта 2020 года и потерял весь рост прошлого года.
В абхазском парламенте предложили перенести выборы из-за пандемии
В Комитете по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны парламента самопровозглашенной республики Абхазия прошло слушание по эпидемиологической обстановке. На встречу были приглашены профильные специалисты.
Как сообщается на сайте парламента, участники слушаний оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с надвигающейся новой волной штамма коронавируса «омикрон», а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса.
По итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжания и премьер-министру Александру Анквабу перенести на шесть месяцев парламентские выборы, назначенные на 12 марта.
«Очевидно, что наше обращение запоздалое, но момент еще не упущен. При условии согласованности действий всех политических и общественных сил, руководстве рекомендациями специалистов и решительности шагов мы сможем минимизировать надвигающуюся угрозу и ее последствия», – сказано в заявлении.
Отметим, чти ранее отложить на один год парламентские выборы предложила абхазская оппозиция.
Задержанного близ Цхинвали гражданина Грузии передали грузинской стороне
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия передали грузинской стороне задержанного 22 января жителя Карельского муниципалитета. Об этом сообщили в югоосетинском КГБ.
По информации ведомства, гражданин Грузии Леван Макашвили был задержан на окраине Цхинвали 22 января за нарушение де-факто границы.
«В ходе предварительного разбирательства установлено, что на противоправное деяние нарушителя подтолкнули безысходность, отсутствие социально-экономической стабильности в Грузии, а также невозможность трудоустройства», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
В ведомстве отметили, что из-за проблем со здоровьем Макашвили был передан грузинской стороне без штрафных санкций.
Оппозиционные фракции парламента Грузии опубликовали заявление по Украине
Парламентские фракции «Группа реформ», «Национальное движение» и «Лело» выступили с совместным заявлением по Украине.
В заявлении сказано, что парламентская оппозиция и большинство совместно должны принять парламентскую резолюцию в поддержку Украины, чтобы выразить общегосударственную, многопартийную позицию поддержки стратегического друга и партнера.
Кроме того, в заявлении затронуты следующие вопросы:
- Активизация Грузино-украинской группы друзей и организация совместного визита парламентского большинства и оппозиции в Киев в ближайшие дни для демонстрации совместной поддержки;
- Встреча с министром иностранных дел и министром обороны в формате комитета в парламенте Грузии на этой неделе для обсуждения текущих событий в Украине.
Подписавшие заявление депутаты призвали премьер-министра Грузии «созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз в отношении Грузии и региона в свете возобновления агрессии России против Украины и разработки соответствующих мероприятий», пишет агентство «Новости-Грузия».
«В парламенте Грузии также инициирована резолюция в поддержку членства Грузии в НАТО. Парламент должен рассмотреть и принять совместную резолюцию по этому вопросу на ближайшей парламентской сессии.
Мы обращаемся к председателю парламента, председателям комитетов по иностранным делам и по обороне и безопасности с призывом немедленно начать консультации для обсуждения этих вопросов», – сказано в заявлении.
Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine. По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.
Президент Армении официально представил в парламент заявление об отставке
Президент Армении Армен Саркисян уже представил в Национальное собрание заявление об отставке, заявил сегодня спикер парламента Ален Симонян.
Отметим, что накануне вечером Армен Саркисян объявил о своем решении уйти в отставку. Он отметил, что очень долго думал и после активной работы около четырех лет решил подать в отставку с поста президента республики. По словам Саркисяна, у президента нет необходимых инструментов для влияния на коренные процессы во внутренней и внешней политике страны и нации в нынешние сложные времена.
По закону, если в течение недели после заявления об отставке президент письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, а если президент не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. С момента опубликования протокола отставка считается принятой.
До вступления в должность новоизбранного президента республики его полномочия исполняет председатель Национального собрания, пишет Радио Азатутюн.
- Армен Саркисян был избран президентом Армении парламентом страны в марте 2018 года. Согласно Конституции Армении, срок полномочий президента - семь лет, а одно и то же лицо может быть избрано президентом республики только один раз.
- По Конституции, главой исполнительной власти в Армении является премьер-министр, в то время как президент страны, формально являясь главой государства, в основном выполняет церемониальные функции.
- Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.
Югоосетинский ЦИК утвердил порядок выдвижения кандидатов в президенты
В Цхинвали состоялось заседание Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщает агентство «Рес», на нем утвердили инструкцию о порядке выдвижения политической партией кандидатов на должность президента, инструкцию о порядке выдвижения кандидатов инициативной группой избирателей, а также порядок регистрации их уполномоченных представителей.
Ранее парламентом в соответствии с законом о выборах президента была назначена дата проведения выборов – 10 апреля 2022 года.
Как сообщили в ЦИК, кандидат от политической партии выдвигается на съезде, на котором должны присутствовать не менее 100 делегатов. Политическая партия может выдвинуть гражданина, не являющегося членом этой партии.
Граждане, образованные в инициативную группу, могут выдвинуть своего кандидата на собрании инициативной группы в количестве не менее 100 человек.
О месте, дате и времени проведения съезда политической партии и собрания инициативной группы избирателей не менее чем за 5 дней должна быть оповещена Центральная избирательная комиссия.
«Срок выдвижения кандидатов на должность президента – 20 февраля 2022 года. То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центральной избирательной комиссией приниматься более не будут», – подчеркнули в ЦИК.
Ранее в югоосетинском парламенте не смогли отрешить действующего президента Анатолия Бибилова от должности. Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
В российском Совете по правам человека ждут реакции властей на «опасные заявления» главы Чечни
Российские власти должны отреагировать на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал террористами члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и потребовал их задержать. Об этом заявил "Интерфаксу" член СПЧ, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.
Он считает, что подобные высказывания главы Чечни могут поставить под угрозу здоровье и жизнь Каляпина и Милашиной. Это очень опасные заявления. Особенно от такого человека и такого главы региона, который чувствует себя абсолютно безнаказанным, его никто не останавливает, сказал Гусев. Молчание федеральных властей он расценивает как "некий испуг и нежелание вмешиваться в ситуацию, которая уже зашла слишком далеко".
Вечером 23 января глава Чечни разместил в своём телеграм-канале пост, в котором призвал задержать "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток", члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. "Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", – написал Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны, после того как неизвестные похитили и увезли в Чечню его жену Зарему Мусаеву. Кадыров вновь пригрозил Янгулбаевым, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".
Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов и заявил, что одобрит их убийство при задержании, сообщает Кавказ.Реалии.
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- В Кремле 21 января назвали информацию о похищении жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева "фантастической историей", усомнившись в достоверности сообщений СМИ.
- Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.
В Буркина-Фасо сообщают о задержании президента военными
Президент Буркина-Фасо Рок Каборе задержан военными. Об этом сообщают агентство Reuters и Международное французское радио.
Первым о задержании президента сообщило Reuters со ссылкой на источники. Французское радио ссылается на своего корреспондента. Официального подтверждения этим данным нет.
В воскресенье, 23 января, власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных. Солдаты потребовали от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".
Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с исламистами. За последние шесть лет в результате нападений погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома.
В двух государствах региона –Мали и Гвинее – за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. Как отмечали СМИ, в обеих странах после этого начали активную работу наёмники из российской "ЧВК Вагнера".
По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International, в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наёмников. В регионе присутствуют французские военные. Появление россиян может вызвать резкую критику Парижа на фоне роста антифранцузских настроений.
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Грузия утвердила Национальную контртеррористическую стратегию
Правительство Грузии сегодня утвердило Национальную контртеррористическую стратегию и план ее действия.
Документ представил на заседании правительства глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Целью этого документа является защита государства и общества от угроз, исходящих от терроризма и насильственного экстремизма», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили перед заседанием правительства.
В процессе разработки стратегии и ее плана действия участвовали все ведомства, входящие в состав постояннодействующей комиссии, созданной согласно постановлению правительства Грузии для борьбы с терроризмом, отметил Гарибашвили.
ВОЗ не исключает окончания пандемии в Европе после «омикрона»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает завершения пандемии в Европе после окончания нынешней волны распространения "омикрон" штамма коронавируса.
