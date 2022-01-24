За выходные дни в Абхазии выявлено 538 случаев заражения COVID-19, 2 человека скончались

За выходные дни тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 1036 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 538 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 80 пациентов. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 50 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 18 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 12 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 22, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.

За выходные дни в Гудаутский ЦРБ скончалась женщина 80 лет, в Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 40 398 человек. В общее число выявленных заболевших за все время, было добавлено 113 случаев вторичного заражения COVID-19, все они зафиксированы с начала года. Зарегистрировано 587 летальных случаев. Выздоровели 35 202 человека.