Супруге премьера Грузии передан в пользование участок леса в Бакуриани

Супруге премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Нуну Тамазашвили передан в пользование на 49 лет участок леса в Бакуриани площадью 5958 кв. метров. Передача имущества состоялась в декабре прошлого года и была осуществлена на основании приказа Национального агентства государственного имущества от 2 декабря 2021 года, пишет Netgazeti.

Договор о праве специального лесопользования был зарегистрирован в Государственном реестре 28 декабря. Согласно документам, указанная территория до сих пор является несельскохозяйственной и входит в лесной фонд.

Нуну Тамазашвили также владеет отдельным земельным участком площадью 1530 кв.м., который находится рядом с этой территорией. Этот участок предназначен для сельскохозяйственных [усадебных] целей.

Согласно документам, Тамазашвили купила приусадебный участок по частям, у частных лиц в 2017 и 2019 годах, затем объединив их в один участок.

Информацию о передаче госимущества Нуну Тамазашвили с правом пользования на 49 лет впервые обнародовала телекомпания «Пирвели». По сообщению телекомпании, Нуну Тамазашвили будет платить по 6255 лари в год за использование переданной земли и имеет право использовать территорию для курортных, рекреационных, спортивных и других культурно-рекреационных целей.

23 января Национальное агентство лесного хозяйства опубликовало заявление по поводу указанного земельного участка. Согласно заявлению, Нуну Тамазашвили получила право пользования лесным участком посредством электронного аукциона, в котором имели право участвовать и другие юридические или физические лица.