По словам директор ВОЗ в европейском регионе Ханса Клуге ,"вполне вероятно, что регион движется к заключительной фазе пандемии". Однако необходимо внимательно наблюдать за возможными новыми вариантами коронавируса, предупреждает он.
По мнению Клуге, после того как волна распространения "омикрона" в Европе спадет, "в течение нескольких недель и месяцев будет существовать глобальный иммунитет". С приближением лета наступит период затишья, прежде чем COVID-19 сумеет вернуться назад в конце года, однако "пандемия не обязательно вернется", считает представитель ВОЗ. В то же время, надо сохранять большую осторожность, так коронавирус удивлял нас не один раз, добавил Ханс Клуге.
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове не согласна с Клуге. Она считает, что со спадом заражений "омикроном" пандемия не завершится, так как вирус продолжает мутировать, и новые варианты могут оказаться ещё опаснее.
Впервые штамм "омикрон" был обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. ВОЗ присвоила ему тогда "статус вызывающего беспокойство".
По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться вариантом "омикрон", который в несколько раз заразнее других штаммов коронавируса . Им могут повторно заражаться переболевшие коронавирусной инфекцией, кроме того, заражению подвержены вакцинированные люди. Учёные предполагают, что в целом этот вариант вируса переносится легче, чем предыдущие популярные штаммы. Однако на смертность и общее число тяжёлых случаев может повлиять резкий рост заболеваемости, который фиксируется сейчас во многих странах, включая Россию.
В некоторых странах ЕС видят в более заразном, но менее опасном "омикрон"-варианте коронавируса шанс выйти из пандемии COVID-19 и начинают отменять ограничения. В Великобритании с 25 января отменяются обязательное предъявление COVID-сертификатов, требование носить маски в общественных местах, а также рекомендации по возвращению сотрудников на удалённую работу.
США могут отправить своих военных в страны Балтии и Восточную Европу
Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения нескольких тысяч солдат, а также военных кораблей и самолётов у союзников НАТО в странах Балтии и Восточной Европе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники. Издание уточняет, что американское военное присутствие в Европе может расшириться на фоне сообщений о вероятном российском вторжении на территорию Украины.
По данным газеты, Минобороны США представило Байдену варианты отправки в Восточную Европу до пяти тысяч военнослужащих. В случае ухудшения обстановки контингент может быть увеличен в десятки раз, пишет The New York Times. Часть военных могут отправить из США, часть – передислоцировать из европейских стран. Ни один из вариантов не предусматривает отправку солдат на территорию Украины.
Собеседники The New York Times отмечают, что Байден может принять решение о наращивании военной группировки уже на этой неделе. Источники в Белом доме утверждают, что президент России Владимир Путин хотел избежать присутствия американских военных в Литве, Латвии и Эстонии.
На фоне сообщений о возможном нападении на Украину Россия совместно с белорусскими военными проводит учения "Союзная решимость-2022". В частности, Минобороны отправляет на запад страны военнослужащих Восточного военного округа. Кроме того, в понедельник, 24 января, подразделения из Амурской области отправились в Республику Беларусь. Военнослужащие примут участие в проверке сил реагирования союзного государства, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.
Больше новостей Радио Свобода в итоговом видеовыпуске:
Треть министров правительства Грузии заразилась коронавирусом
У четырех из 12 министров правительства Грузии подтвержден коронавирус, в связи с чем они не присутствовали на сегодняшнем заседании правительства.
В частности, коронавирусом заразились
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили
- Министр инфраструктуры и регионального развития Ираклий Карселадзе
- Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе
- Министр образования и науки Михаил Чхенкели
Как ранее сообщили в правительстве, за сутки в Грузии выявили 7947 новых случаев коронавируса, доля положительных тестов достигла 22.65%, скончался еще 31 пациент.
Кадыров пригрозил «уничтожить» семью судьи в отставке Янгулбаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские власти сделают всё, чтобы найти членов семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из страны. Об этом Кадыров написал в новом посте в телеграме и вновь повторил, что в случае сопротивления "они будут уничтожены".
В посте содержится призыв задержать и "пособников террористов". Так Кадыров называет главу "Комитета против пыток" (организация внесена в реестр НКО-"иноагентов"), члена Совета по правам человека при президенте Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. Они, по словам главы Чечни, зарабатывают на чеченцах, "разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов", - написал Кадыров.
