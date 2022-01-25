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Мощный снегопад в Стамбуле (фотогалерея)
17 минут(ы) назад
Турцию накрыли масштабные снегопады, местные власти оказались не готовы к бушующей стихии
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Метели обрушились на западные и северные районы Стамбула с вечера 24 января
2
Мощный циклон превратил жизнь мегаполиса в настоящий кошмар
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Как пишет агентство ФАН
, бури спровоцировали многочисленные аварии на дорогах города, а также вызвали транспортный коллапс
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В школах были отменены занятия, а университетские экзамены были перенесены. В целом власти призывают граждан оставаться дома
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Мощный снегопад в Стамбуле (фотогалерея)
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