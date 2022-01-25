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Мощный снегопад в Стамбуле (фотогалерея)

Турцию накрыли масштабные снегопады, местные власти оказались не готовы к бушующей стихии
Метели обрушились на западные и северные районы Стамбула с вечера 24 января
1 Метели обрушились на западные и северные районы Стамбула с вечера 24 января
Мощный циклон превратил жизнь мегаполиса в настоящий кошмар
2 Мощный циклон превратил жизнь мегаполиса в настоящий кошмар
Как пишет агентство ФАН, бури спровоцировали многочисленные аварии на дорогах города, а также вызвали транспортный коллапс
3 Как пишет агентство ФАН, бури спровоцировали многочисленные аварии на дорогах города, а также вызвали транспортный коллапс
В школах были отменены занятия, а университетские экзамены были перенесены. В целом власти призывают граждан оставаться дома
4 В школах были отменены занятия, а университетские экзамены были перенесены. В целом власти призывают граждан оставаться дома

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