Глава Чечни настаивает на том, что искать, как он пишет "мерзкую семейку Янгулбаевых", правоохранительные органы республики будут "согласно закону".
По мнению Кадырова, "настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший": "Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи".
- 20 января люди, представившиеся сотрудниками МВД Чечни, ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на принудительный привод судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его жены Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, задержали только Мусаеву.
- Вчера министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что суд назначил Мусаевой 15 суток административного ареста по обвинению в нападении и оскорблении полицейского.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".
- Кадыров утверждает, что семья Янгулбаевых, в частности, имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. В субботу глава Чечни объявил семью Янгулбаевых сторонниками террористов, обвинил их в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и заявил, что одобрит их убийство при задержании, – сообщает Кавказ.Реалии.
- Европейский союз призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву.
- Сайди Янгулбаев был назначен судьёй Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, его и старшего сына Ибрагима похитили и, как утверждается, пытали приближённые Рамзана Кадырова.
Доля положительных тестов на коронавирус в Грузии достигла 22.65%
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 31 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 14 732.
За сутки в стране выявили 7947 новых случаев коронавируса. Накануне провели 35 082 теста: PCR-тестов – 14 474, экспресс–тестов на антиген – 20 608.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус достигла 22.65%, за последние 14 дней составляет 13,08%, за неделю – 16,61%.
Выздоровели еще 5550 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 059 392, выздоровевших – 967 585.
В настоящее время в Грузии 77 049 активных случаев инфицирования, 4618 пациентов лечатся в клиниках, 987 находятся в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1550 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 658 343.
Госдепартамент начал эвакуацию семей дипломатов из Киева
Госдепартамент США отдал распоряжение семьям дипломатов, работающих в американском посольстве в Киеве, покинуть страну из-за угрозы военных действий со стороны России. Части наемных сотрудников посольства разрешили добровольно покинуть страну, говорится в заявлении госдепа, которое приводит Reuters.
Кроме того, Госдепартамент рекомендовал находящимся на территории Украины американцам подумать о том, чтобы покинуть страну коммерческими рейсами, а также не посещать Россию.
"Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения",— говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства, которое цитирует Bloomberg.
Представитель Госдепартамента заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины "в любое время" и в этом случае Вашингтон не сможет эвакуировать своих граждан.
Ранее германское издание Bild утверждало, что Берлин также планирует эвакуацию дипломатов, однако власти это отрицают.
На прошлой неделе газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме
С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе.
Госсекретарь США отверг идею немедленного введения новых санкций против России
Немедленное введение новых санкций против России подорвёт возможности Запада по предотвращению полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил в интервью каналу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания", – заявил он в интервью программе "Положение в стране". Так он прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского ввести новые ограничения не дожидаясь вторжения.
Президент США Джо Байден и Блинкен уже несколько раз публично заявляли, что новые санкции против России в случае полномасштабного вторжения будут беспрецедентно жёсткими. При этом республиканская оппозиция критикует администрацию Байдена за то, что на медлит с новыми мерами.
Комментируя слова Блинкена, сенатор Джони Эрнст, принадлежащая к Республиканской партии, обвинила администрацию президента Байдена в следовании "доктрине умиротворения" в контактах с Россией, — цитирует её "Голос Америки". "Санкции нужно вводить сейчас, – сказала она. – Президент Путин понимает только силу и мощь. Нам нужно проявить твердую решимость".
Ранее в декабре источники CNN сообщали, что санкции, подготовленные Вашингтоном против Москвы на случай полномасштабной агрессии, будут "самыми худшими в истории" после ограничений, введённых против Ирана и Северной Кореи. Однако их список не раскрывается несмотря на призыв республиканцев сделать это.
В интервью CNN Блинкен сказал, что “хотя бы одна” новая единица российских вооруженных сил на территории Украины повлечёт за собой "быстрый, жёсткий и единый ответ" со стороны США и Европы.
- В середине января агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что в Вашингтоне разочарованы, что согласовать санкции на случай начала вторжения не могут страны Европы. В воскресном интервью газете Süddeutsche Zeitung канцлер Германии Олаф Шольц заявил, принципиальная позиция согласована: ответ будет единым. Однако, по его словам, новые ограничения должны быть соразмерны событиям, в ответ на которые они будут вводиться.
Родственники правозащитника Янгулбаева перестали выходить на связь
Живущие в Чечне родственники правозащитника Абубакара Янгулбаева, который находится за пределами России, не выходят на связь и не появляются дома. Об этом сообщил сам Янгулбаев, добавив, что «на данный момент удалось проверить только родственников из Грозного, около 15 человек». Правозащитник предполагает, что их могли «силой вывезти для записи видео», на котором они будут оскорблять и ругать его.
В конце декабря чеченские правоохранительные органы уже задерживали несколько десятков родственников Янгулбаева. Большинство из них вскоре были отпущены.
20 января в Нижнем Новгороде неизвестные вооруженные люди, представившиеся сотрудниками полиции из Чечни, ворвались в квартиру к родителям Абубакара Янгулбаева, затем силой посадили его мать, Зарему Мусаеву, в машину и вывезли женщину на территорию республики для последующего допроса. Местонахождение и правовой статус Мусаевой до сих пор неизвестны. Адвокат также не может связаться с ней. С призывом к российским властям немедленно освободить Мусаеву выступил Евросоюз.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. По его словам, после доставления в Грозный Зарема Мусаева якобы напала на сотрудника полиции. Кадыров утверждает, что Абубакар Янгулбаев имеет отношение к деятельности оппозиционного телеграм-канала. Он объявил его «сторонником террористов» и заявил, что одобрит его убийство при задержании. В ответ Абубакар Янгулбаев отверг слова Кадырова и обратился к Владимиру Путину с просьбой снять с должности главу Чечни.
В субботу стало известно, что отец Абубакара Янгулбаева, бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев, и его дочь Алия покинули Россию из-за опасений за свои жизни.
Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных
Власти Буркина-Фасо сообщили о мятеже военных, потребовавших от политиков поддержать их в борьбе с радикальными исламистами и отправить в отставку руководителей армии и разведки, передает агентство Reuters. Западноафриканское государство подвергается регулярным нападениям джихадистов, связанных с террористическими группировками «Исламское государство» и «Аль-Каида».
С утра в воскресенья в стране блокировался доступ интернет, передает сервис мониторинга блокировок NetBlocks. Сообщалось, что президент арестован, а правительство потеряло контроль над ситуацией, власти эту информацию отрицают.
Волнения в западноафриканской республике происходят на фоне регулярных неудач властей в борьбе с вооруженными джихадистами. В стране регулярно совершаются массовые убийства. За последние шесть лет в результате нападений исламистов погибли тысячи жителей страны, не меньше, чем миллиону пришлось покинуть свои дома. Правозащитные группы сообщают о массовом насилии и со стороны военных.
Это сопровождается ростом в регионе антифранцузских настроений и заявлениями о неэффективности расположенных в стране французских военных, - передает французский журнал Le Point.
В двух государствах региона, - соседней Мали и Гвинее, - за последние полтора года произошли успешные военные перевороты. В обеих странах после этого начали активную работу наемники из российской ЧВК «Вагнера». По сообщению Le Point и французской газеты Courrier International в Буркина-Фасо активно обсуждается возможность привлечения российских наемников, но оно может вызвать резкую критику Парижа.
Давид Залкалиани: Грузия солидарна с Украиной и украинским народом
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine.
По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.
«Абсолютно недопустимо ставить под угрозу суверенитет и территориальную целостность любой страны. Грузия солидарна с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной», - написал Давид Залкалиани на своей странице в Twitter.
Сегодня активисты, представители неправительственных организаций, члены оппозиционных партий собрались перед посольством Украины в Тбилиси и выразили солидарность с Украиной, сообщает Общественный вещатель Грузии. Протестующие развернули украинские флаги на фоне украинского гимна.
По заявлению участников акции, на фоне российской угрозы против Украины важно, чтобы украинский народ чувствовал поддержку и солидарность со стороны Грузии. По их словам, агрессивная политика России является неприемлемой. Протестующие также считают, что правительство Грузии должно зафиксировать четкую позицию в поддержку Украины и осудить агрессивную политику России.
У посольства также собрались граждане Украины и Беларуси, проживающие в Грузии.
Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку, сообщает «Интерфакс».
«Я очень долго думал, и после почти четырех лет активной работы принял решение подать в отставку с поста президента Армении. Это абсолютно не эмоциональное решение, и исходит из определенной логики», - говорится в заявлении Саркисяна, опубликованном на сайте президента Армении.
Он отметил, что «президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики».
«В это непростое для нашего государства время, когда необходимо национальное единство, институт президента не должен быть объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от самых важных вопросов. Сегодня, как никогда, нам нужны осмысленные, хорошо продуманные, обдуманные, осмысленные действия. В противном случае мы, армяне всего мира, не достигнем цели нашей миссии, окажемся на обочине истории. Мы больше не имеем права ошибаться», - заявил Саркисян.
По итогам конституционного референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой. Президент Армении избирается Национальным собранием страны сроком на семь лет.
Саркисян был избран президентом в марте 2018 года.
ЕС призвал Россию освободить похищенную властями Чечни жену судьи Зарему Мусаеву
Европейский союз потребовал освободить жену судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву, насильно вывезенную в республику полицейскими. В заявлении на сайте дипломатической службы ЕС выражается озабоченность непрекращающимися нарушениями прав человека в регионе.
«Европейский союз призывает российские власти освободить Мусаеву, провести расследование обстоятельств случившегося и положить конец преследованию защитников прав человека, членов их семей, и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям», - говорится в тексте. От российских властей ждут так же эффективного и быстрого расследования всех случаев внесудебных казней, пыток и других случаев грубого нарушения прав человека в Чечне.
Российские власти на заявление не реагировали.
Сайди Янгулбаев был назначен судьей Верховного суда Чечни указом президента России Владимира Путина в августе 2012 года. В ноябре 2015 года квалификационная коллегия судей лишила его судейских полномочий. Незадолго до этого, рассказал в эфире телеканалу «Дождь» старший сын судьи Ибрагим, его с отцом похитили приближенные Рамзана Кадырова. Он утверждает, что их пытали, причем его лично, как утверждается, пытал сам Кадыров.
Мусаева была задержана чеченскими полицейскими в Нижнем Новгороде 20 января и вывезена в Чечню. Власти республики обвиняют судью и его семью в причастности к работе оппозиционного телеграм-канала, называя эту деятельность экстремистской. Они это отрицают.
Великобритания заявила о планах Кремля привести к власти в Киеве бывшего депутата Рады
Кремль рассматривает возможность привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной рады, одновременно обсуждая возможность оккупации Украины. Такое утверждение содержится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании. В российском посольстве назвали эту информацию «глупой провокацией».
В опубликованном в пятницу сообщении МИД Великобритании утверждается, что Москва рассматривает в качестве своего кандидата депутата Верховной рады VII и VIII созывов Евгения Мураева. 45-летний политик в 2019 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента Украины, а на досрочных парламентских выборах в том же году возглавлял предвыборный список партии, не сумевшей пройти проходной барьер, набрав 3 процента голосов.
Кроме того, утверждается в заявлении министерства, Россия поддерживает контакты с несколькими бывшими высокопоставленными российскими чиновниками, обсуждая с ними в том числе и возможность нападения на территорию Украины. В заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс говорится, что опубликованная министерством информация «дает представление об образе мышления Кремля». Источники информации не раскрываются. Британский таблоид Daily Mail сообщает, что данные были получены правительством от службы внешнеполитической разведки МИ-6.
Российский МИД назвал сообщение британских коллег дезинформацией. Российское посольство в Лондоне - анекдотичной информацией. Мураев в комментарии украинскому изданию «Страна» напомнил, что находится под российскими санкциями и у его семьи в России арестованы активы. Газете The Daily Telegraph он заявил, что обвинения не соответствуют действительности. « Если я ничего не упустил, у них есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны», - сказал политик.
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